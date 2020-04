La pandemia del coronavirus parece dejar estragos económicos en el ámbito futbolístico, los clubes tendrán que reducir gastos para no verse perjudicados y el próximo mercado de fichajes tendrá novedades, pero con un menor precio. Esta vez, Tottenham parece dispuesto a dejar partir a Harry Kane, su gran estrella. Daniel Levy, presidente del club, lo valorizó.

Para adquirir los servicios de Kane, según el ‘Daily Mail’, cualquier club deberá pagar 227 millones de euros. Manchester United es una de los más interesados, pero la coyuntura podría traer problemas ante una cantidad exhuberante. Si se confirma el traspaso, la suma sería superior a los 222 millones de euros - que costó Neymar para ir a PSG- y lo convertiría en el fichaje más caro de la historia.

Harry Kane también está en los planes de Real Madrid y Manchester United. (Foto: AFP).

Hace unos días, Harry Kane declaró que su salida de Tottenham se convirtió en una posibilidad: “Amo a los ‘Spurs’, siempre amaré a los ‘Spurs’, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta estoy preparado para irme. No soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo. Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador 'top”.

Las palabras del inglés aclaran el panorama de la decisión del presidente del club, esta venta permitiría a Tottenham dar un respiro a sus deudas y poder proyectarse a la construcción de su nuevo estadio que se convirtió en un nuevo obstáculo: adeudan 725 millones de la obra y otros 94 en concepto de fichajes de jugadores.

