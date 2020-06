Oscuridad, campanas, truenos, niebla. Una marcha fúnebre. Finalmente, entre silencios expectantes, gestos de admiración y también gritos eufóricos, hace su aparición The Undertaker, un luchador oscuro y misterioso, capaz de emocionar a todo un estadio –y a millones de televidentes alrededor del mundo– con su sola aura. Porque no es siquiera necesario verlo para percibir la mística que le rodea. Todas esas sensaciones son generadas por su inigualable entrada –la más emblemática de la WWE–, un ritual finamente orquestado, que contiene los elementos necesarios para que la experiencia ‘sobrenatural’ que gira alrededor del legendario ‘Enterrador’ sea completa y satisfactoria para sus fanáticos. Y eso que aún no ingresa al ring. Verlo en acción complementa una vivencia única.

The Undertaker, cuyo verdadero nombre es Mark Calaway, anunció su retiro hace unos días, con 55 años, en The Last Ride, un documental basado en su carrera. Según el portal Cagematch, en sus 30 años en WWE, el ‘Fenómeno’ tuvo 2377 luchas, de las cuales 1773 fueron victorias, 509 derrotas y 95 acabaron en empates o sin ganador. Una carrera grandiosa recapitulada en este abecedario de sus grandes e icónicos momentos.

A

AJ Styles

El último rival de The Undertaker. En WrestleMania 36, hace apenas dos meses, ambos se enfrentaron en un Boneyard match (Lucha de cementerio), en la que ganaba el primero que fuera ‘enterrado’ en una fosa. Es una variante de un Buried alive match (Lucha de enterrado vivo) –un tipo de combate que él popularizó–, pero en versión cinematográfica. “Si esa ha sido la última vez que The Undertaker se ha abrochado las botas, me siento honrado de que haya sido contra mí”, publicó Styles en sus redes sociales. Las cinco peleas estilo Buried alive de la historia fueron protagonizadas por el ‘Taker’ para reforzar su personaje de ‘El Enterrador’. El Boneyard match tuvo crítica diversa, pues algunos fanáticos la consideraron más un corto de película que wrestling. The Undertaker venció a AJ Styles y extendió su récord en WrestleMania a 25 victorias y dos derrotas.

Para esta lucha, The Undertaker revivió a su personaje de 'The American Badass'. (Foto: WWE)

B

Brock Lesnar

The Undertaker mantenía un invicto de 21 peleas en WrestleMania hasta 2014. Ese año enfrentó a Brock Lesnar, quien desde su retorno a WWE mantenía un poderío arrollador sobre el resto de estrellas de la compañía. Se esperaba que el ‘Hombre muerto’ acabara con su dominio, pero en un sorpresivo desenlace, Lesnar se quedó con el triunfo. Fue la primera derrota de ‘El Enterrador’ en este evento y muchos creían que significaría su retiro. Sin embargo, tenía gasolina para un tiempo más.

The Undertaker perdió su invicto en WrestleMania en 2014, a manos de Brock Lesnar. (Foto: Captura de TV)

C

Campeón

Durante sus 30 años en WWE, The Undertaker fue siete veces campeón mundial: ganó en cuatro ocasiones el Campeonato de la WWE y tres veces el Campeonato Mundial Pesado. Además, alzó los títulos en parejas en siete oportunidades, siendo Kane su mejor aliado: logró tres cinturones con él como socio. Los otros los ganó con Big Show (2), La Roca y ‘Stone Cold’ Steve Austin.

D

Debut en la WWE

El estreno de Mark Calaway se dio el 22 de noviembre de 1990, en Survivor Series. Fue presentado como el luchador sorpresa en el equipo de Ted DiBiase, en la clásica lucha de eliminación que se desarrolla en este evento. The Undertaker eliminó a Koko B. Ware con su movida ‘Tumba rompecuellos’, su llave más famosa. También vencería al recordado Dusty Rhodes, pero fue eliminado por conteo fuera del ring.

The Undertaker en Survivor Series 1990. (Foto: WWE)

E

‘El Enterrador’

Una de las claves de su éxito es su personaje. The Undertaker –‘El Enterrador', en español– fue presentado como un luchador oscuro, vinculado al terror o a algún tipo de ente sobrenatural. Desde su atuendo hasta su personalidad de pocas palabras, pasando por su costumbre de poner los ojos en blanco y el ‘superpoder’ de controlar las luces, The Undertaker logró construir un gimmick –personaje– que si bien era a todas luces exagerado, teatral y ficticio, gozaba de credibilidad y aceptación por parte de los fanáticos. Eso sin excluir que el sustento principal de ese personaje era su habilidad en el ring, que era notoria para la época en que se dio su debut y no desentonaba en los años 2000, cuando la habilidad técnica en el cuadrilátero era mejor valorada en la industria del entretenimiento deportivo.

