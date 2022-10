Perú vs. Venezuela Sub 20 en vivo, se enfrentan este jueves 6 de octubre desde la 13:00 (hora peruana) en el partido correspondiente al Grupo A de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Es el segundo partido de la selección peruana dirigida por Gustavo Roverano en esta competencia.

Luego del debut con goleada por 6-0 ante Paraguay, la selección peruana busca sus primeros tres puntos para intentar acceder a la siguiente etapa. El otro partido será entre la selección local y Uruguay. El Grupo B estará conformado por Argentina, Chile, Ecuador y Colombia. Los dos primeros de cada zona avanzarán a la siguiente etapa.

A qué hora juega Perú vs Venezuela Sub 20

Perú - 13:00

Colombia - 13:00

Ecuador - 13:00

México - 13:00

Bolivia - 14:00

Paraguay - 14:00

Venezuela - 14:00

Argentina - 16:00

Uruguay - 16:00

Chile - 16:00

Dónde ver el Perú vs. Venezuela Sub 20

El partido ente Perú y Venezuela por el Torneo Suramericano Asunción 2022, será transmitido por la plataforma de FPF Play. También puedes seguir todas las incidencias del partido a través de El Comercio.

Aunque no con buenos resultados, la selección llega a este torneo con ritmo de competencia. Los convocados la conforman: Sebastián Amasifuen (A. Lima), Dorian Moyano (Municipal), Leonardo Díaz (S. Cristal), Sais Santibañez (César Vallejo), Catriel Cabellos (Racing Club), Juan Pablo Goicochea (A. Lima), Flavio Alcedo (S. Cristal), Denzel Caña (Cienciano), Jorge Tandazo (Universitario), Nicolás Amasifuen (A. Lima), Jack Carhuallanqui (Universitario), Stefano Olaya (C. Vallejo), Gilmar Paredes (S. Cristal), Valentino Sandoval (San Martín), André Vasquez (Pirata FC), Bruno Portugal (Melgar), Anderson Villacorta (C. Vallejo), Diether Vasquez (C. Vallejo).