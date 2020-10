Conforme a los criterios de Saber más

La mañana de este lunes llegaron a Lima siete convocados de la selección nacional. Desde México en un vuelo privado viajaron Pedro Aquino, Raúl Ruidíaz, Ánderson Santamaría, Yoshimar Yotún, Pedro Gallese, Miguel Araujo y Sergio Peña. Buenas noticias para el comando técnico, sin embargo, la llegada de Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens se ha complicado y si no se solucionan hoy, ya no se sumarían a la selección peruana.

Desde Estados Unidos deben venir siete convocados. Dos de ellos ya están en suelo peruano (Ruidíaz y Gallese), otros dos deben sumarse esta noche como son Marco López y Andy Polo. La llegada de Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens se ha complicado, aunque desde la Videna están haciendo los últimos intentos para que puedan venir.

La selección peruana se medirá con Paraguay y Brasil en la fecha doble de Eliminatorias. (Foto: Instagram)

Los tres jugadores mencionados no han recibido el permiso de sus clubes para poder sumarse a la selección peruana. Pero, ¿por qué se da esta situación si la FIFA había garantizado que los clubes iban a ceder a sus jugadores?

Resulta que la semana pasada la FIFA presentó nuevos lineamientos de cesión de jugadores debido a la pandemia y permitió que los clubes pueden no hacerlo si existe cuarentena dictadas por sus autoridades gubernamentales. “Existe un periodo obligatorio de cuarentena o de aislamiento de al menos cinco días tras la llegada al territorio donde se encuentra el club obligado a liberar al jugador”, dice el protocolo FIFA para esta competición de Eliminatorias.

En Estados Unidos se han declarado a más de 30 estados como de “alto riesgo”, y cada uno de ellos dicta sus medidas para poder controlar la pandemia. Es de esa medida de la cual los clubes de Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens han encontrado la razón para no cederlos.

Washington DC, capital de Estados Unidos, es uno de los Estados que exige desde julio pasado a quienes llegan a su territorio pasar la cuarentena de 14 días. El DC United de Edison Flores y Yordy Reyna toma esa regla para tener el derecho de no dejar que sus jugadores viajen, ya que en su retorno lo tendrán dos semanas en cuarentena, sin posibilidad de que puedan jugar.

Desde julio pasado esta medida también rige para los viajeros internacionales. Incluso, al inicio no se aseguraba el retorno. En el comunicado se lee que “no había garantía de que pueda regresar” por lo cambiante que son las medidas en cada país. Para los que regresaban, se exige cuarentena de 14 días y controles de temperatura dos veces al día y distanciamiento social incluso dentro de casa.

Lo mismo sucede en New York, quienes junto a New Jersey y Connecticut han dictado desde hace una semana la misma medida de 14 días de cuarentena para quienes lleguen a sus territorios. Incluso tienen una lista de países de dónde no está permitido llegar, la gran mayoría de Asia.

Esto también lo explica el periodista Miguel Morales en su cuenta de Twitter. Él además, agrega que pese a esta situación la selección peruana no puede pedir postergar su partido, aunque es una idea que nunca pasó por Videna.

Esta situación no existe en Orlando, donde juega Pedro Gallese, y Seattle, de Ruidíaz, quienes ya están en suelo peruano. Mientras, Marco López podrá salir de California y Andy Polo de Oregón. Estos dos últimos deben llegar esta noche a Lima.

Para el comando técnico las horas se agotan y se espera una respuesta final sobre llegada de los tres jugadores de la MLS. No se los desconvocaría, ya que por reglamento los clubes no pueden usar a los jugadores mientras se esté en fecha FIFA. Lo último que podemos informar del tema es que la parte deportiva de la FPF le ha pedido una última gestión a su presidente, Agustín Lozano. Además, se evalúa contactar a otras federaciones perjudicadas y dejar un acto de protesta ante esta falta de “Fair Play” de competición, con equipos disminuidos por la pandemia, en este inicio de Eliminatorias mundialistas.

Por eso, la lista inicial fue de 30 convocados, de los cuales Nilson Loyola y Raziel García fueron baja por lesiones, pero que se volvió a completar los con llamados de ayer de Matías Succar y Álex Valera.