F

Foley

Sin duda, uno de los momentos que marcó la carrera de The Undertaker en WWE fue la lucha Hell in a cell (Celda infernal) que se dio en el evento King of the Ring, en 1998. En esta enfrentó a Mankind, personaje interpretado por Mick Foley, en una sangrienta batalla que fue elegida la mejor del año. Esta es particularmente recordada porque el ‘Fenómeno’, como también lo llaman, arrojó a Mankind desde lo alto de la jaula –una altura entre cinco y seis metros– en uno de los momentos más violentos e imborrables de la lucha libre.

El Hell in a Cell entre The Undertaker y Mankind se dio en el evento King of the Ring, en 1998. (Foto: WWE)

G

Goldberg

Uno de los puntos bajos en la carrera de ‘El Enterrador’ fue su lucha contra Goldberg, otra leyenda. La pelea entre ambos fue promocionada a lo grande por la WWE, pues nunca se habían enfrentado mano a mano en el ring. Se dio en 2019 en Super Showdown, un evento que se realiza cada año en Arabia Saudita, y el resultado fue pésimo. Más allá de la emoción de los fanáticos por ver a estas dos figuras enfrentándose ­–‘Taker’ con 54 años y Goldberg con 52–, la lucha estuvo llena de errores (botches, como son conocidos en la industria del wrestling), contándose hasta tres llaves mal ejecutadas, que pudieron lesionar gravemente a ambos luchadores.

Según informaron distintos medios, el ‘Hombre Muerto’ recriminó a Goldberg luego de la lucha –los errores fueron en gran parte responsabilidad suya–, lo que los llevó a una acalorada discusión. Poco después, el mismo Goldberg publicó un tuit en el que pedía disculpas a sus fans por su performance. La deslucida lucha la ganó The Undertaker, pero su cara de molestia y decepción al final confirmaba que no quedó contento con su presentación.

La lucha entre The Undertaker y Goldberg en junio de 2019 puso en riesgo la vida de ambos luchadores. (Foto: WWE)

H

Hell in a Cell

El personaje de ‘El Enterrador’ inspiró a la WWE a innovar con nuevos estilos de luchas. Una de las más célebres es la ahora famosa Hell in a cell (Celda Infernal o Infierno en la celda), siendo él protagonista en las cinco primeras peleas de este tipo. The Undertaker es el luchador con más participaciones en este tipo de combate (14) y es el que tiene más victorias (7). Además, fue parte del Hell in a cell más grande de la historia –en el evento Armageddon del año 2000–, en el que se enfrentaron seis luchadores: Kurt Angle (ganador), La Roca, ‘Stone Cold’ Steve Austin, Rikishi, Triple H y, claro, The Undertaker.

I

Inicios en el wrestling

Antes de que Mark Calaway se convirtiera en The Undertaker y firmara por la WWE, tuvo cortos pasos por otras empresas. Inició su carrera en una pequeña compañía de lucha libre llamada WCCW, en 1987. El siguiente año firmó por la USWA, donde ganó su primer campeonato mundial. En 1989, llega a WCW, la principal competidora de la WWE, pero su paso es breve, pues en 1990 firma por la compañía de Vince McMahon, donde cultivaría 30 años de carrera bajo el famoso gimmick que lo llevó a la fama.

J

Jake Roberts

Aunque ha tenido rivalidades con estrellas de la talla de La Roca, Steve Austin, Hulk Hogan o Triple H, The Undertaker dijo en una entrevista reciente que el feudo con Jake ‘The Snake’ Roberts, en 1992, fue tal vez el más importante de su carrera, pues lo convenció de que estaba listo para alcanzar cosas importantes dentro de la WWE, pese a que ya había sido campeón una vez. Aquella rivalidad concluyó con una lucha en WrestleMania 8, en la que ‘El Enterrador’ salió victorioso.

K

Kane

Probablemente su mejor complemento en el ring, tanto como rival como aliado. En la ficción, Kane era el hermano de The Undertaker y, desde su debut en 1997, se volvió su gran rival. Eso sí, la relación amor-odio entre los ‘hermanos’ hizo que en varias ocasiones fueran socios. Incluso, formaron el inolvidable equipo The Brothers of Destruction (Los Hermanos de la Destrucción), que ganaría tres títulos en parejas. “Creo que mi historia con The Undertaker es la mejor y más épica que se ha hecho”, confesó Glenn Jacobs, quien da vida a Kane, en una reciente entrevista a Yahoo Sports.

The Undertaker y Kane lograron tres títulos en parejas. (Foto: WWE)

L

Legado

Aunque era usual que los luchadores en los años 90 tuvieran un gimmick que los diferenciara, fue The Undertaker el que llevó aquel distintivo a otro nivel, debido a la credibilidad y carisma de su personaje. Desde entonces, luchadores y guionistas de la WWE pusieron especial empeño en el desarrollo de las personalidades dentro de la industria. Además, gracias a la solidez del personaje de ‘El Enterrador’ hizo que la compañía desarrollara nuevos tipos de combate, en los que él era el ‘especialista', como Hell in a Cell (Celda infernal), Buried Alive Match (Lucha de enterrado vivo), Casket Match (Lucha de ataúd), Last Ride Match (Lucha de coche fúnebre) y, recientemente, Boneyard Match. Estas modalidades de combate en principio eran exclusivas de The Undertaker, pero ahora sirven para otros luchadores.

