Más allá de la recordada caída en el repechaje contra Australia, jugado en Qatar, el éxito de Gareca al mando de la ‘bicolor’ ha sido y es indiscutible. El entrenador argentino marcó hitos importantes en nuestro país. Por ello, todos los peruanos estuvieron pendientes de su continuidad en la selección en el último mes.

Desafortunadamente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) -comandada por Agustín Lozano- no pudo llegar a un acuerdo con el ‘Tigre’ para la renovación de su contrato. Se realizaron muchas reuniones en el camino entre ambas partes, pero las negociaciones ya llegaron a su fin con una respuesta negativa.

Nos permitió soñar

Hubo tiempos de oro de la selección peruana, allá por los años 70′s y 80′s, con tres clasificaciones mundialistas, pero posteriormente el camino se llenó de obstáculos. De hecho, después del Mundial España 82′, con el brasileño Tim a cargo del equipo, un total de 24 técnicos tomaron la batuta del banquillo nacional sin conseguir la tan ansiada clasificación mundialista. Esa sequía, que se extendió más de tres décadas, terminó con Ricardo Gareca, quien nos devolvió la alegría y nos permitió volver a soñar a nivel mundial.

El ‘Tigre’ finalizó su especial etapa a cargo de la selección en junio de este año, tras la derrota en el repechaje. Finalmente, al no extender su vínculo, se quedó privado del récord de convertirse en el primer entrenador de la ‘Blanquirroja’ en alcanzar la cifra de 100 encuentros dirigidos. Sin embargo, independientemente de eso, estamos hablando -de igual forma- del proceso más largo en la historia de la selección.

En siete años y tres meses, Gareca estuvo al mando en 96 partidos, resumidos en 39 victorias, 23 empates y 34 derrotas. Muy atrás quedaron los 51 cotejos que logró dirigir el recordado Marcos Calderón o los 45 de Sergio Markarián. También quedaron atrás los cuatro años consecutivos que Gyorgry Orth estuvo a cargo (1957-1961) o los más de tres años de Juan Carlos Oblitas (1996 - 1999).

GARECA Y OBLITAS / DIFUSION

Esto no hubiera sido posible si el argentino no se hubiera ganado toda la confianza del pueblo peruano a pulso. Llegó a convertirse en uno de los personajes más queridos en el país y no es para menos. En medio de todas las dificultades que rodearon al equipo nacional, el ‘Tigre’ nos sacó adelante con hazañas nunca antes conseguidas o con récords que a muchos se les hizo imposible romper. Le devolvió prestigio a la selección. Y por ello ahora lamentamos su marcha.

Los otros récords del ‘Tigre’

El ‘Tigre’ ya ha logrado lo impensable en varias ocasiones. Si antes a Perú se le hacía imposible ganar en Asunción y en Quito, hoy ya no es así gracias a Gareca. El entrenador argentino logró romper el maleficio y consiguió victorias históricas de visita a Paraguay (4-1 en 2017) y en Ecuador por partida doble (ambas por 2-1). También logró triunfar en Venezuela y Colombia después de más de dos décadas.

Bajo esa misma línea, Ricardo Gareca también consiguió ganarle a Brasil (1-0) en un partido oficial luego de 41 largos años, con el recordado gol con la mano de Raúl Ruidíaz en la Copa América Centenario 2016. Hay que tener en cuenta que Perú solo ha podido superar al ‘Scratch’ cinco veces en la historia y dos de ellas han sido bajo el mando del argentino.

Como si fuera poco, el ‘Tigre’ ha liderado la racha invicta más larga en la historia de la selección, con 15 partidos consecutivos sin perder. También nos situó en una final de la Copa América en Brasil 2019, después de 44 años. Y un dato no menor es que con él, la ‘Blanquirroja’ alcanzó el Top10 del ránking FIFA en el 2017, hazaña nunca antes lograda.

Ahora bien, no olvidemos que el éxito que más se le reconoce a Gareca con la selección ha sido clasificar al Mundial después de 36 años en Rusia 2018, donde justamente se logró ganar un partido mundialista tras 40 años sin celebrar victorias en este torneo (2-0 ante Australia). Simplemente, histórico.

Hace un mes, el ‘Tigre’ quiso extender su éxito con una nueva clasificación mundialista, a Qatar 2022, pero no fue posible. La caída en la tanda de penales ante Australia en Doha -bastante dolorosa- frustró su récord de ser el primer entrenador en dirigir en dos Mundiales al Perú.

Independientemente de eso, el nombre de Ricardo Gareca quedó inscrito con plumón indeleble en las páginas más gloriosas de la selección peruana. Para muchos, el argentino hizo todos los méritos suficientes para ser considerado el mejor entrenador de nuestra historia, por encima de Marcos Calderón o el brasileño Didí. Sus insuperables récords en el banquillo nacional le respaldan totalmente. Logró mucho con poco. Y eso amerita un reconocimiento infinito, más allá de que ahora ya no siga con nosotros.