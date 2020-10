Conforme a los criterios de Saber más

Luego de más de un año, la selección peruana femenina volvió a entrenar. A diferencia de otras oportunidades, esta vez no hay un torneo cerca que las haga trabajar contra el reloj. Todo lo contrario. Empezaron su preparación al Mundial de 2023, con sedes Australia y Nueva Zelanda, que se jugarán recién dentro de dos años. El brasileño Doriva Bueno va alistando todo para que nuestro conjunto femenil clasifique por primera vez a una Copa del Mundo.

Con un primer día de recarga, martes a doble turno y luego entrenamientos solo en la tarde, el viernes volvieron a hacer fútbol. Nuestro combinado patrio estaba inactivo desde la última jornada de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y, con 22 futbolistas, empezó un sueño a largo plazo. El sábado quedaron libres y volverán a los trabajos el lunes 2 de noviembre. Muchas debieron pedir permiso a sus trabajos o postergar algunas cosas para decir presente. El fútbol femenino en el Perú no es profesional, a diferencia del masculino que sí lo es desde 1951.

Las chicas entrenaron y concentraron en Cieneguilla desde el lunes hasta el sábado. Cerraron la jornada con un partido de práctica, en donde ya se va definiendo al equipo. Nuestras futbolistas quedaron libres, pero volverán a los trabajos el lunes 2 de noviembre, esta vez hasta el sábado 8. La meta es prepararse bien para luchar po un cupo al Mundial.

Stephannie Vásquez mide 1 metro con 58 centímetros, pero es fija en la defensa de la bicolor y de la ‘U’. También puede jugar como lateral derecha. Seleccionada Sub 17 en 2010 y en los Juegos Panamericanos de 2019, también pasó por el equipo de futsal. Con un ojo en la Copa América Femenina, también tiene su atención puesta en la Copa Libertadores, que se jugará en enero.

Más allá de que Fabiola Herrera y Sandy Dorador son las más experimentadas, al debutar con la bicolor en 2006, Emily Flores es otra de las referentes del plantel. Debutó en un seleccionado a los 24 años, en 2014, pues la primera parte de su carrera la hizo en su natal Iquitos. Con una Eliminatoria ya jugada, la ‘Peque’ espera tomarse su revancha en 2022. Las condiciones las tiene, pero sabe que un mejor apoyo al fútbol femenino será clave para el repunte.

- STEPHANNIE VÁSQUEZ -

¿Qué tal esta semana de trabajos?

Muy bien en verdad. Feliz de entrenar luego de tanto tiempo. La verdad es que estábamos súper emocionadas. Sentí como si hubiera hecho algo por primera vez. La verdad que fue increíble volver a pisar un césped, a tocar el balón, ver a mis compañeras, poder compartir estos momentos dentro del campo.

Este sábado, luego de siete meses, volvieron a hacer fútbol

Hoy jugamos un pequeño partido entre nosotras. Fue una sensación buena porque en los trabajos de la semana hacemos reducido. Tratamos de adaptarnos al campo para crearnos una dificultad. Ya cuando tengamos más espacios, será más fácil para nosotras.

¿Qué dejaste de hacer esta semana para entrenar con la selección?

Dejé un pequeño trabajo que tenía, pero creo que valió la pena. Esto es lo que me gusta hacer y todas las chicas cuando recibieron el mensaje que podíamos recibir una nueva convocatoria, estábamos emocionadas y contentas. Lo demás no importa. Volver al campo es algo que nosotros deseábamos mucho.

No es muy usual que las selecciones femeninas entrenen desde dos años antes

Es la primera vez que formo parte de un proceso tan largo, pero creo que si nosotras aspiramos a grandes objetivos, como es clasificar a un Mundial, tenemos que trabajar en este proceso de largo tiempo. Yo estoy contenta con la Federación porque está apostando por el fútbol femenino en estos procesos que van a tomar bastante tiempo.

¿Cómo se sienten ustedes con que la liga femenina aún no se juegue?

La verdad es que somos consientes de todo lo que está pasando en el país. También es un riesgo tanto para nosotras. Creo que aún no estamos en la capacidad de volver al campeonato. Nos gustaría, sí, pero creo que eso lo tiene que manejar la Federación y los clubes. Ellos son los encargados de respaldar que el campeonato regrese y velar por la salud de las jugadoras.

Hubo un dilema de la ‘U’ con ustedes por sus contratos. ¿Cuál es si situación a dos meses de la Copa Libertadores Femenina?

Hace un tiempo tuvimos un percance con el club porque decidieron rescindirnos contrato. Ya volvimos a entrenar, vía Zoom porque todavía no podemos hacerlo de forma presencial. Aún no hay fechas confirmadas de nada.

Ya jugaste Libertadores Femenina, Sudamericano Sub 17 y Panamericanos. ¿Qué diferencia de nivel encuentras con las rivales internacionales?

Estamos trabajando para mejorar. Pasamos por un trabajo más duro y completo. Ya no solo la parte física, también la nutricional. Hoy tenemos equipos para luchar un campeonato.

