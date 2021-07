Conforme a los criterios de Saber más

La historia es así: en la edición de la Copa América de 1995 Brasil y Argentina se enfrentaban en semifinales. Ganaban los albicelestes hasta que apareció el brasileño Tulio para anotar un polémico tanto. Sería el 2-2 sobre el final y propiciaría el desenlace por penales, donde la ‘Canarinha’ se impuso y avanzó a las semifinales. A esa jugada, que no vio el entonces árbitro Alberto Tejada, la apodaron ‘La mano del diablo’.

A 26 años de aquel acontecimiento, y con miras a la final de este sábado entre Brasil y Argentina, El Comercio conversó con el árbitro de aquel histórico partido. Alberto Tejada, ahora alcalde del distrito de San Borja, recordó la jugada que marcó su hoja de vida arbitral. También debatió sobre el VAR, tecnología que se ha robado toda la atención en el certamen sudamericano y alcanzado un pico de controversia en el reciente duelo de la selección peruana ante Brasil.

–Este sábado será la final de la Copa América, Brasil-Argentina. ¿Qué recuerdos de la mano de Tulio en la Copa América del 95? ¿Qué hubiese pasado de haber tenido VAR?

Se imaginan una mano como la de Tulio, yo estaba fuera de juego cuando el futbolista estaba en contacto con la mano, sería una maravilla (haber tenido VAR en ese entonces). En diez segundos hubiera cambiado el resultado del partido. Nosotros teníamos que ver el fuera de juego, no habían asistentes del mismo país. Yo dirigía con asistentes de otro país, no era terna de un solo equipo (nacionalidad). Fue una jugada que se dio en el punto ciego. Tulio pone el brazo por delante, donde no hay capacidad de verlo, pero un VAR lo vería fantásticamente y haría justicia. Ese tipo de jugadas, que antes era tipo de polémicas justificadas, hoy no se darían. Hoy discutimos por si tenemos fuera de juego que trazan con una línea digital. Hoy vemos si hay un pedacito del pie adelante. Con todo el respeto a mis amigos, creo que se olvidaron que antes no había celular, ahora tenemos una sociedad conectada.

–¿Fue la polémica que tuvo mayor repercusión en su carrera del arbitraje?

Diría que fue notable. Mi segundo Brasil-Argentina en dos Copa América seguidas, que siempre son partidos estelares . La tensión es muy grande, no solo a nivel sudamericano, sino a nivel mundial. El tener un error de esos, admitido por quien habla, tiene una repercusión, pero tampoco se puede hacer del trabajo del árbitro en el fútbol la santa inquisición. Nosotros tenemos que seguir abogando para que se profesionalice el arbitraje, en el fútbol hay cada vez más ciencias aplicadas al deporte.

Alberto Tejada no vio a Tulio acomodarse el balón con la mano para luego poner el 2-2 para Brasil ante Argentina con lo que se iban a los penales. Al final el ‘Scratch’ ganó por 4-2 en la Copa América de Uruguay 95.

–¿Daniel Pasarella y Abel Balbo, de la selección argentina, intentaron agredirlo tras la mano a Tulio que no vio?

El tema comienza cuando en la televisión lo ven después. Muchos comentarios que se hacen son después del partido, como pasa ahora. El fútbol está hecho de circunstancias complicadas, pero no se debe vincularlo a una conducta colectiva. A mí me sucedió la mano de Tulio en la Copa América de 1995 y fui al Mundial del 98. Continué la carrera prácticamente normal. Como me ha pasado en el torneo local. Seguimos siendo leyenda urbana si fue a favor de alguien o en contra del otro.

–El Brasil-Argentina se jugará en un clima de polémicas arbitrales por el VAR…

No quiero explayarme, no hago muchos comentarios en deporte. Si bien soy parte de Conmebol indirectamente, y estoy vinculado con los árbitros internacionalmente, tengo un gran respeto por esa profesión, sufrida, que tiene gente honorable y honesta, no hay nadie que más lo defienda. Me encantaría ser parte de la revolución del fútbol peruano, ya que tenemos grandes carencias institucionales.

Se termina la edición 2021 de la Copa América, torneo que debió haberse jugado en el 2020 y que tenía a Argentina y Colombia como sedes hasta que la pandemia del COVID-19 cambió todo.

–¿Revisó el video del VAR sobre la cuestionada jugada que involucra a Thiago Silva y Christian Ramos? ¿Debió ser penal?

