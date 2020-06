El segundo capítulo de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018 tuvo un desenlace que quedará en la memoria de todos los peruanos. Un total de 32 789 espectadores se dieron cita en el Ekaterimburgo Arena para presenciar el partido ante un rival como Francia, que supo ser efectivo, pero no dominante. La FIFA permitió que los cánticos de ‘Contigo Perú’ adornaran la previa y que calentaran el ambiente, a pesar de la lluvia que azotó la ciudad. Tanta alegría de antesala no fue suficiente para un desenlace con caída y despedida. La victoria no fue posible y como consecuencia se dio la eliminación, pero nunca se dirá que Perú se negó a hacer historia.

El partido contra Francia mostró detalles que no se olvidarán con el tiempo. Uno de ellos es el uso del estadio de Ekaterimburgo por segunda ocasión en el Mundial. Este solo albergó encuentros de la fase de grupos. También está la lluvia previa al partido en una ciudad donde se preveía este cambio brusco de temperatura. Y si hablamos del juego, el dominio de Perú en la posesión.

1. Ekaterimburgo Arena

Con el fin de afrontar el Mundial de la mejor manera, la FIFA exigió a Rusia algunas renovaciones e innovaciones en lo que respecta a estadios. El Ekaterimburgo Arena fue uno de los remodelados y pasó de tener un aforo de 25.000 espectadores a 35.000, pero con tribunas provisionales en norte y sur que fueron retiradas cuando terminó el Mundial. Estas no estaban cubiertas por el techo del recinto. La cancha se ubica en el centro de la moderna ciudad. La entrada principal está en Ulitsa Repin, uno de los puntos más concurridos de Ekaterimburgo.

Junto al estadio Luzhniki son las únicas instalaciones de Rusia 2018 que fueron reconstruidas en base a un estadio ya existente. En el lugar del Ekaterimburgo Arena se levantaba antes el viejo Estadio Central desde el año 1956. Es considerado un monumento a la arquitectura estalinista y al ser remodelado conservó fachadas, bajorrelieves, candelabros y esculturas de futbolista de la década del 50.

El primer encuentro inaugural fue la victoria de Uruguay 1-0 ante Egipto por la primera fecha del grupo A. Acto seguido, el 21 de junio se enfrentaron Perú y Francia con una victoria de 1-0 para los galos. Japón empató 2-2 con Senegal y, por último, la victoria de Suecia 3-0 ante México, que eliminaría a Alemania y Corea del Sur. Eso sí, solo se jugaron partidos de la fase de grupos en este estadio.

2. Día lluvioso

Una fuerte lluvia se pudo ver en la ciudad de Ekaterimburgo horas antes del encuentro. A lo largo del año, esta ciudad presenta un clima templado y la temperatura media en verano es de 20ºC. La máxima está sobre los 35ºC. En invierno, la temperatura media es de -14ºC que puede llegar hasta -35ºC como máximo. Julio es uno de los meses más cálidos y enero de los más fríos.

La temporada con más precipitaciones dura 5,6 meses, de 22 de abril a 10 de octubre, con una probabilidad de más del 20 % de que cierto día será lluvioso. La probabilidad máxima de un día mojado el 21 de junio es del 33%.

Perú vs Francia: Hinchas vivieron su partido aparte en las tribunas del Ekaterimburgo Arena | FOTOS

La presencia de la lluvia no era nada ajeno para este encuentro, pero fue la hinchada quien no dejó de alentar antes, durante y después de la derrota de Perú. Los peruanos fueron parte de la historia del Mundial y posteriormente ganarían el premio The Best por ser la mejor hinchada del mundo.

3. ‘Contigo Perú'

Escuchar ‘Contigo Perú’ en Rusia hizo vibrar a todos los asistentes. Una canción tan emblemática sonó en los parlantes de los tres estadios donde jugó Perú y el gran marco de público mostrado hacia la ‘blanquirroja’ lo convirtió en una especie de emblema para el Mundial Rusia 2018.

Eso sí, esta oportunidad fue otorgada a cada Federación de los distintos países para tener un ‘himno popular’. La idea era generar reacciones en la previa de cada encuentro. La elección de la Federación Peruana de Fútbol fue ‘Contigo Perú’ con la interpretación de Arturo ‘El Zambo Cavero’.

Las otras selecciones también tuvieron esta oportunidad y, por ejemplo, Argentina de Lionel Messi pidió que ‘Enamorado de Ti’ de Nueva Luna sea su canción. En el caso de México, la elección fue ‘Cielito Lindo’. Colombia eligió ‘Colors’ de Maluma y Jason Derulo.

4. Idioma español de Paul Pogba y Antoine Griezmann

En un Mundial, un recurrente problema es el idioma. En esta cita también vemos jugadores que brillan en otros países y la tendencia de aprender un nuevo idioma siempre está latente. Tal es el caso de algunos futbolistas que se adaptaron fácilmente y no tienen problemas para comunicarse o, incluso, hasta para discutir en el campo de juego.

Este caso es posible recordar el español de Paul Pogba quien declaró después del encuentro. El ‘galo’ ha tenido compañeros que hablan este idioma en los equipos que ha formado. Sus experiencias en Italia e Inglaterra lo han llevado a tener compañeros hablantes de español como Dybala, Juan Cuadrado, Carlos Tevez, etc.

Su interés fue tal que prestaba mucha atención a cómo hablaban, las palabras que usaban y todo lo que consideraba necesario. Incluso cuando hablaba con sus amigos de equipo les decía “hablen sólo español, que quiero entender eso”.

Griezmann también es parte de esta lista. El francés llegó a Real Sociedad a los 13 años para formarse como jugador, luego pasó a Atlético Madrid y actualmente es jugador de Barcelona. Es el ambiente lo que lo llevó a aprender el idioma. “Sí, la verdad es que me siento bastante español. Hablo con mi esposa y mi hija en castellano, ¡hasta cuando me enojo pienso en ese idioma!”.

Otra persona que influyó en el aprendizaje de este idioma fue Diego Ifrán, el ex delantero de Sporting Cristal concidió con el francés en Real Sociedad donde se hicieron grandes amigos. Ifrán pudo contar en una entrevista que mantenía siempre contacto con él e incluso le enseñó a tomar mate. “En un viaje me pidió que le trajera un terno y un mate de Uruguay. Ya de ahí empezó a armar el mate, y continuó con eso en el Atlético de Madrid con algunos uruguayos como Godín, cuando estuvo el ‘Cebolla’ (Christian Rodríguez), y así siguió hasta ahora”, contó en 2014.

5. Posesión del balón en todo el partido

Perú perdió ante Francia y quedó eliminado del Mundial Rusia 2018, pero no fue apabullado por los rivales que enfrentó y un claro ejemplo es este encuentro porque lograron tener la mayor posesión del balón en el primer y segundo tiempo. Un 56% ante un 44% de los goles redondearon las acciones del encuentro.

Perú no atacó más que Francia, aunque la posesión del balón tiene relación con las estadísticas que revelan que la selección bicolor realizo 532 pases de los cuales completó 431. Una de las acciones más claras para Perú llegó por intermedio de Pedro Aquino con un remate que chocó en el travesaño.

Eso sí, la efectividad estuvo del lado de Francia que con un gol de Mbappé (con 19 años) clasificaba a octavos de final y marcaba el camino para ser posteriormente campeón del certamen mundialista.

