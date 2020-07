En los últimos días de 1997, el calendario futbolístico peruano recién descansaba un poco después del subcampeonato de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y de la eliminación del Mundial de Francia 98 por diferencia de goles. “Cuando estemos algo viejos siempre vamos a recordar todo lo que vivimos en el fútbol este año”, decía Alberto Beingolea-aún lejos de cualquier expectativa política-, mientras despedía los programas de fin de año del recordado “Goles en acción”. Todos iban cerrando el telón, pero aún había un joven actor que pedía un poco de luces para su escenario. Era Claudio Pizarro, delantero de 20 años que comenzaba a escribir las primeras páginas de un libro que ayer pudo conocer su último párrafo.

-La camiseta celeste y los hinchas de norte-

“En ese tiempo los futbolistas se desconectaban en fiestas navideñas. Ya no los encontrabas en ningún lado. Y en ese tiempo no había celulares ni redes sociales. Los perdías de vista. Por eso cuando buscamos a Claudio Pizarro le pedimos que se ponga dos camisetas: la de Alianza Lima y Sporting Cristal”, me cuenta Elkin Sotelo, ex compañero de Deporte Total y hoy gerente de comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol.

Así es, esa foto que se viralizó con Pizarro vestido de celeste es real y fue parte de una producción del diario “El Bocón” en los últimos días de 1997. “Claudio era bien joven y su destino estaba en duda. Cristal le hizo una oferta, pero al final él eligió Alianza. Le dijimos que solo íbamos a publicar la foto con el equipo que firmaba. Lo llevamos al parque que estaba al frente de su casa, por Surco. Al final supongo que esa imagen se filtró del archivo. Pero es real”, recuerda Elkin, quien entrevistó varias veces al ‘Bombardero de los Andes’, durante sus años como redactor de “El Comercio”.

Claudio Pizarro fue titular en los cuatro partidos de la Selección Peruana de la Copa América 2007. (Foto: Archivo GEC)

Diez años después, Sotelo volvió a encontrarse con Pizarro. Elkin había dejado “El Bocón” para trabajar en este Diario y Claudio ya llevaba ocho años en Alemania. Eran los tiempos de Chemo del Solar como técnico de la selección nacional. Ya para ese tiempo, a Claudio se le criticaba su poca productividad con la selección. Ya sumaba la eliminación a Corea-Japón 2002 y la de Alemania 2006. “A veces las pifias son de las gallinas de norte”, le respondió Pizarro a Elkin en el aeropuerto de Santiago de Chile. La polémica no tardó en encenderse. Y muchos medios quisieron que Pizarro repita esa declaración. El atacante no lo volvió a decir, pero tampoco desmintió la frase. Fue en un momento de fastidio, pero sí lo dijo.

“Yo lo que rescato de él es que al día siguiente de las entrevistas nunca se tiraba para atrás. Y eso que muchas veces dejaba frases para la polémica, como cuando criticó a los hinchas de norte. A pesar de que una radio lo llamó, no se retractó. Me di cuenta que era fiel a sus palabras. Que es un hombre derecho”, continúa Sotelo.

Elkin también le arrancó a Pizarro una frase donde critica a Marcelo Bielsa. “Tiene sus detractores”, respondió el ’14′. También lo criticaron por eso. Tampoco se retractó.

Claudio Pizarro jugó en la temporada 2007-2008 con la camiseta del Chelsea inglés. (Foto: AFP)

-Polémica y ‘milonga'-

“Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me llamen ahora. ¿Para qué llamarme para partidos amistosos?”, le respondió Claudio Pizarro al periodista César Vivar, de ATV, después de un amistoso del Werder Bremen ante el SV Meppen, de la tercera división germana. Era septiembre del 2018 y mientras Pizarro se reencontraba con el club ‘lagarto’ a unos 400 kilómetros, en Hoffenheim, la selección peruana se alistaba para enfrentar a Alemania.

Era la fecha doble FIFA post Mundial de Rusia, Vivar cuenta que manejó desde Amsterdam hasta Hoffenheim y después se dirigió a Bremen. Pizarro lo recibió en un hotel, porque aún no se instalaba en la ciudad. “Bajó al lobby con una vestimenta de jugador de golf impresionante. Allí me pidió que la charla sea después del partido”, cuenta Vivar.

