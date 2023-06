Luego dirá, en conferencia de prensa, que está “muy agradecido” con el técnico Juan Reynoso por haberle dado un permiso adicional, que está “listo para jugar” este martes ante Japón y que la presencia de Paolo Guerrero, es decir, el otro guerrero, el primer guerrero, es “el regreso de un histórico de la selección”.

El hombre que también es Guerrero, es decir, Paolo, está viviendo una segunda juventud. A la selección regresó por jerarquía, pero también por su presente: ha jugado 19 partidos en Racing Club en seis meses, casi el doble de los que tuvo en Avaí el año pasado (10). No es, claro, el delantero capitán que tomaba el fusil y se iba a colonizar tierras enemigas. No tiene la potencia de tanque de antes, pero hay que ver cómo se le respeta: un joven japonés llevó una bandera serigrafiada con su rostro y no paró hasta que se la firmó.

Adentro fue igual, pues lo que se sabe es que el vestuario peruano le dio una bienvenida cálida, como si no hubieran pasado esos dos años sin convocatorias. El hombre que también es Guerrero, es decir, Paolo, sintió la energía y apenas terminó el primer partido de la gira, entró al vestuario y tuvo un breve discurso de agradecimiento a sus compañeros quienes, como Yoshimar Yotún, lo llaman “Mi Capitán”.

Guerrero y Lapadula El único partido que jugaron juntos El 3 de junio de 2021 Perú recibió a Colombia, en su quinto partido por las Eliminatorias para Qatar 2022. Ese día, Ricardo Gareca puso como titular a Paolo Guerrero. Como único delantero. Las circunstancias del juego (Colombia iba ganando 3-0) hicieron que el ‘Tigre’ haga ingresar a Gianluca Lapadula (que ese día usó la camiseta 14) por Yoshimar Yotún a los 65′, mientras que el ‘Depredador’ se mantuvo durante todo el juego. Es decir, estuvieron juntos durante 25 minutos más lo que adicionó el árbitro.

El once posible

¿Podrían jugar juntos este martes ante Japón? Es la gran posibilidad , el rumor sobre el que se discute en Osaka y en Lima, en este Día del Padre que recién empieza pero que allá, mientras conversamos, está por terminar. La única pista que tenemos es la confesión de Yotún: “Lo hemos conversado con el técnico y vamos a esperar”.

¿Y Cueva? El volante, que tendría todo arreglado para seguir en Matute hasta diciembre, ayer hizo una práctica ligera, junto con Zambrano precisamente porque el plan es incluirlos en el once titular este martes, 5 a.m. hora peruana, y probar así cuánto crece la selección con su presencia. Reynoso, además, anunció alguna sorpresa en la alineación.

Mientras tanto, Perú está completo y esa es una buena noticia. Con su guerrero Lapadula y su Guerrero Paolo.