“Ha sido increíble. Desde que salió a hacer los trabajos de calentamiento, toda la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva empezó a gritar su nombre. Cuando el técnico Jorge Fossati lo llamó, olvídate… En el taco que hizo, en la jugada previa que acabó con el gol anulado a Alexander Callens, y en la que encara al nicaragüense tras una falta, todo el estadio se vino abajo”, narra Christian Cruz, uno de los enviados por DT para cubrir el encuentro amistoso.

Ovación total en Matute para Oliver Sonne

Debut con la selección peruana para el defensor nacido en Dinamarca

Recibió muchas indicaciones de Fossati...



Sonne x Trauco

Zanelatto x Grimaldo



🇵🇪 2 🇳🇮 0@elcomercio_peru pic.twitter.com/3aIoZfUuEE — Deporte Total (@dt_elcomercio) March 23, 2024

Quizá, como tuiteó Cristhian Hinostroza, uno de los pocos que invierte sus horas en seguir a los peruanos en el exterior y buscar nuevos ‘Lapadulas’ en el mundo y descubridor del propio Sonne, antes había ocurrido algo similar. En su momento con Yordy Reyna o Cristian Benavente. Pero ninguno a la magnitud de Oliver. La euforia del hincha, incluso, generó cierta disconformidad en el técnico: “No me gustó nada que la gente me pida poner a Sonne. Pero debo destacar que vino y jugó. No solo vino” , declaró en conferencia de prensa tras el encuentro.

“Creo que las redes sociales y los programas de TV contribuyen a estas euforias. A ello se suma su pasado como modelo, las comparaciones físicas con el cantante canadiense Justin Bieber y el no saber a ciencia cierta cómo se desempeñaría en la selección porque Reynoso no lo había tomado en cuenta, contribuyeron a que se diera anoche ese ambiente inusual en nuestro peculiar fútbol peruano” , explica Guerra-García, autor de libros como “El fútbol macho: 50 años de la Copa Perú”, “Equipos que fueron”, “Estadios en Perú”, entre otros que narran la historia de nuestro balompié.

Oliver Sonne ingresó a los 58′ por Miguel Trauco. Y se posicionó como carrilero por la banda izquierda. Se había comentado en los días previos que Fossati lo había probado como interior por derecha, pero finalmente terminó mandándolo por la izquierda. Es diestro, juega de lateral derecho en su club, Silkeborg IF de Dinamarca, pero también puede jugar por la otra banda, como lo hizo ante Nicaragua. Esa fue su carta de presentación: ser polifuncional.

“Es un jugador polifuncional”

Quizá sea por la curiosidad de saber cómo juega. O tal vez por esa creencia de que lo de afuera es mejor que lo de acá. Lo cierto es que el hincha pidió a Oliver Sonne desde un inicio y desató su euforia cuando lo vio en el campo de juego. Pero, ¿qué jugador ganó la selección peruana con su debut?

Para Cristhian Hinostroza, el peruano que no descubrió destacando en Dinamarca, “lo primero es que va a aportar variedad porque Fossati no solo planea utilizarlo como carrilero, sino que está evaluando usarlo como interior. Después, Perú gana con él a un futbolista que está jugando regularmente, que es titular en su club, que tiene otra formación” .

Jorge Fossati dando indicaciones a Oliver Sonne antes de que ingrese.

“La principal característica de Oliver es que es polifuncional. Tiene buen ida y vuelta, buen despliegue, buena cobertura de su zona y maneja los dos perfiles. Algo muy resaltante en él es que termina las jugadas, ya sea con un centro o remate al arco. Es un jugador bastante práctico, que no se complica, que tiene una toma de decisiones muy buena” , añade Hinostroza.

Oliver probablemente siga teniendo minutos el martes ante República Dominicana, sea de titular o ingresando desde el banco. Con apenas 30 minutos de juego, el danés de raíces peruanas ya se ganó el cariño del hincha. Dependerá exclusivamente de él seguir el camino de Lapadula.