“Con el camarógrafo viajamos detrás del bus del Bremen y apenas bajamos del auto vimos a muchos niños que no dejaban de corear el nombre de Claudio para pedirle autógrafos. Hay que verlo para entenderlo. En ese amistoso Pizarro hizo un doblete e hizo dos asistencias”, me cuenta César antes de detallar la frase que desató la polémica. Solo fueron dos preguntas de cierre para tocar el tema y Pizarro fue enfático en decir que ya no esperaba más un llamado de Ricardo Gareca.

El ‘Tigre’, en conferencia unas semanas después, dijo que no podía considerar a futbolistas que “se autoexcluían”. El ‘Bombardero’ no demoró mucho tiempo en responder en su cuenta de Twitter: “Jamás me autoexcluí de la selección. Decir que no tiene sentido que me convoquen a unos amistosos, terminado el Mundial al que no fui convocado, no significa exclusión. Lamentablemente, en mi país nos estamos acostumbrando a la milonga”, escribió el ’14′. De esa manera accidentada, con Gareca disculpándose por el mal rato, culminó el ciclo de Claudio Pizarro con la selección peruana. No fue milonga, pero sí un tango de compás triste.

-El delantero de bandera y el título de la Champions-

A Pedro Eloy García Corcuera, el reportero trotamundos de Movistar Deportes, nunca le faltan palabras para darle vida a cualquier tipo de conversación. Sin embargo, confiesa que le cuesta definir a ese Claudio Pizarro, que tantas veces se sentó frente a él para alguna entrevista.

“No sé cómo verbalizarlo, siento que su permanente sonrisa es de protección. No es alguien sencillo de entrevistar, siempre fue difícil encontrarlo en un estado de reflexión. La primera entrevista que se me viene a la mente es en el 2013, cuando venía de ganar la Champions con el Bayern”, dice García.

Y tiene razón, aquel Claudio que venía a Lima para disputar las Eliminatorias 2014 ante Ecuador estaba algo más distendido. Más relajado. En esa charla de junio del 2013, el ’14′ dejó algunos firmados que solo el Youtube pueden rescatar. “Me gustaba mucho la fiesta, me gustaba la vida nocturna. Me pude haber perdido”, recordó Pizarro, al hacer el recuento de sus primeros meses en Alemania en 1999. Por suerte, solo fue una distracción fugaz de veinteañero. En poco tiempo se enfocó, se proyectó en su sueño deportivo y decidió dormir temprano todos los días.

“No hay nada para hacer aquí, es muy aburrido”, se quejaba y bromeaba Pizarro acerca de la Videna como centro de concentración para la selección. Pedro García, otra vez en discurso profético, le dijo que ya le tocaba anotar un gol para que Perú pueda ganar un partido de Eliminatorias. Hasta que sucedió.

Claudio Pizarro campeón de la Champions League 2013 con Bayern Munich

El conductor y reportero de TV también me comenta sobre la entrevista que le hizo a Pizarro durante la Copa América 2011, en la que Claudio no pudo jugar por lesión, aunque decidió acompañar al equipo en Argentina por una semana. Allí el delantero le explica que no es amigo de las cámaras. “Hay situaciones en las que uno lamentablemente no puede decir lo que piensa, porque se puede malinterpretar”, le responde en la provincia argentina de San Juan. Y mientras lo dice, sonríe.

Cuando se cerró esa Eliminatoria del 2014 con empate ante Bolivia, Pedro Eloy lo busca después del partido. Allí Pizarro abiertamente comenta que iba a buscar la manera para convencer a Sergio Markarián y lograr que se quede en la selección. No pudo hacerlo. Solo le quedó el registro de que esa fue su mejor Eliminatoria y de anotarle a Ecuador un 7 de junio, en el estadio Nacional. Se lo había adelantado Pedro García. Claudio Pizarro no fue a un Mundial, sin embargo, siempre será nuestro delantero de bandera. No fue a un Mundial, pero todos vimos que lo intentó hasta quemar el último cartucho.