Yo he visto esa falta a través del video, y factiblemente el gesto defensivo y el desplazar un poco el brazo hacia la parte externa (Thiago Silva), tiene un punto interpretable. Hay una acción discutible, no digo que sea fantasiosa. Eso va a seguir sucediendo en el fútbol, ya que está hecho de errores y aciertos, y hay muchas zonas grises oscuras y grises claras, pero ningún escándalo. Creo que no deberíamos llevar esto a la esfera de que aquí hay una direccionalidad, y aquí hay favoritismos de alguien o en contra, es ahí donde fluye la forma de ver para algunos el fútbol, que es un deporte donde el fair play debe estar al tanto, hay errores y aciertos, y hay que entenderlos como parte del juego.

–Pero el árbitro chileno Tobar cobró saque de arco. Entonces, ¿no vio la jugada?

No todas las instancias son visibilizadas, el VAR no pretende ser perfecto, pretende ser justo cuando lo pueda hacer. Sigue siendo un deporte donde el factor humano tiene aciertos y hay veces no, y lo seguirá siendo con la misma filosofía cuando un jugador falla un penal, pero otros no.

–¿En su momento, la jugada debió ser revisada por el VAR?

Todo lo que suscita duda para el árbitro, para eso tiene el VAR. Nos pasó con Julio Bascuñán. Por lo menos, él mira en imagen y considera si es “a” o “b”, nos deja a todos tranquilos, que tuvo el juicio de valor para decidir una falta. Creo que a veces, los árbitros podrían apelar a la revisión física y de esa manera podemos tranquilizar las dudas, pero tampoco se puede empujar a los árbitros a que se revise todo. Hay detractores del VAR que hablan que se demoran la vida entera. Imagínense que ante cualquier situación fluida tengamos que estar paralizando el partido por revisiones del VAR. Es muy fácil comentar desde afuera, pero los árbitros tienen que tomar decisiones en segundos. Hay una deliberación de muchas imágenes en corto plazo con el compromiso de no equivocarse, no es un tarea fácil. Estamos yendo a la perfección que no existe, es una inversión para mostrar transparencia, que se hace público para ver sus hallazgos, ya no hay un misterio. Pero no es un tema de Perú, se queja Chile, Paraguay, Argentina, todos se quejan todos.

–¿Hay diferencias en la terna arbitral del VAR en la Copa América y la Eurocopa?

Los árbitros sudamericanos tienen muy buena reputación a nivel mundial. Son más solicitados en competencias de la Copa del Mundo. El VAR vino para quitarle presión a esas leyendas de que se están confabulando, acá existe una organización, donde tenemos jueces de distintos países actuando en sistema presencial y otros en videos para cotejar. Hay errores y zonas grises, y esas queremos convertir en horrores.

Thiago Silva cambió la trayectoria del balón pero el árbitro no revisó la acción. (Foto: AFP)

–¿El arquero argentino ‘Dibu’ Martínez debió haber sido expulsado por sus dichos y ademanes en los penales?

Ha trabajado a la boquilla a sus adversarios. Es parte del juego, es no irse a la falta de respeto, del agravio verbal, se manejan alterando la psicología y comprometerlo con un yerro, pero es parte del juego. Si de pronto hubiese faltado el respeto insultando era otra cosa. Ahora en los partidos de Copa América se escuchan más cosas por no tener público en los escenarios. Yo no puedo imaginar un partido de mudos. Estamos en un purismo medio extraño para hacer una victimización de alguien.

–¿Cuál es su análisis del arbitraje en la Copa América?

Hay altibajos, unos mejores que otros. Donde no existe verdades completas. Nadie puede desconocer de Pitana su jerarquía, pero también está sujeto al mismo juicio que uno tiene momentos buenos, regulares y de equivocaciones . Si a la polémica le pongo otro mando, todos pierden.

–¿Ha pensado en postular a un cargo en la Federación Peruana de Fútbol?

Siempre voy a tener la ilusión. Ahora estoy como alcalde, por tercera vez, he tenido opción de estar en Consejo Nacional del Deporte como Ministro de Salud, y siempre el deseo de colaborar de como cambiar la historia desde abajo. El Perú necesita un cambio estructural por lo menos en el deporte de todas manera, el espejo que tiene la selección no lo tienen los equipos. El trabajo de los semilleros es tema pendiente. Hay que trabajar más por el país que por las personas y la dirigencia tiene que estar más comprometida con el servicio que con el viaje. No lo descarto, de todas maneras voy a tratar de comprometerme cuando termine mi función de alcalde cuando acabe el próximo año.

MÁS EN DT...

VIDEO RELACIONADO

Argentina y Brasil se verán las caras en una nueva final de la Copa América 2021. Messi buscará, por tercera vez, obtener su primer titulo en el torneo continental.