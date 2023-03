En el partido amistoso por fecha FIFA entre Perú vs. Alemania, Kai Havertz había anotado el 3-0 parcial de los alemanes. Sin embargo, su tanto fue anulado por una regla del fútbol internacional.

El alemán remató desde el punto de penal, pero la pelota impactó en el palo. El rebote fue a parar nuevamente a la posición donde se encontraba Kai Havertz y este no dudó en sacar un segundo disparo para ahora sí mandar el esférico al fondo de la red de Pedro Gallese.

Pudo ser el tercero de Alemania, pero Kai Havertz pateó otra vez y fue anulado. ⚽️



⏱️ 72' | ALE 🇩🇪 2-0 🇵🇪 PER



— Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 25, 2023

No obstante, la juez principal del partido anuló la anotación del jugador del Chelsea por la siguiente regla: “El lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto para el rival”.

Previa de Perú vs. Alemania

Hoy, sábado 25 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora local), Perú enfrenta a la poderosa Alemania en vivo y en directo en un amistoso internacional válido por la fecha FIFA. Ambas selecciones afrontan este compromiso como un duelo de preparación para sus respectivas competiciones. ¿Dónde ver el partido? La transmisión del cotejo de la selección peruana estará a cargo de las señales de Movistar Deportes (Canal 3), América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, tienes las opciones live streaming de Movistar Play, América TV Go y ATV Play, además del minuto a minuto de la web de El Comercio.