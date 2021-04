De los creadores de “Gareca, por favor, llama a Lapadula” quedaron algunos sobrevivientes que, ahora, añoran que el ‘Tigre’ convoque a Santiago Ormeño. Esa ilusión se encendió con una velita misionera el último fin de semana cuando el técnico de la selección peruana deslindó la idea de citar al delantero de Puebla en la lista preliminar de 50 llamados a la Copa América 2021. Sin embargo, en el ciclo de entrevistas personales que está dando el entrenador en la semana cogió un extintor y apagó el humo, es decir, reacomodó lo que había tratado de decir.

“Es bueno aclarar que yo nunca dije que Ormeño está dentro de los 50 jugadores . Nos interesa y está en el análisis, además que tiene buen presente; pero, está dentro de las mismas circunstancias que tienen los muchachos: está siendo observado. Cuando presentemos la lista tenemos que ver qué necesidad tenemos, dónde la tenemos y dónde nos vamos a enfocar más”, dijo Gareca y su palabra es ley, al menos hasta que se conozca la lista.

¿Y cuándo saldrá a la luz la convocatoria de 50 seleccionados? El último día para presentarla a las autoridades de Conmebol es el 27 de abril próximo. Ormeño, eso sí, todavía tiene esperanzas y puede convertirse en una de las sorpresas. Viendo los antecedentes de las últimas Copa América (sin contar la del 2016 porque solo tuvo lista definitiva) tanto en el 2015 como el 2019, la lista previa tuvo nombres de jugadores que pocos imaginaban podrían tener una oportunidad.

Por ejemplo, para Chile 2015 puso a Gustavo Dulanto y Paulo Albarracín cuando el certamen exigía una lista de 30 convocados. Y para Brasil 2014, cuando la nómina creció hasta 40 citados, las novedades fueron Gianfranco Chávez (Sporting Cristal) y Leonardo Mifflin (FBC Melgar) . Cabe resaltar, que ninguno de los cuatro fue llevado al torneo.

Jugar a ser Gareca e intentar armar una lista de 50 convocados es casi una desprolijidad. Lo más seguro es realizar una análisis de las variantes que el ‘Tigre’ ya contempla en su pizarra comenzando por la portería peruana, donde tendrá que convocar a 4 porteros en la lista previa y solo podrá llevar a 3 a Colombia para jugar la Copa América. Existen, al menos, 5 postulantes, y estas son sus opciones.

Mundialistas y fijos

Tres años después del Mundial Rusia 2018 y cinco meses después de la última fecha doble de Eliminatorias, en la oficina de Ricardo Gareca está escrito los nombres de los tres porteros en los que Óscar Ibáñez, encargado del puesto en el comando técnico, más confía: Pedro Gallese, Carlos Cáceda y José Carvallo .

Los tres fueron mundialistas, y los tres fueron el pilar del arco durante el último proceso eliminatorio. No es un secreto que para el ‘Tigre’, Pedro Gallese juega de titular así sea con una mano. Más allá de la exageración, el entrenador confía en las manos del portero del Orlando City y basta ver los gestos que ha tenido con él para darse cuenta.

Cuando Gallese se lesionó de gravedad antes de la fecha doble de setiembre del 2017 contra Bolivia y Ecuador, la Videna fue la cápsula para apurar su recuperación con el trabajo privado del equipo de trabajo de Gareca. Un mes después, a pesar de la complicada operación en el índice de la mano derecha, el portero atajó en una noche fenomenal en La Bombonera ante Argentina.

El otro momento para destacar sucedió este año. Cuando en febrero pasado las autoridades decidieron ponerle pausa al deporte por el comienzo de la segunda ola de contagios por el COVID-19, alguno de los seleccionados -incluido Gallese- que trabajaba como invitado en Videna tuvieron que obedecer las órdenes y paralizar los entrenamientos.

Sin embargo, el 11 de febrero se conoció un video con la descripción: “No podemos parar”. En el jardín de su casa, Gallese junto a Ibáñez se acomodaban al poco espacio para seguir trabajando porque el reloj de las Eliminatorias seguía avanzando. Días más tarde, la intervención de Gareca, la FPF y el IPD consiguió que el Estado destrabe las prohibiciones y los seleccionados vuelvan a entrenar en San Luis.

Gallese, Carvallo, Cáceda

Gallese dejó de jugar en noviembre del año pasado en la MLS, pero entre enero y febrero continuó su entrenamiento bajo la mirada atenta del comando técnico. En marzo partió rumbo a Estados Unidos para iniciar la pretemporada en Orlando City, donde ya debutó en el 2021, y hubiese sido titular contra Bolivia en La Paz si la fecha de Eliminatorias no se habría suspendido por las restricciones provocadas por el COVID-19.

