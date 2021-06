Conforme a los criterios de Saber más

En cada experiencia futbolística siempre estuvo presente el fútbol peruano, sea a nivel de club o selección. Es más, hasta cuando enfrentó a la blanquirroja afloró un cariño y respeto que perdura a distancia. Se trata de Luis Fernando Saritama, ex jugador ecuatoriano, quien debutó internacionalmente con la “Tricolor” en un amistoso con selección peruana, en el 2002, en Nueva Jersey.

Dos años después, empezó su periplo por el exterior en Alianza Lima, saliendo campeón nacional en el 2004. “Tengo conocimiento amplio de lo que significad el fútbol peruano”, confesó a El Comercio el vigente futbolista de 37 años, quien es ídolo en Deportivo Quito, de la ciudad donde la Bicolor ha logrado ganar dos veces. Ahora la selección peruana debe vencer nuevamente a Ecuador, pero esta vez en Goiás, para asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa América 2021.

Pensando en Ecuador.

—Ecuador, un punto y al borde de la eliminación en la Copa América. ¿A qué se debe?

En los últimos cuatro partidos que jugó dejó mucha preocupación por los resultados, el nivel de los encuentros. Es un llamado de atención para la selección que debe retomar lo que viene haciendo en las Eliminatorias. Gustavo Alfaro tuvo el discurso de probar algunos jugadores en la Copa América, pero existe preocupación, pues es importante tener buenos resultados.

—Una vez más, Ecuador y Perú, pero lejos de Quito.

Será una final, nos jugamos la clasificación , no podemos tener otro resultado negativo. La presión es para Ecuador. Un caso similar le pasó a Perú cuando vino a Quito y ganó, sacó provecho al juego. Esperemos que Ecuador tenga los argumentos futbolísticos necesarios para ganar y seguir en la Copa América.

Buen partido de la TRI🇪🇨, la disciplina táctica, agresividad en la marca, compacto entre líneas a la hora de defender. El resultado es negativo por la intención de salir jugando pero en términos generales fue bueno. El VAR actuó solo para el local lamentablemente y no es sorpresa — Luis F. Saritama (@LFS10) June 5, 2021

—¿Se volvieron vencibles en la altura?

Nosotros sacábamos ventaja jugando bien en Quito, era determinante para ir al Mundial. Gustavo Alfaro debe enfocarse en retomar eso. Ante Perú terminamos perdiendo por no saber manejar el bloque defensivo, ganaron bien al contragolpe. No me sorprendió la estrategia que empleó Perú en Quito, ya lo había hecho en la anterior Eliminatoria. Lo que sí me soprendieron fueron los nombres en el partido, la aparición de Lapadula. Acá destacó mucho, siendo el único delantero en punta que manejó bien su juego individual y colectivo. Ecuador debe mejorar mucho en su ataque, ser más efectivos y no quedar mal parado en defensa.

—Lapadula corrió como un ecuatoriano en Quito.

Para empezar, reemplazó a un histórico y emblemático como Paolo Guerrero, y no es tarea fácil. Luego, al verlo en el campo, es un jugador completo para el sistema que utiliza Perú. Sabe aguantar el balón, inteligente en sus movimientos, fue el mejor.

El delantero peruano fue elegido como el mejor de la cancha, tras brindar las dos asistencias en el importante triunfo frente a Ecuador por la octava fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. (Fuente: Latina TV)

—¿Gustavo Alfaro ya debe tenerlo anotado?

La única forma de ver el verdadero nivel de un jugador es en la cancha. Ecuador ya lo sufrió, sabe de sus cualidades, ahora es momento de tener cuidado en la zona defensiva y no volver a sufrir sorpresas.

—Los hinchas está en modo: Lapadulamanía. ¿Y Paolo Guerrero?

Guerrero es un histórico, como Farfán, que lograron llevar al Perú al Mundial. Hoy es momento de Lapadula, el presente. Pero eso es en base al esfuerzo de Guerrero, Farfán y muchos otros . Jugadores con la jerarquía de Guerrero son importantes dentro y fuera de la cancha, más para los que nos apasiona el fútbol.

—¿Qué opinas del ampay de Christian Cueva previo viaje a la Copa América?

El tema disciplinario es complicado, más en una selección y cuando se trata de jugadores regulares. Los jugadores son ejemplos a los jóvenes y niños. A ellos siempre se les juzgaría más dentro de la cancha. Si Cueva no hubiese tenido un buen partido con Perú, todos los cañones hubiesen apuntado de nuevo a él. Hay veces, los resultados positivos y la confianza del entrenador, quien seguro le habrá dicho que no vuelva a tener esos tipos de compartimientos, son importantes. Cueva no solo es un gran jugador, también debe ser un ejemplo a seguir. Tampoco hay que crucificarlo, pues los futbolistas son humanos, cometen errores, pero lo importante es no volverlo hacer.

—¿Qué recuerdos de los Ecuador-Perú? ¿Cómo te fue?

Me fue bien, al menos, no perdí en Quito. Nos tocó ganar en partidos al Mundial de Brasil, de Alemania, de Sudáfrica. También perdí, pero en Lima, con gol de Claudio Pizarro. Siempre fueron partidos peleados y competitivos. El mayor recuerdo fue haber enfrentado a los cuatro grandes, quienes marcaron una época en Perú: Guerrero, Pizarro, Farfán y Vargas . Eran jugadores que pedían estar muy atentos. Después ya vino el recambio, igual acá en Ecuador.

Tras la práctica cumplida la mañana de este lunes, #LaTri viajará rumbo a Goiania por la tarde 🛫⚽️



Su siguiente cotejo el 2️⃣3️⃣ de junio 🆚Perú #SiempreconLaTri 🇪🇨 pic.twitter.com/sr58fopvIU — La Tri (@LaTri) June 21, 2021

—¿Alianza siempre está entre los recuerdos?

Sigo los partidos en las redes sociales. Admiración para Alianza en mi carrera deportiva. El cariño es mutuo. Ahora he escuchado que puede ser contratado un ecuatoriano, hablan de Chalá, quien jugó conmigo en Deportivo Cuenca, ojalá se pueda concretar. Sería fabuloso que Alianza tenga otro ecuatoriano para respaldar lo que se hizo.

—¿Enfrentaste varias veces a Hernán Barcos?

Fuimos rivales mucho tiempo. Él en Liga y yo en Deportivo Quito, capitanes. Es un jugador con jerarquía, un goleador, a su edad sigue marcando. Me hace recordar a Pizarro, a Maestri, un delantero de área, sabe aguantar la pelota.

—Farfán regresó a Alianza. Está entre algodones.

La “Foquita” se merece terminar de la mejor forma su carrera. Es un pena por su lesión, pero me alegro su regreso a Alianza.

—¿Cómo sigue Ecuador con el tema del coronavirus?

Ya está todo más controlado por la vacunación en Quito y en Guayaquil. Creo que para julio se ha calculado que el 70% de la población ya esté vacunada.

—¿Tu academia de fútbol también se paralizó?

Sí, todo en modo virtual, pero ahora en julio reabriremos en forma gradual. Un saludo a los hermanos y amigos peruanos, espero que pronto también salgan adelante del coronavirus, sigan cuidándose.

MÁS EN DT