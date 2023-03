Honduras vs Canadá se enfrentan por la sexta y última jornada del grupo C de la Liga A de la CONCACAF Liga de Naciones . El partido se disputará este martes 28 de marzo, desde las 6:00 de la tarde (hora hondureña), en el estadio BMO Field de Toronto. Ambas selecciones disputan el pase al Final Four: los norteamericanos son líderes y les basta un empate, mientras que la ‘H’ está obligada a ganar. El partido será transmitido a través de Televicentro (Canal 5), TVC PLAY, Star Plus y TUDN (Estados Unidos).

