En Estados Unidos, Raúl Ruidíaz es sinónimo de gol. Así como ver Netflix, ya es un clásico mirar los videos de sus tantos o seguir sus partidos en vivo por las noches. Viene de anotar martes, domingo y miércoles con Seattle Sounders: cuatro goles en nueve días.

Su convocatoria a la selección peruana estaba cantada. Si quedó fuera en la Copa América 2021 fue porque la MLS ya estaba por empezar y su equipo lo necesitaba, y al mismo tiempo Ricardo Gareca quería darle ruedo a Lapadula y probar otros delanteros como Santiago Ormeño.

El técnico argentino, que este viernes dio a conocer la lista de jugadores para los duelos de setiembre por Eliminatorias Qatar 2022, habló del jugador formado en Universitario de Deportes.

“Lo de Raúl no solo es por el conocimiento que tenemos, sino también por su presente. De los delanteros, es el que mejor presente tiene. Luego sobre las críticas, nosotros estamos expuestos a críticas constantemente. Él está acostumbrado a las críticas, porque convivimos con eso permanentemente. Nosotros confiamos en él y por eso lo convocamos”, explicó el ‘Tigre’.

Ruidíaz, junto a Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, son los únicos delanteros que han sido llamados para enfrentar a Uruguay, Venezuela y Brasil.

Ruidíaz, 15 goles este 2021

Gareca no es ningún improvisado. Si dice que Ruidíaz es el que mejor presente tiene es porque es cierto. Raúl no solo viene de anotar en tres partidos consecutivos, sino que suma un total de 15 goles en el 2021. Por sí solo el número no parece tan grande, pero cuando lo comparamos con sus pares en la selección la historia es otra.

Raúl Ruidíaz tiene más goles que Lapadula y Guerrero juntos este año. Solo en MLS, la liga de Estados Unidos, el peruano ha marcado 14 goles en 20 partidos. Lapadula, con el Benevento, ha marcado 5 tantos en 24 encuentros. Si le sumamos los tres que tiene con la selección, son 8 en total. Guerrero, dos goles en 12 partidos con el Inter de Porto Alegre.

Con sus catorce dianas, el peruano del Seattle Sounders es el actual goleador de la MLS, un título que está buscando desde que llegó a la liga americana en el 2018. El otro tanto lo marcó en la Copa de la Liga.

Raúl Ruidíaz está acostumbrado a aparecer en el once ideal de la MLS. (Foto: AP)

Y no es una coincidencia. Desde la temporada 2013, cuando anotó 21 goles con Universitario de Deportes, el peruano ha marcado más de 10 goles por año y ha sido campeón de goleo dos veces en la Primera División de México. Ruidíaz lleva ocho años consecutivos siendo un goleador prolífico en todos los equipos que ha jugado.

¿Qué pasa con Ruidíaz en la selección?

Mientras que sus clubes la rompe, en la selección sigue en deuda. El atacante solo tiene cuatro goles en 48 partidos disputados: dos fueron en amistosos, uno e Eliminatorias Rusia 2018 y otro en la Copa América 2016.

Gianluca Lapadula, en cambio, ya tiene tres goles en 11 partidos y tres asistencias. Un promedio altísimo en comparación de Ruidíaz. De Guerrero no hay mucho más que decir: es el goleador histórico de la selección peruana con 39 anotaciones.

Para Raúl es complicado anotar en la selección peruana. De hecho, su último tanto fue hace más de tres años, cuando marcó en el amistoso Perú vs. Islandia que sirvió de preparación para el Mundial Rusia 2018. Fue un 28 de marzo de ese año.

El gol de Raúl Ruidíaz en el Perú vs. Islandia. (Video: Movistar Deportes)

En tres años y cinco meses, ha disputado 18 partidos y no ha logrado romper las redes rivales. ¿A qué se debe?

La ineficacia de Ruidíaz en la Blanquirroja puede explicarse de dos formas:

1) Nunca ha sido el ‘9’ titular. Claro que ha disputado partidos desde el arranque, pero nunca se le ha sostenido en más de tres o cuatro duelos como el delantero principal de la selección. Ha disputado 48 encuentros y solo en 19 de ellos fue titular. Es decir, en el 60% de su etapa con Perú ha sido suplente. Culpa de él no es. Ha estado bajo la sombra de Farfán, Guerrero, Pizarro y ahora de Lapadula. Y eso tiene también una explicación táctica, que explico en el siguiente punto.

2) Estilo de juego. En la última década Perú se ha acostumbrado a jugar con un ‘9’ alto, corpulento, con mucha presencia en el área y capaz de recibir pelotazos de donde sea. Es exactamente lo que saben hacer jugadores como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Jefferson Farfán, aunque este último en menor medida. A Ruidíaz, con su 1.69 de estatura, se le hace más difícil. Una vez, quien era técnico de Morelia en el 2019 explicó por qué Ruidíaz no anotaba en la selección y sí en México. “Nosotros jugábamos con pelota al piso, con pases y menos centros, porque estos últimos suelen ser balones altos y evitábamos que compita en ello. Nuestro estilo de juego en México es así, sin pelotas largas, y esto le viene bien a Raúl Ruidíaz”, dijo Roberto Hernández.

