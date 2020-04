Muchos deportistas están aprovechando sus redes sociales para interactuar con sus seguidores en medio de esta pandemia mundial por el nuevo coronavirus. Así, Stan Wawrinka se ha mantenido muy activo en internet y esta vez ha realizado un vídeo en vivo en instagram con el tenista francés, Benoit Paire, en el que se refirió a su compatriota Roger Federer.

Wawrinka, que ha jugado al lado de Federer en varias oportunidades, incluso ganando el oro olímpico juntos en el 2008, consideró que su compatriota aún tiene las herramientas necesarias para conquistar otro ‘Major’. “Sí, por supuesto que es capaz de ganar otro Grand Slam”, sostuvo Stan en conversación con Benoit.

Sin embargo, el número 17 en el ránking ATP, ve muy difícil que Roger, pese a su potencial, pueda lograr ganar otra vez. “Hay una diferencia entre no poder ganar y no hacer nada. Creo que puede, pero no creo que gane ninguno. Pero, por supuesto, perdió puntos de campeonato en Wimbledon”, señaló.

Para explicar su postura, Wawrinka agregó: “estuvo en las semifinales en Australia este año, y está llegando a instancias finales en cada torneo que juega. Entonces, es capaz de ganar más porque lo ha hecho antes, Después de ver los resultados actuales, definitivamente es capaz. El año pasado, tuvo match points y el Grand Slam estaba allí. Pero ahora, las cosas se están volviendo cada vez más difíciles”.

Cabe señalar que el próximo 8 de agosto, Federer cumplirá 39 años y su situación se ha complicado aún más con la pandemia. El Grand Slam donde tenía más opciones de ganar, Wimbledon, se ha suspendido y no se jugará hasta el próximo año. Así, su esperanza de conquistar 21 ‘Majors’ y mantener la ventaja sobre Rafael Nadal(19) y Novak Djokovic(17) se esfuma con el pasar del tiempo.

