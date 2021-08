Conforme a los criterios de Saber más

Con la lista de convocados en mano, 24 conocidos por todos, Ricardo Gareca analiza, estudia y prepara los partidos de septiembre por las Eliminatorias Qatar 2022. Tres en siete días (el 2 y 5 ante Uruguay y Venezuela, respectivamente, en Lima; y el 9 frente a Brasil en Río). Ubicados en el fondo de la tabla (4 pts. en seis fechas, -8 DG), la selección peruana está en la obligación de ganar en casa y buscar por lo menos un punto en la tierra de Pelé, algo que ha sido imposible para todas las selecciones hasta el momento.

“ Yo creo que nos va a servir por el hecho de que estamos acostumbrados a estar juntos. Nos viene bien . Tenemos un gran poder de recuperación en los jugadores. Creemos que esta continuidad de partidos que se vienen en esta etapa definitoria, el hecho de estar juntos nos puede potenciar”, señaló el técnico en la conferencia de prensa en la que anunció la convocatoria final.

Urgido de puntos, sin el goleador de la Copa América para el primer encuentro (Gianluca Lapadula está suspendido) y con más dudas que certezas en defensa (se recibió 18 goles en 9 partidos en lo que va del 2021). La bicolor afrontará la triple fecha de las clasificatorias mundialistas con problemas a resolver en el camino. Pero enfrente tendrá a selecciones que también están pasando por contratiempos, algo que equilibra la balanza en la previa.

Uruguay entre cuestionamientos

“¿Tabárez debe seguir como DT de la Celeste? Esto opinan 10 periodistas deportivos”, tituló la sección de deportes de la edición web del diario El País de Uruguay el 12 de julio pasado. Dos días después de que se acabara la Copa América 2021 en la que el combinado charrúa se quedó en cuartos de final. El ambiente en ese entonces describía el pésimo presente del primer escollo que tendrá Perú en septiembre. Ha pasado poco más de un mes y las sensaciones no han cambiado. El ‘Maestro’, que llevó a su selección a un Mundial después de 20 años y fue campeón de América en 2011, es cuestionado.

“Lo que se cuestionaba era si el ‘Maestro’ -NdR: hay mucho respeto hacia el técnico- debía seguir al frente, pero nunca hubo nada desde lo institucional. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) le dio la confianza de seguir”, nos pinta la cancha Eduardo Castro, periodista de Radio Continental.

Pese a marchar cuartos con 8 puntos, Uruguay urge de victorias. Para lavarse la cara tras la Copa América y darle vuelta a los últimos tres partidos por Eliminatorias que no ganaron (dos empates y una derrota). Con la necesidad asomando, el técnico Óscar Washington Tabárez dio a conocer la lista de convocados del extranjero el 14 de agosto, mientras aún no define los seleccionados del medio local.

Uno de los grandes problemas que mostró el elenco charrúa en el torneo continental fue el ataque. Cuatro goles en cinco partidos y pocas ocasiones de gol creadas en cada encuentro denotan la falta de creatividad/efectividad en campo rival.

“ Aún se sigue discutiendo el rendimiento de Luis Suárez y Edinson Cavani . Se habla de si ya ha comenzado la etapa en la que empiezan a bajar el nivel, si van a seguir dando todo su potencial o será en cuotas. Para mí, particularmente, es chocante. Imagino que para el resto de uruguayos también porque los dos nos dieron mucho en estos años. Pero creo que es momento de la renovación”, agrega Castro y tira dos nombres que suelen estar en boca de todos en tiempos de selección por sus buenos rendimientos en Peñarol: Agustín Álvarez Martínez y Facundo Torres. El primero, centrodelantero de 1.80 metros, le marcó a Sporting Cristal por Copa Sudamericana. El segundo, habilidoso atacante que suele ir por la banda, también le anotó a los rimenses y fue convocado para la Copa América.

“El caso de Agustín, que tiene 20 años, es complicado. Pocas veces, contadas con los dedos, el ‘Maestro’ Tabárez citó a alguien del medio local que no haya sido parte del proceso. En tanto, Torres se lesionó en el último partido ante Cristal aunque dicen que lo esperarán hasta el último a ver si se recupera para que sea llamado”, explica.

El presente de Suárez (recién lleva 53 minutos en la temporada 2021-22 con Atlético de Madrid) y Cavani (no ha jugado hasta el momento con el Manchester United) hacen que la mirada se pose en futbolistas jóvenes, el joyas que van por el camino de los dos delanteros que salieron de Salto y conquistaron el mundo a punta de goles. El problema es que en esta fecha triple no hay margen de error.

