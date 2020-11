Reinaldo Rueda está en el ojo de la tormenta por el arranque de la selección chilena en las Eliminatorias Qatar 2022. Con un solo punto sumando de los seis por los que jugó, la continuidad del técnico estaría en la cuerda floja y todo dependerá de los resultados que consiga en esta fecha doble ante la selección peruana y Venezuela.

Ante las críticas y rumores por su posible salida de la ‘Roja’, el extécnico se la selección chilena, Claudio Borghi, analizó el presente de Rueda y los problemas que afronta para armar un plantel ante una situación compleja como lo es la pandemia por el coronavirus.

“Las presiones son altas y más por una situación diferentes: con una pandemia, sin público, por problemas de covid-19, por alejamientos de entrenamientos, con jugadores que se tardan en llegar. Me imagino lo preocupado que debe estar el entrenador y me imagino que no debe ser una tarea muy fácil”, inició su conversación con Deportes Agricultura.

Problema de hace mucho

Borghi fue técnico de la selección chilena (2011/2012) y conoce de cerca los puntos buenos y los que han que corregir para ampliar el panorama de la ‘Roja’ de cara al futuro. En tal sentido, el técnico habló sobre la falta de recambio. “Todo el tiempo que ha estado en la selección se preocupó en realizar muchos amistosos y eso es algo muy bueno. Pero, aparentemente, por lo que vemos en las últimas formaciones, no ha sacado conclusiones interesantes, pues los jugadores que partió llamando a los que terminó llamando en este proceso, existen muchas modificaciones”.

Así mismo, agregó: “Se sigue insistiendo por aquellos que tienen más experiencia, pero no se ve una renovación, no digo automática, pero ni siquiera forzosa en algunos jugadores. Cuando falta alguien se recurre más a la experiencia que a la juventud. Un caso es Jean Beausejour (…) y eso empieza a ser un problema, porque volvemos a recurrir a más de lo mismo y no encontramos jugadores nuevos”, complementó Claudio Borghi.

