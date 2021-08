Conforme a los criterios de Saber más

En medio de un contexto deportivo muy cargado, con la Copa América en juego y con fechas de Eliminatorias programadas, Agustín Lozano trabajó muy silencioso su plan para quedarse como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Reuniones con personalidades del deporte, llamadas a dirigentes de clubes profesionales y la intención de buscar un imposible consenso en la Asamblea General de la FPF. A pesar de los cuestionamientos por el caso de la reventa de entradas y sus recientes problemas judiciales, Lozano logró su primer objetivo: será el único candidato a las próximas elecciones presidenciales en Videna.

La cita electoral en la Federación Peruana de Fútbol será en la tercera semana de septiembre. El encargado de la convocatoria fue Luis Fernando Barrenechea, presidente del Comité Electoral. Mientras Lozano iba a afinando su lista (buscando que sea lo más representativa posible a pesar de los detractores que tiene en la Asamblea), desde el otro lado de la orilla hubo una intención de competir contra él, aunque este proyecto se quedó a mitad de camino.

El administrador de Cienciano del Cusco, Sergio Ludeña, intentó formar una lista hasta la medianoche de ayer (que se venció el plazo para presentar las listas), pero no pudo completar a once integrantes (que es la cifra requerida por el Comité Electorial de la FPF). Desde este Diario, pudimos confirmar que la búsqueda fue insistente hasta el cierre del plazo (la medianoche del ayer), sin embargo la propuesta no tuvo la solidez esperada para reunir aliados directos y votantes.

Ricardo Gareca se reunió en Palacio de Gobierno con Pedro Castillo. También participaron el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el secretario general, Óscar Chiri. (Foto: Twitter de Pedro Castillo).

La lista única ha quedado formado de la siguiente manera: presidente Agustín Lozano, vicepresidente Luis Duarte (Liga Departamental de Ancash), vicepresidente Raúl Rojas (Sport Huancayo), tesorero Raúl Bao (Universidad San Martín), directora Gisella Mandriotti (Cantolao), director Rolando Bellido (Ayacucho FC), director Osías Ramírez (UTC), director Arturo Ríos (Atlético Grau), director José Carlos Isla (Juan Aurich), director Genaro Miñán, director Juan Enrique Dupuy (representante de los futbolistas).

Luego de la inscripción oficial de Lozano, quien ya ejerce como presidente desde diciembre del 2018 (luego de la prisión preventiva de Edwin Oviedo), toca que este directivo pase por un Test de Idoneidad, que debe ser monitoreado por la FIFA. Esta debe ser una de las instancias más difíciles en su afán por prolongar su estadía en Videna. Al caso de reventa de entradas durante las Eliminatorias 2018, es posible sumar una investigación preliminar desde la Fiscalía por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y la fe pública.

Si Lozano no es vetado, como ocurrió en las elecciones del 2014 (debido a que ocupaba un cargo público como alcalde de Chongoyape) , será el único candidato para una votación que, por ahora, cuenta con 60 electores aprobados: 25 presidentes de ligas departamentales, 20 clubes de la Liga 1, 10 clubes de la Liga 2, 1 representante de los árbitros, 1 representantes de los entrenadores, 1 representante del fútbol femenino, 1 representante del fútbol playo y 1 representante del fútsal.

Agustín Lozano asumió el cargo en diciembre de 2018. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Otro tema pendiente que podría complicar la continuidad de Lozano, es la demanda ante el TAS de los clubes Alianza Lima y Sporting Cristal por una presunta aprobación irregular de estatutos de la FPF . El caso sigue abierto y podría tener un desenlace antes de las elecciones. Ya hubo audiencia con la presencia de ambas partes y solo faltaría el pronunciamiento oficial del Tribunal Arbitral del Deporte.

Más allá de todo eso, lo concreto es que Agustín Lozano tiene el camino despejado para quedarse cuatro años más como la cabeza del fútbol peruano. Su primer golpe mediático, antes de anunciar abiertamente su postulación, fue intentar conseguir la aprobación para el ingreso de público a los estadios. Por eso se apuró la reunión con Pedro Castillo y Ricardo Gareca. Sin embargo, el caso sigue paralizado en un contexto sanitario adverso, con una posible tercera ola de la pandemia tocando la puerta del país.

Como Manuel Burga y como el mismo Edwin Oviedo, Agustín Lozano buscará prolongar lo máximo posible su estadía como cabeza de nuestro fútbol hasta el 2025 . La ausencia de oposición lo convierte en un candidato imparable rumbo al máximo cargo del balompié nacional. Solo el Test de Idoneidad podría frenar su plan de permanencia en las oficinas de Videna. Ese será su único adversario para conseguir el cargo que ha deseado desde hace más de una década.

