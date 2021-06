Ricardo Gareca compareció ante los medios en la previa al duelo frente a Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, el estratega de la selección peruana no pudo evadir un tema de interés sudamericano: la Copa América. El ‘Tigre’ afirmó que “no le parece justo” que se vuelva a disputar el certamen en Brasil.

“Lo que me interesa es que haya seriedad. Creo que todo Sudamérica está en problemas, acá en el país se han oficializado cifras que son el triple de lo que se anunciaba y creo que va a llegar un momento en el que cada uno de los países van a sincerar las cifras oficiales. No me parece que se vuelva a disputar en el mismo país que se disputó la edición pasada, no me parece justo que se vuelva a repetir una Copa América en Brasil porque fue sede la vez pasada. Me parece lo más justo ver otras opciones”.

