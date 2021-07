Conforme a los criterios de Saber más

Chalaco con esquina, criollo, pero elegante en su juego. Pese a su corpulencia, y cara de pocos amigos, era de los defensas que dejaba el área con pelota dominada entre un mar de piernas, mirando erguido el panorama del campo sin rifar el balón. Se trata del “El Príncipe” Lucho La Fuente, ex futbolista de la década de 1970, campeón con Universitario de Deportes, y ex selección peruana, quien charló con El Comercio, y fiel a su estilo, sin filtros, no se guardó nada. Christian Cueva, el “10” de Perú, no se salvó de su pierna en alto, tampoco su ex compañero Juan Carlos Oblitas. Eso sí, regaló elogios a Gianluca Lapadula, tras su labor en la Copa América.

-La Conmebol publicó los audios y videos del VAR sobre el penal no cobrado a Perú ante Brasil, ¿Qué le pareció?

Se vio el peso de la camiseta, es Brasil. En esa jugada dudosa, el árbitro cobró saque de arco. Nosotros vimos otra cosa en la televisión, pero el árbitro Tobar otra. No fue al VAR, tampoco lo llamaron, igual hay mucho peso dirigencial.

-Ni el gol con la mano de Ruidíaz en la Copa América Centenario 2016 despertó tanta polémica…

Cuando ganamos con la mano de Ruidíaz nadie dijo nada, así somos los peruanos. Cuando nos meten el puñete, recién reaccionamos, nos quejamos, y cuando no, nos hacemos los locos. No pues. Fue habilidad de Ruidíaz, como decíamos en el barrio, criollada. Ahora Ruidíaz no hace ni con el pie ni con la mano un gol (risas).

Luego de un primer tiempo discreto, Perú realizó cambios para la segunda mitad del partido frente a Brasil por la Copa América 2021. Raziel García ingresó al campo de juego y fue uno de las más destacados de la selección peruana.

-¿Agustín Lozano como presidente de la FPF debería alzar su voz de protesta?

Sí, pero no hay peso dirigencial hace muchos años, está ausente en Perú. Yo tuve la suerte de tener señores dirigentes, pero ya no hay. Hay seudos dirigentes, que nunca estuvieron en un campo de juego y son dirigentes ayayeros.

-Pero Juan Carlos Oblitas es director deportivo…

Él nunca levantó la voz cuando jugaba, ahora peor. No se puede pedir peras al olmo. Yo no hablo tonterías, digo lo que he visto. Ahora seguro dirán lo contrario.

-¿Oblitas no era comunicativo?

Siempre fue perfil bajo. Al menos él jugó, hay otros que no y hablan mal de los futbolistas. Oblitas fue un gran jugador, indiscutible, pero también se equivoca.

Thiago Silva cambió la trayectoria del balón pero el árbitro no revisó la acción. (Foto: AFP)

-Retomando lo futbolístico, ¿Cómo debe hacer un central, como lo fue usted, para frenar a Neymar?

Lo que pasa es que no hay jugadores que lo paren. Neymar es un gran jugador, pero abusa. Los árbitros no tienen el valor de cobrarle algo. Yo enfrenté a Pelé, a Tostao, y eran diferentes, siempre marcaba a los 10.

-¿Y salió triunfador al frenar a Pelé?

Dios me daba energía para encontrar el balón y salir jugando cuando lo enfrentaba. Mucha gente me criticaba por mi forma de jugar, pero lo hacía bien. Yo hacía buen fútbol, no rechazaba el balón, Pocas veces me robaron el balón.

-¿Qué jugador le gusta de Perú en la Copa América?

Gianluca Lapadula. Es un centro delantero que a cualquier defensa le traería problemas. Es un excelente jugador. Me gusta su humildad, no se cree estrella, es un jugador con personalidad, y cuesta mucho marcarlo. No hace extrañar a nadie. Parece más peruano que los propios peruanos. Renato Tapia, también. Me gustaba Miguel Trauco, pero se mareó, se agrandó.

AME461. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 05/07/2021.- Thiago Silva (2-i) de Brasil disputa hoy el balón con Gianluca Lapadula de Perú, durante un partido por las semifinales de la Copa América en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Andre Coelho

-¿A qué jugador de su época le hace recordar Lapadula?

Lapadula me hace recordar a Percy Rojas. Era mi compañero en la “U”. Cuando yo jugaba en Boca Juniors, y él en Independiente de Avellaneda, tenía que marcarlo, era muy complicado. Un jugador con temperamento, carácter, y mucha calidad, como Lapadula.

-¿Qué sintió cuando Cueva falló el penal ante Paraguay?

Al chico le falta humildad, escuchar más. Yo soy del Callao, me crié en un barrio bravo, en La Victoria, pero eso no quiere decir que sea malcriado, que no sepa escuchar. Es buen jugador, pero está mal rodeado.

-¿Usted no hubiese perdonado el ampay previo viaje a Brasil?

Yo también he tomado mis cervezas, pero cuando tenía día libre y sabía que, al día siguiente, tenía que entrenar, ya no tomaba diez, sino un par, tampoco trasnochaba. Tenía un técnico como Marcos Calderón que te miraba y sabía cuando estabas con resaca. Yo también la hice, me equivocaba, pero asumía mi responsabilidad.

