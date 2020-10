Conforme a los criterios de Saber más

En el video aparece Óscar Ibáñez con una muslera en la pierna derecha. Una distensión muscular lo pudo dejar fuera del debut de Perú en las Eliminatorias para Corea-Japón 2002. Ya adolorido, y luego de haber festejado los goles de Roberto Palacios y Nolberto Solano; el ex golero de Universitario y Cienciano tuvo que pararse frente al paraguayo José Luis Chilavert. El árbitro argentino Horacio Elizondo había cobrado penal y el golero guaraní tenía etiqueta de infalible. Ibáñez, por unos segundos, olvidó que existe el dolor. Atajó con la pierna maltrecha. El partido lo ganó Perú por 2-0.

En la revancha, con Perú ya eliminado y Paraguay pasando su mejor momento como selección, la caída fue por goleada 5-1. Allí sí Chilavert pudo anotarle a Ibáñez. Después del gol, el paraguayo insultó al campeón de la Sudamericana 2004. La narración de la televisión argentina es clara y evidente. “¿Por qué le grita de esa manera?”, dice el narrador. Lo que faltaba explicarle a ese periodista es que Chilavert sufrió mucho ese partido. Ibáñez le redujo su feliz estadística y Pizarro le gritó en la cara el gol de Roberto Palacios, aquel inicio de la leyenda del “Te amo Perú”. Pero esa es la siguiente historia.

-"Te amo Perú"-

“Me ofrecieron tres mil dólares y no acepté”, dice Roberto Palacios, veinte años después de haberle mostrado a todo el país esa camiseta roja con la frase “Te amo Perú”. El ‘Chorri’ se refiere a la campaña de marketing de una marca de máquinas de afeitar. Lo único que tenía que hacer Palacios era mostrar el polo con la marca si anotaba un gol, al igual como lo hizo Ñol Solano en el primer gol, de aquel 2-0 ante la escuadra guaraní.

“Se me ocurrió esa frase apenas me confirmaron que iba a ser titular. Fue algo rápido con el único objetivo de hacerle un homenaje a todo mi país”, dijo Palacios. Fue inevitable que con el paso de los años y los meses, se compararan las dos celebraciones. Más aún cuando se conoció el distanciamiento entre esos viejos socios en el campo. ‘Pacho’ Maturana había decidido apartar a Juan Reynoso de la selección y Palacios le pidió a Solano (quien iba a heredar la capitanía) que apoyará más al ‘Cabezón’. Desde allí la relación no fue la misma.

-"Los eliminamos del Mundial"-

Jorge Soto me dice que fue muy especial ese partido de 1993 ante Paraguay, en las Eliminatorias para Estados Unidos 1994. El partido terminó 2-2 y eliminó a los guaraníes de la Copa del Mundo. Los albirrojos solo necesitaban un gol más y aprovechar que Colombia le había metido cinco goles a Argentina en el Monumental de River Plate.

“Sí, podemos decir que los eliminamos de un Mundial”, dice Soto, uno de los goleadores junto a Nolberto Solano en Eliminatorias ante Paraguay (3 goles). Me pide no tocar el tema del supuesto favor que pedían los jugadores guaraníes. ¿Fue verdad que los paraguayos pedían por favor que se dejen meter un gol más? “Por favor, de eso mejor no hablo”, se despide el ‘Camello’.

En Paraguay hasta hoy recuerdan ese partido, que aquí solo sirvió para romper una mala racha de 11 partidos perdidos consecutivos en Eliminatorias. Aunque muchos lo hayan olvidado, fue el inicio para salir del fondo. El diario ABC de Paraguay preparó un informe muy completo sobre este cotejo.

-El grito más esperado por Gareca-

“Si tengo que resumir cuál es el partido donde vi más molesto al profesor fue en la caída ante Chile en Santiago y donde lo vi más contento fue en la victoria en Paraguay. Perú ya estaba jugando cada vez mejor y por fin se pudo dar un gran resultado”, me dice Romina Antoniazzi, ex jefa de prensa de la selección peruana.

Aquella derrota en octubre del 2016 ante Chile en Santiago, fue frustrante porque prácticamente le cerraba la puerta a Perú del Mundial de Rusia 2018. Y Gareca entendía que la Blanquirroja había hecho uno de sus mejores partidos como visitante y que mereció sumar al menos un empate en el estadio Nacional de la capital chilena.

Todo lo contrario fue en Asunción, Perú fue superior en los noventa minutos, tuvo paciencia y encontró a Christian Cueva en su estado de máxima inspiración. En solo dos semanas, Perú había sumado seis puntos y se acercaba de a pocos a la zona de clasificación. Tres puntos en mesa en contra de Bolivia (decisión del TAS) y tres en el estadio Defensores del Chaco. Ese escenario, hoy sin público, donde el ‘Tigre’ quiere repetir un grito que lo deje afónico. El fútbol tiene memoria. Así sea.

La victoria contra Paraguay en Asunción el 2016 puso fin a una sequía de 12 años sin victorias de Perú por Eliminatorias en el extranjero. La última vez había sido ante Uruguay en Montevideo el 2004. (Foto: AFP)





