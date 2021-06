En medio de la polémica por romper la burbuja sanitaria, la selección chilena empató 1-1 con Uruguay por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América 2021 y clasificó a los cuartos de final. La Roja abrió el marcador con un golazo de Eduardo Vargas, pero Luis Suárez selló la igualdad en el complemento. Arturo Vidal fue uno de los futbolistas cuestionados y el ‘King’ habló al respecto.





Los futbolistas sindicados como los protagonistas de la ruptura de los protocolos sanitarios de la Copa América 2021 fueron Vidal y Gary Medel, pero fue el ‘King’ quien comentó la situación al término del partido contra la selección de Uruguay.

“En Chile uno está acostumbrado a que le busquen cosas donde no hay. Nosotros estamos concentrados y unidos. Cometimos un error con el peluquero, no fue con maldad, pero ya está. Reconocemos que eso no lo debimos hacer y no se hará nuevamente, nos vamos a concentrar sólo en jugar, entrenar y prepararnos”, explicó a DirecTV.

Paños fríos

El domingo fue muy movido para la selección chilena tras conocerse que un grupo de futbolistas hizo ingresar a un peluquero al hotel de concentración. Ante esta tensa situación, circuló la posible salida del técnico Martín Lasarte de ‘La Roja’ y hoy, Arturo Vidal lo descartó.

“Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla afuera. Estamos muy unidos, lo demostramos ante un rival duro, se vio la unión de este grupo y tenemos hambre para seguir peleando cosas”, agregó.

