“Ricardo (Gareca) me comentó que la pareja de centrales que más lo ha convencido fue la última de la Copa América. Con Alexander Callens y con Anderson Santamaría”, me responde Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, un par de días antes de esta convocatoria para la fecha triple de septiembre. Esa es la primera explicación para la ausencia de Carlos Zambrano, defensor de Boca Juniors, en el último llamado de Ricardo Gareca, esta tarde en la Videna de San Luis. Esta convocatoria nos ha traído importantes retornos, pero también ha sido un desfile de ausencias en el momento más importante de la selección peruana con miras a las Eliminatorias para Qatar 2022. ¿Por qué el ‘¿Tigre’ no tomó en cuenta al ‘León’, a Pedro Aquino y a Santiago Ormeño?

-Un ‘León’ herido-

En octubre del año pasado, Carlos Zambrano fue expulsado en el partido ante Brasil por Eliminatorias. Un golpe a Richarlison le costó tres fechas de suspensión. Ya habilitado y sin lesiones, el ‘León’ sigue sin ser considerado por Gareca y, desde aquí, podemos analizar esta exclusión desde dos miradas: el cuidado del técnico de la selección para evitar las suspensiones en los partidos y la consolidación de Callens y Santamaría como zagueros centrales.

“No he roto ninguna relación con Carlos, ni con ningún jugador de la selección”, explica Gareca algo fastidiado en su conferencia. De esta manera, el entrenador argentino evitó ser lapidario con el defensor xeneize. Sin embargo, la primera interpretación que podemos hacer es que sí le preocupó mucho la acción de Zambrano ante los brasileños.

Para la otra interpretación sí tenemos una fuente oficial y es el mismo Juan Carlos Oblitas. Si Gareca hizo el comentario con el cual iniciamos este texto, pues queda en evidencia que ante Uruguay es casi fija la dupla de Alexander Callens y Anderson Santamaría. Los otros dos defensores centrales llamados para la fecha triple FIFA son Luis Abram y Christian Ramos. Si bien perdió la titularidad, Abram hoy aparece como el suplente de Callens (en el puesto específico de zaguero zurdo).

Por el lado de Christian Ramos no solo vemos regularidad y experiencia, sino que se ha ganado un puesto como hombre de confianza de Gareca. Hay muchos jugadores que son “debilidades de los técnicos” y Ramos aparece en ese grupo junto a otros futbolistas como Christian Cueva. Ramos hoy es el suplente de Santamaría. Con esa ecuación defensiva resuelta, quien también quedó fuera es Miguel Araujo.

-Negaron a Pedro-

Es la segunda vez en menos de dos meses que Gareca no considera a Pedro Aquino, uno de los últimos infaltables en los llamados de la selección peruana. Llama la atención que se llame al volante del América de México, sobre todo porque desde el país azteca nos confirman que ha superado su última lesión y que, incluso, podrá arrancar como titular en el próximo partido de “Las Águilas”.

¿Y entonces qué pasó con Aquino? Desde este diario logramos contactar a fuentes del entorno del volante y nos afirmaron que Aquino está en plenitud física y que están totalmente sorprendidos por la lista presentada por Gareca. “Pero que quede claro que Pedro respeta totalmente cada decisión que toma el técnico”, nos dijo la fuente que pidió mantener la confidencialidad del contacto.

Lejos de poder confirmar alguna razón extradeportiva, el análisis futbolístico que podemos hacer de este llamado es que Gareca está intentando llamar solo dos hombres por puesto. Y con Renato Tapia como convocado fijo, el otro volante central que se ha ganado la confianza es Wilder Cartagena (recordemos que viene de entrenar 40 días con la selección peruana en la Copa América).

Pedro Aquino no fue considerado para la fecha triple de Eliminatorias.

-Ormeño bajado del bus-

Después de la Copa América, Santiago Ormeño ha sumado 135 minutos como titular con el León de México (en 5 partidos) y solo ha anotado un gol (en la definición de la Copa de Campeones ante Cruz Azul). Ya después del torneo continental, Gareca afirmó que el atacante mexicano-peruano no había llegado en sus mejores condiciones para su primera experiencia con la selección. Más allá de esos detalles (pocos minutos sumados y no haberse mostrado al 100 por ciento con la Blanquirroja), las razones de su no inclusión pasan por dos criterios que detallaremos a continuación.

Ricardo Gareca definió hace una semana contar con tres delanteros en su llamado oficial para esta fecha triple de Eliminatorias. Gianluca Lapadula era uno fijo luego de su gran actuación en la Copa América. Si bien el atacante del Benevento no podrá jugar ante Uruguay, sí podrá estar ante Venezuela y Brasil.

Con 14 goles anotados en la MLS, Raúl Ruidíaz selló su boleto de retorno a la selección después de no estar en la Copa América. El tercero es Paolo Guerrero, quien acaba de volver a las canchas con gol. En el caso del ‘Depredador’ estamos en condiciones de informar que hubo una charla entre Néstor Bonillo, preparador físico de la selección, con sus colegas del Inter de Porto Alegre. La respuesta despertó confianza: Paolo está en mejores condiciones físicas que hace dos meses (cuando alternó ante Colombia y Ecuador en la fecha FIFA de marzo).

En caso algunos de los tres elegidos se lesionen o sea suspendido, Gareca contempla llamar a Álex Valera, debido a que con los jugadores del torneo local no es necesario enviar un permiso previo. Ormeño fue bajado del bus, pero solo dependerá de él acumular más millas vestido con la bicolor.

Santiago Ormeño solo tiene un gol con León en esta temporada. (Foto: Club León).

