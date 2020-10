Conforme a los criterios de Saber más

Roberto Mosquera es un creyente de la religión del toque. Ese dogma no lo ha convertido en un declaración en zona mixta sino en un discurso de convencimiento. “Mi sueño es que mis equipos jueguen a un toque, Cristal juega por ratos a dos toques. Hoy todos tocan, todos son solidarios”, me responde vía telefónica. A un día del estreno en la Fase 2, Mosquera toma con calma la oportunidad de obtener su tercer campeonato nacional. Este entusiasmo deportivo del presente, de un club que pasó de estar a pocos puntos de la zona de descenso a ocupar el tercer lugar del acumulado, se une a una proyección por un futuro planificado. El presidente del club, Joel Raffo, ya dijo que le van a proponer la renovación. Mosquera prefirió evitar tocar el tema, aunque sus respuestas son de un profesional que no se quiere ir. De un técnico que es feliz en casa.

-¿Es lo más óptimo jugar un torneo de solo nueve fechas?

No voy a opinar ni como hincha, ni como dirigente, ni como jugador, ni como periodista, sino como técnico. Mi punto de vista es muy claro: el campeonato está así y vamos a llegar bien.

-¿Costó mucho recuperar futbolísticamente al equipo?

Nadie quería la cuarentena, pero al menos ayudó para conocernos más y ponernos fuertes mentalmente. Este equipo se sobrepuso al cambio de dueño, al cambio de comando técnico y se adaptó. Eso es inteligencia emocional y lo hemos fortalecido. Cuando recién llegué jugamos dos partidos, ante Vallejo y Stein en Lima. Empatamos y perdimos. Cristal era un equipo que veía al rival como un peligro. Trabajamos un optimismo realista, comenzamos a confiar en el uno y en el otro. Confiaron el comando técnico y respetaron la profesión. Los que no lo hicieron se tuvieron que ir. A raíz de eso, al rival ya no se le vio al rival como un peligro, sino como una oportunidad de ganar. Se perdió el miedo. Y además tenemos autocrítica, después de cada partido charlamos una hora. Ojo que somos un equipo joven de promedio de 23 años, los partidos que hemos perdido han sido por juventud.

-¿Qué fue lo más difícil en estos meses?

Lo más difícil fue cómo le cayó el país encima a un grupo de inversionistas que compró al club, porque tenía los recursos y tenía los méritos. Me alegra haber llegado en ese momento difícil. Yo no busqué esa oportunidad, me fui de Binacional porque el presidente contrató jugadores que yo no pedí. Llegué a un equipo golpeado en su presente y futuro. Se dijo que estos muchachos iban a cambiar el nombre, iba a cambiar la insignia, los hinchas estaban fastidiados. Se dijo que hasta hubo tráficos de influencias, porque este grupo tenía experiencia en menores y en representación de futbolistas. En Cristal no se está vendiendo ningún jugador en estos momentos. El director deportivo, Juan José Luque, ha trabajado en la Masía, donde salió Messi, Xavi e Iniesta. El proyecto que este grupo me ofreció a mí me gustó, no podía decir que no al equipo. Yo entré a los diez años por las puertas de La Florida. Soy celeste químicamente puro, como decía Peredo.

-¿Fue difícil convencer a un equipo golpeado anímicamente?

Ha costado convencer, pero he encontrado un equipo noble y profesional. Las reglas estuvieron claras desde un inicio. Después se fueron jugadores porque ya teníamos un acuerdo. Se fueron dos jugadores importantes, que eran titulares. Y no me he puesto a llorar, me he puesto a trabajar para que Corozo sea el Corozo que están viendo, para que Madrid juegue de lateral izquierdo, o para que ‘Canchita’ y Loyola vuelvan a la selección. Somos un equipo que quiere agradar, el fútbol que practicamos es el fútbol que necesita Sporting Cristal.

-¿Siente ilusión o presión al sentirse cerca de un tercer título nacional?