“ Godín es una incógnita en estos momentos, creo que es tiempo de Ronald Araújo o Sebastián Coates acompañando a Jose María Giménez . Nandez se ganó un puesto por la banda derecha y De La Cruz también en el mediocampo. De todos modos es el director técnico quien decidirá al final. Todos confiamos en que tomará la mejor decisión”, cerró Eduardo Castro.

Venezuela: sin cabeza ni rumbo

En febrero del 2020, José Peseiro, portugués de 61 años con amplia experiencia dirigiendo en su país y otros países de Europa, fue anunciado como nuevo técnico de la selección de Venezuela. Un año y medio después rescindió su contrato porque la Federación Venezolana de Fútbol le debía 14 meses. Es decir, solo le pagó cuatro meses aludiendo. “ El presidente de la federación Jorge Giménez alegó que tienen una cuenta de euros bloqueada y por no tener acceso no le han podido pagar. Un argumento increíble ”, nos comenta Sergio Musella, periodista venezolano.

La salida de Peseiro, a menos de dos semanas de los partidos por Eliminatorias ha sido un baldazo de agua fría. Lo afirma Musella y lo reafirma Esteban Rojas, periodista venezolano que trabaja como corresponsal en Caracas de la Agence France-Presse (AFP).

“ El profesor estaba haciendo las cosas bien. Fue un gran pacificador porque el extécnico, Rafael Dudamel, rompió varias veces el vestuario . En 2019 tuvo problemas con algunos jugadores por el tema de agentes y Peseiro llegó a unificar parte de la selección. Los jugadores estaban contentos con él y se tenía muy buena expectativa para estos partidos que se venían porque son claves para la selección”, señala Sergio Musella.

El último Perú-Venezuela quedó 1-0 a favor de la bicolor. André Carrillo anotó el gol en la victoria por la Copa América. (Foto: GEC)

“No sumar en esta triple fecha -analiza Rojas- hipotecaría el resto de las clasificatorias. Si bien es cierto, los resultados no se le han dado a José Peseiro, hay que reconocer que su proceso ha estado desde un inicio rodeado por una serie de circunstancias que complicaban las cosas. Por ejemplo, cuando empezó lo hizo sin un amistoso encima, de frente dirigió en las Eliminatorias frente a Colombia de visita. Luego se suponía que en la Copa América iba a ser el gran momento para que el técnico encuentre su equipo, pero hubo hasta 18 bajas por un brote de COVID-19 y no se llegó a pasar de fase de grupos. Pese a ello, el grupo empezó a compenetrarse mejor con la llegada del portugués”.

Peseiro se fue el último viernes 20 de agosto, un par de días después de haber dado su lista preliminar de 55 jugadores. Sin embargo, ahora Venezuela se encuentra sin técnico y sin rumbo. Martín Carrillo, DT de la Sub-20, podría dirigir de manera interina en los tres partidos que tiene el elenco vinotinto el próximo mes: el 2 recibirá a Argentina, el 5 visitará a Perú y el 9 cerrará con Paraguay en Asunción . Mientras tanto, el presidente de la federación indicó que contratará a un técnico de jerarquía internacional, entre los que asomó el nombre de Miguel Ángel Russo, quien dejó Boca Juniors hace días y dirigió a Alianza Lima en 2019.

“El panorama es muy malo. No hay tiempo para hacer una elección de un entrenador a largo plazo, menos lo que dijo el presidente Giménez de traer un técnico categoría internacional. ¿Qué DT así aceptaría el cargo si su predecesor se fue por una deuda de 14 meses? Es inentendible. Otro de los nombres es que podría regresar Rafael Dudamel, quien tiene buena relación con la actual dirigencia”, agrega Rojas.

La salida de Peseiro no es el único problema que tendrá Venezuela. De los preconvocados por el técnico saliente -probablemente no cambie mucho con la lista final-, la columna vertebral del equipo no está pasando su mejor momento. Salomón Rondón, goleador histórico de la selección, regresaría tras perderse la Copa América por molestias físicas; sin embargo, hasta el momento se encuentra sin equipo tras finalizar la temporada pasada con el CSKA Moscú de Rusia.

Yangel Herrera, llamado a ser una de las figuras de Venezuela, también está sin club. El volante de 23 años, valorizado en 18 millones de euros y perteneciente al City Football Group, se viene recuperando de una lesión en junio pasado en el duelo ante Colombia por la Copa América. Luego de dos temporadas en el Granada de España, el venezolano está entrenando con el Manchester City mientras espera definir su futuro.

Venezuela, último junto a Perú con 4 pts. pero con -6 en diferencia de goles, afrontará los partidos por las clasificatorias mundialistas en medio de un contexto desfavorable. La selección peruana deberá aprovechar el mal momento para sumar tres puntos, aunque el conjunto caribeño ha sabido cómo arruinarle la fiesta a Ricardo Gareca por Eliminatorias: dos empates en los dos enfrentamientos camino a Rusia 2018.