Del lado de Carlos Cáceda y José Carvallo no solo los favorece que son titulares en Melgar y Universitario, respectivamente, sino que son trascendentes en la Liga 1 y ganan jerarquía compitiendo en torneos internacionales. El cuadro ‘Dominó’ remontó por 3-2 a Metropolitanos en Venezuela con algunas intervenciones de ‘Chani’, y la ‘U’ casi da un campanazo contra Palmeiras, pero terminó perdiendo ajustado por 3-2 en el último minuto porque Carvallo también colaboró a que el ‘Verdao’ no se lleve una goleada.

La expulsión de Cáceda, desde el banco de suplentes, contra Brasil en octubre del 2020 cayó mal en los hinchas, pero la consideración en el comando técnico de Gareca se mantiene. En la lista de noviembre -Chile y Argentina- el segundo arquero pasó a ser Carvallo y el tercero fue la gran sorpresa: Carlos Solís, de 23 años, de Sporting Cristal.

En una situación normal, entonces, Cáceda es el segundo arquero. Lo fue en las ausencias de Gallese por lesión (Bolivia y Ecuador, Eliminatorias pasadas) o cuando se buscó darle rodaje en partidos amistosos (El Salvador, Croacia e Islandia). Asimismo, Carvallo le aporta experiencia al trío y esto es un factor importante en la selección. El arquero de la ‘U’ también ha tenido experiencias en duelos no oficiales como Jamaica, Escocia y Estados Unidos.

Si mañana saldría la lista definitiva, los tres estarían en la nómina oficial de 23 convocados. Ahora, si por alguna razón alguno no puede ser llamado, tendría que entrar el cuarto arquero convocado, y para ese puesto hay dos nombres.

El cuarto entre los palos

La misma duda que tienen en La Florida, se repite en la Videna. O Solís o Duarte. En el fútbol peruano ya había existido casos parecidos de rotación en el arco de un equipo con George Forsyth y Salomón Libman, en Alianza Lima, y José Carvallo y Raúl Fernández, en Universitario de Deportes. La situación atípica de alternar a los arqueros del plantel, ahora, se vive en Sporting Cristal.

Y esa puede ser la razón principal de que pierdan espacio en las listas que da a conocer Ricardo Gareca. Solís, por ejemplo, supo aprovechar la oportunidad que el año pasado se le presentó en el arco rimense cuando la directiva separó del plantel a Patricio Álvarez del plantel por indisciplina en tiempos de COVID-19.

Las buenas actuaciones que iba teniendo con Sporting Cristal en la Fase 1 y Fase 2 de la Liga 1 2020 convencieron al comando técnico de Gareca, y por tal razón, cuando Cáceda debía cumplir una sanción por expulsión, el portero de 23 años fue llamado en su lugar.

Este 2021, en cambio, la situación es otra en el cuadro rimense que reforzó todas sus líneas en el plantel, incluido el arco con el fichaje de Alejandro Duarte desde el Sportivo Luqueño de Paraguay. Roberto Mosquera trató explicar la situación particular que existe en su plantilla.

“Yo no estoy haciendo una rotación. Tengo una responsabilidad con Sporting Cristal que jugará la Copa Libertadores. Cuento con dos arqueros que están en un nivel importante. No quiero que encasillen rotar, porque no es obligación que juegue uno u otro. Estoy intentado que ambos lleguen en su mejor momento a la Copa”, dijo el técnico a mediados de marzo pasado después de que Duarte juegue ante Binacional y al siguiente partido Solís fue el titular ante Sport Boys.

La misma situación de alternancia sucedió en los dos siguientes partidos frente a Alianza Universidad y Deportivo Municipal. Por turno, a Duarte le tocó estar en el debut de la Copa Libertadores en la que Sporting Cristal cayó goleado por 3-0 ante Sao Paulo en el Estadio Nacional de Lima.

Si bien el gesto habla de una competencia sana y dura entre los principales arqueros del cuadro celeste, mientras uno no prevalezca sobre el otro para ser el titular fijo, en la Videna se mantendrá la misma duda al momento de elegirlos como el posible cuarto arquero en la lista preliminar.

Ambos tienen experiencia en selecciones menores, y también ambos ya han sido citados por Gareca. La situación de Solís fue más reciente, ya que fue el arquero titular del Preolímpico Sub 23 del 2020, y terminó el año sentado en el banco contra Chile en Santiago y ante Argentina en Lima.

Por su cuenta, Alejandro Duarte fue convocado por Gareca en la fecha FIFA de marzo del 2018 ante Croacia e Islandia, amistosos que se disputaron en Estados Unidos. Además, en el 2011 fue el arquero titular de la Sub 17 de Edison Flores, Miguel Araujo y Andy Polo. También lo sería de la Sub 20 en el 2013, pero un malentendido con el técnico Daniel Ahmed lo dejó de la lista final que viajó al Sudamericano a Argentina.

Solís o Duarte, en el Rímac o San Luis, la importancia de que el universo de convocados siempre presente nuevas alternativas.