¿Crees que hay cosas que han cambiado para mejor en nuestro fútbol femenino?

Ahora contamos con un cuerpo técnico completo, un preparador físico, uno de arqueros, el fisioterapeuta y una doctora. Hay cosas importantes que han cambiado. Tenemos nutricionista y próximamente psicóloga. Están viendo varios aspectos y no solo el deportivo. Estos influyen al rendimiento de un deportista. Por ahí, esos cambios van a hacer que nosotros mejoremos como deportistas.

Vásquez jugó de defensora y lateral derecha en Lima 2019. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

¿Qué es lo que faltaría?

Está en nosotras. Nos toca seguir trabajando y darlo más trabajando. Tenemos que cambiar el chip de vernos a nosotras que podemos lograr grandes cosas.





- EMILY FLORES -

¿Qué tal el reencuentro con la pelota, el césped y tus compañeras?

Al principio nos costó un poco, pero ya poco a poco estamos recuperándonos y adaptándonos al juego. Debemos seguir dándole lo mejor de nosotras. Sabemos que es para nuestro bien, así que a dar el máximo esfuerzo de cada una.

La gran mayoría de futbolistas peruanas registran varias presencias en selecciones menores, pero este no es tu caso. ¿Por qué ha sucedido esto?

Nunca fui llamada porque soy de Iquitos y solamente estuve jugando allá. No teníamos oportunidad de que nos vean. Nos convocaron justo a una nacional que fue en Arequipa (2009).

Son varias futbolistas que han nacido en Iquitos. ¿Cómo se vive el balompié femenino allá?

Es que a la mayoría de las chicas de Iquitos o de la selva nos encanta el fútbol. La mayoría no tiene posibilidades de salir, pero sé que si se esfuerzan lo van a lograr. Fue en el Nacional que fui a jugar con un club de Iquitos (Atlético Deportivo Oriente de Loreto, que llegó hasta las semifinales al ser eliminadas por White Star de Arequipa) donde me convocaron para integrar una selección. Volví a Iquitos por temas laborales, pero en 2014 me volvieron a llamar, esta vez para la Copa América Femenina de Ecuador. La ‘U’ también me llamó y así volví a la capital.

Tú jugaste la Copa Libertadores Femenina de 2010 con Universidad Particular de Iquitos, ¿qué recuerdos te trae?

Fue una experiencia inolvidable para nosotras. Era la primera salida internacional que tuve y ver a tantos clubes que estaban en un nivel muy alto. Para mí fue una experiencia buena porque sabía que en otros países estaban mirando más arriba que nosotras y decía que faltaba prepararnos más y falta más apoyo en sí. Fue una buena experiencia para todo el club y las chicas que fuimos en ese tiempo. (Nota de Redacción: la inexperiencia de UPI pesó finalmente, pues perdió sus tres partidos y recibió 30 goles).

¿Tú sientes que ahora hay más o igual apoyo al fútbol femenino?

Ahorita siento que hay más apoyo porque antes cuando había alguna Copa América o Sudamericano, nos preparábamos tres meses antes de jugar un campeonato así. Ahora faltan dos años y ya se está comenzando con el microciclo. Así que quiero agradecer por el apoyo que nos están dando y por confiar en nosotras. Sabemos que si nos siguen apoyando de esa manera, vamos a saber recompensarlo.

¿Pueden ser suficientes esos dos años de trabajo o qué otras cosas se pueden dar?

Si trabajamos como se está haciendo en este microciclo y el próximo año tenemos como diez o nueve microciclos, y seguimos como estamos comenzando, creo que podremos lograr una clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

En la Copa Libertadores Femenina o los Sudamericanos de selecciones, queda en claro la diferencia de niveles. Por ejemplo, Colo Colo es una realidad distinta a la nuestra.

Sí, Colo Colo de Chile siempre tuvo un buen plantel y buenas chicas. La mayoría ahora juega en Europa.

En esta década de carrera, ¿sientes que el fútbol femenino peruano ya puede dar ese pasito que falta para mejorar por completo?

Pienso que falta un poquito más de apoyo de las empresas o de los clubes para que las chicas puedan estar más tranquilas. No tanto para profesionalizarse, sino que con un poquito más de apoyo, pienso que las chicas se esforzarían más, ya no estarían pensando en que no me apoyan o el club no cumple con lo que dicen. A veces una ya no sabe si seguir esforzándose o dando todo por su club. Esas cositas siempre hay.

Tu juegos en Vallejo y de afuera veo que la pasan muy bien.

Sí. Somos un club muy unido, como una familia. Estamos entrenando durante toda la pandemia, pese a que aún no sabemos si habrá campeonato.

Esta incertidumbre que no habrá campeonato, imagino que tiene a las futbolistas en la deriva.

Sí, estamos confundidas. Sabemos que debemos seguir entrenando si queremos llegar a algo. No podemos parar.

Emily Flores jugó en los cuatro partidos de Perú en los Juegos Panamericanos de 2019. (Foto: Renzo Salazar / GEC)

