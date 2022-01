Conforme a los criterios de Saber más

Con la 8 en la espalda, Jairo Concha viste la Bicolor como luce la 17 de Alianza Lima. Se muestra, la pide, tiene movilidad y ante la primera chance, le pegó al arco para buscar romper las redes de Jamaica. En su segundo partido con la selección peruana-ingresó ante Panamá-, el joven volante aprobó y demostró que puede ser una opción en el equipo de Ricardo Gareca.

El volante que tuvo un gran año con Alianza Lima traslado su momento a la Bicolor. Y tal cual como en el cuadro íntimo, se movió por la zona derecha del ataque peruano. Ante Jamaica, Perú colocó dos delanteros, lo que le ayudó a tener compañía arriba.

El volante apareció en las principales jugadas de ataque de la selección peruana. Tuvo una chance de marcar y una de sus llegadas terminó con el tanto de Yoshimar Yotún -el despeje de sus centros terminó en los pies del zurdo-. Así, siempre por derecha, pero bajando hasta detrás de la línea media para conectar con la visión de Ballón, como en Alianza, y las salidas de Peña.

Según la cuanta Statsis (@StatsisData), Jairo Conta logró hacer 3 pases claves y ganó 10 de los duelos que disputó ante la marca jamaiquina . Tuvo un remate al arco, que atajó el portero en el primer palo, y logró un 79% de efectividad en sus pases.

SE SUMA UNA OPCIÓN: JAIRO CONCHA 🇵🇪



En el encuentro de HOY:

Remates: 1

% Pases: 79

Pases clave: 3

Regates: 2

Toques: 71

Duelos ganados: 10



En la temporada anterior (promedio x partido):

Remates: 0.9

% Pases: 82

Pases clave: 1.9

Regates: 0.8

Toques: 51

Duelos ganados: 4.9 pic.twitter.com/MXbTXxtAqX — Statsis (@StatsisData) January 21, 2022

Lo mejor de Concha fue cuando logró conectarse con Sergio Peña , el otro conductor de la selección peruana. Eso se vio más seguido en la segunda parte, que empezó con mucho protagonismo de ambos jugadores.

No le ayudó que Aldo Corzo no tenga mucha proyección, por lo que no tenía muchas variantes cuando buscaba opciones de pase. Sin embargo, Concha se encargó de controlar el juego a través de la tenencia y la salida rápida.

Ante Panamá jugó 21 minutos y contra Jamaica el físico le dio para 85′. El cansancio hizo mella en su cuerpo, ya que siempre estuvo activo y moviéndose para ser opción de ataque en el equipo. Así, Concha aprobó en los amistosos de la selección peruana.

Con paso en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 23, Jairo Concha, hoy de 22 años, se confirma como una buena opción para la selección peruana. Dependerá de Ricardo Gareca cuánto más apuesta por él.

