Christian Cueva, mediocampista de la selección peruana, aseguró estar cansado de sus detractores. El volante nacional hizo una autocrítica sobre su presente y se mostró incómodo por los cuestionamientos que recibe constantemente por temas ajenos a lo futbolístico, aunque reconoce parte de su culpabilidad. Además, espera no repetir los mismo errores, dejar atrás sus diferencias con Santos y regresar a la Blanquirroja.

“No entiendo por qué me quieren hacer tanto daño“, sostuvo Cueva en diálogo con ‘La Sobremesa’ de Radio Ovación. “Tengo que hacer un mea culpa de muchas cosas que he pasado en mi vida, errores que he cometido, eso te atrapa un poco y no te permite seguir adelante, pero esas cosas están resueltas y toca pensar en lo que viene el próximo año y prepararme de la mejor manera”, añadió.

“Siento mucha cólera, he cometido errores en mi vida por confusiones personales. A mí me duele mucho que todas esas cosas tengan que lastimar mucho a mi familia. Yo no veo TV pero siempre me comentan que sale a hablar tal o cual persona y estoy cansado de eso. Ya no tiene sentido buscar el morbo, por más que se diga sea verdad o mentira, eso ya es maldad. Yo no voy a hablar con medios de espectáculos, no quiero esa vida para mí, quiero que termine esto”, señaló.

El único objetivo en mente de Christian Cueva, que trabaja de manera individual para no perder forma física, es ser considerado por Ricardo Gareca para la Copa América Colombia-Argentina 2020. El mediocampista confirmó el interés de Rosario Central y César Vallejo para contratarlo.

“Hablé con Richard Acuña y ‘Chemo’ Del Solar. Son personas que siempre me brindan un espacio y me ayudan a despejar la cabeza. Les tengo mucho cariño y respeto. Sí hubo interés de Rosario Central, pero no sé qué pueda pasar. Será cosa de conversar más adelante”, dijo.

Christian Cueva no tiene en mente regresar al fútbol peruano, por lo que es casi un hecho que continuará su carrera fuera del país. “Siento felicidad de que me tenga en cuenta en el fútbol y sepan lo que uno puede dar”, finalizó el aún jugador de Santos de Brasil.