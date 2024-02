Ricardo Gareca: “Tengo claro lo que representó Perú para mí, jamás dejaré de estar agradecido” | VIDEO

Más pesa el profesionalismo que la “morbosidad”, señaló Ricardo Gareca en una reciente entrevista en Chile al ser consultado sobre su pasado con la selección peruana, aclarando que se encuentra con la conciencia tranquila y agradecido con el Perú.

“No entro en la morbosidad porque tengo claro lo que representó Perú para mí en determinado momento. Lo hicimos con todo el profesionalismo. Jamás dejaré de estar agradecido y ahora estoy enfocado en la selección chilena”, declaró el actual entrenador de ‘La Roja’, quien debutará oficialmente contra la Bicolor en la Copa América, algo difícil de imaginar hace unos años.

“Acepto este desafío porque creo en el jugador chileno, no solamente creo, tengo una gran admiración por haberlos enfrentado y padecido hace muchos años, como técnico y como jugador. Sé lo difícil y competitivo que es. Me gusta desafío y no veo la otra parte”, añadió Gareca en diálogo con DirecTV.