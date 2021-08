Jefferson Farfán lleva varios meses sin poder ser protagonista en una cancha de fútbol debido a una lesión en la rodilla. Sin embargo, la ‘Foquita’ ya está muy cerca de volver a la acción y Ricardo Gareca confía en su próximo retorno a la selección peruana.

En la conferencia de prensa para la convocatoria de la ‘Blanquirroja’ de cara a la fecha triple de las Eliminatorias, Gareca habló unos minutos sobre el presente de Farfán y consideró que es imposible ya no contar con él de cara a los próximos retos.

“Farfán ha jugado en situaciones no ideales, pero es tanta la fortaleza y temperamento que tiene que no me atrevería a descartarlo por lo competitivo que es. Y ahora se esta recuperando”, señaló el técnico de la selección peruana.

“En estos momentos no fue convocado porque nosotros anhelamos que él vuelva a tener minutos que le permitan tener una continuidad. Estamos observándolo. Está en ese proceso y queremos ir viendo cómo va evolucionando”, agregó.

En los últimos días, Jefferson Farfán se ha hecho presente en los entrenamientos con Alianza Lima. La ‘Foquita’ está en el último tramo de su recuperación y ya anhela volver a disputar un encuentro oficial con su equipo.