¿Qué más presión puedo sentir de recibir un equipo que está a un punto del puesto 18? Yo soy un optimista profesional, parece que hubiera estudiado para ser optimista.

Mosquera se sorprende con análisis de periodista sobre el Cristal vs Universitario

-¿Le suena bien el término de entrenador-manager?

Lo que pasa es que esa figura no se da mucho en esta parte del continente. Que yo crea o no crea, no van a hacer que cambien las cosas. En otros países ese tipo de cargo es un valor agregado.

-¿Se reafirma en frases como la de “la religión del toque”?

Todas mis frases son llevadas a la comicidad, es fácil reírse y no hacer un análisis de que tome al equipo cerca al puesto 18 y que ahora somos terceros. La gente que se ríe de eso, no pone las cosas en su lugar. Yo dije esa frase en un momento de alegría y me encantó, porque es una palabra diferente, porque denota un deseo de agradar y denota que es mi forma de expresar. Me inspira la religión del toque, y los jugadores se mataron de risa, pero empezaron a tocar. ¿Y tocamos no?

-¿Cómo fue el proceso de recuperación de Emanuel Herrera?

La única forma de mejorar ese tipo de soluciones, es mejorar la capacidad muscular. Una rodilla fracturada requiere de unos cuadríceps tremendos y para eso hay que hacer gimnasio todos los días, para que el músculo sostenga a una rodilla débil, hasta que esta pueda moverse por sí misma. El trabajo del cuerpo médico, del preparador físico nos han acercado al Herrera del 2018. Y no solo eso, ahora ha hecho seis pases gol, ahora es generoso, toca bien, sale del área y es el goleador del torneo. Es un valor agregado.

-¿Y cuál fue el proceso con Olivares?

Le dije que necesitaba jugar quince partidos, pero que yo tenía a un goleador de 40 tantos por año como ‘9’. ¿Qué más tenía que decirle para convencerlo de que juegue en otra posición? Él no está para jugar por la banda, él es más frontal. Tuve que decirle cómo tenía que jugar y lo que tenía que hacer. Jugó un muy buen partido con la ‘U’ y lo pudo haber coronado con un gol.

-¿Qué posición es la natural de Olivares?

Es ‘9’, pero hoy está jugando por derecha y ha jugado con Emanuel como segundo punta, en un sistema 4-4-2. Olivares se ha adaptado a otra posición porque necesita jugar. Y lo ha hecho bien.

-¿Por qué se ha adelantado a Jorge Cazulo?

Por un respeto a su trayectoria, por una gratitud a todo lo que le ha dado a Sporting Cristal. Le hemos buscado un puesto para que siga teniendo la misma imagen, haciendo otro tipo de recorrido. Jorge está muy cómodo, le ha agregado a su juego gol y pase gol.

-¿Lo que hace Cazulo exige un físico especialmente sólido?

Así es, pero en el caso de Jorge es especial. Él tiene doble físico porque mentalmente es uno de los jugadores más fuertes que he conocido. Para que se quiebre Cazulo tiene que acabarse el mundo.

-¿Está de acuerdo que se juegue en cancha sintética?

Cada vez que hablo de eso me programan en cancha sintética. No estoy de acuerdo con eso ni tampoco en que nos programen con una distancia de 48 horas. La FIFA dice que la pausa mínima es de 72 horas. Si se desgarra un jugador ¿quién se hace cargo? Aquí toman decisiones por tomar. De todas maneras, vamos a jugar con las reglas de juego que están. Sin quejarnos.

-¿Qué sensación le dejó la selección en la fecha doble de Eliminatorias?

Una de las mejores sensaciones que haya sentido en el último tiempo, paralelo a la clasificación al Mundial. Lo que sentí en el partido con Brasil, es lo que sentí cuando clasificamos al Mundial. Tiene un mérito tremendo el planteamiento. Perú hizo que una máquina parezca un equipo normal, con un rigor táctico que lo convirtió en un rival incómodo sin pegar. Es la primera vez que he visto a este Brasil quebrado, sin encontrar la salida.