M

Mejores peleas

Muchas de sus mejores luchas fueron estilo Hell in a Cell. A las ya mencionadas ante Mankind (1998) y la de seis hombres (2000), se le puede añadir el enfrentamiento ante Shawn Michaels, en 1997, o los memorables choques en la celda ante Edge (Summerslam 2008) y Triple H (WrestleMania 2012). Lejos de Hell in a Cell, en Survivor Series 1991, tiene una excelente lucha singles ante Hulk Hogan, en la que gana su primer título. Además, quedan en el recuerdo los clásicos ante Shawn Michaels en 2009 y 2010 –ambos en WrestleMania–, en lo que muchos consideran dos de las mejores presentaciones tanto de The Undertaker como ‘HBK’ en sus carreras.

The Undertaker vs. Triple H en EL Hell in a Cell Match en WrestleMania 28. El árbitro especial fue Shawn Michaels. (Foto: WWE)

N

“No tengo deseos de regresar al cuadrilátero”

Con estas palabras, ‘El Enterrador’ sepultó las esperanzas de los fanáticos que esperaban seguir gozando de sus apariciones. The Undertaker dijo eso en The Last Ride, un documental basado en su carrera emitido por WWE Network, anunciando así su retiro, tras más de 30 años de carrera. “No tengo más pendientes en el ring”, agregó.

O

Orton

Aunque ya era un experimentado, muchos de sus mejores feudos se han dado con luchadores jóvenes, como Batista, CM Punk, Edge o Roman Reings. Una rivalidad notable fue la que forjó con Randy Orton, quien en 2005, con apenas 25 años, estaba en pleno ascenso. Dado su personaje de ‘Asesino de leyendas’, Orton retó a The Undertaker para WrestleMania de ese año, siendo derrotado. Sin embargo, el feudo se extendió durante todo el año, llevando a peleas en los eventos Summerslam (ganó Orton gracias a la interferencia de su padre, Bob Orton), No Way Out (en un combate Casket Match (Lucha de Ataúd), que terminó con los Orton prendiéndole fuego al ataúd) y Armageddon (victoria del ‘Hombre muerto’ en un Hell in a cell). Sin duda, una de las mejores rivalidades del ‘Taker’ en su carrera.

P

Paul Bearer

Este enigmático personaje era su manager. Siempre lo acompañaba con una urna que, supuestamente, contenía los poderes sobrenaturales de The Undertaker. Aunque Paul Bearer no luchaba, cumplía un rol fundamental en el carácter oscuro de ‘El Enterrador’, e incluso fue clave para las historias basadas en torno al personaje, pues lo traicionó en algunas ocasiones y se alió con Kane o Mankind, rivales clásicos del ‘Taker’.

Paul Bearer era un personaje de aspecto fantasmal, que siempre estaba vestido de negro y cargaba una urna con los 'poderes' de The Undertaker. (Foto: WWE)

Q

¡Qué dolor!

Algo que marcó su carrera fueron las constantes lesiones. Incluso, antes de debutar, Mark Calaway arrastraba una lesión en la rodilla izquierda. Ya en el ring, tuvo que tratarse de una lesión en la espalda en 1994 y en 1995 se tuvo que operar del hueso orbital, que está cerca del ojo, luego de que este se fracturara en una lucha contra Mabel –posteriormente conocido como Viscera–. En 1998 sufrió una lesión en el tobillo, y 1999 tuvo que ser tratado por una dolencia en la ingle, lo que se juntó a un desgarro en pectoral. Cuando iba a volver en 2000, sufrió una lesión en el bíceps.

Luego tuvo que ser tratado de un problema en el brazo que comprometió su codo y mano (2002). En 2009, se sometió a una cirugía de cadera, por una lesión que arrastraba y en 2017 se sometió a una operación para reemplazarla. En una pelea contra Rey Mysterio, en 2010, sufrió una rotura de nariz y el pómulo, que lo mantuvo alejado del ring durante varios meses. Además, durante su carrera, sufrió múltiples conmociones cerebrales y combatió un problema de espalda crónico.

R

Royal Rumble

Fue el ganador de la edición de Royal Rumble 2007, a la que entró como el número 30. Gracias a esto, ganó la oportunidad de enfrentar a Batista en WrestleMania por el Campeonato Mundial Pesado, saliendo victorioso y extiendo su racha en este evento a 15-0.

S

Shawn Michaels

El historial de peleas con el ‘Chico rompecorazones’ es amplio, y muchos consideran que las mejores peleas de The Undertaker son justamente contra él, por la calidad de ambos en el ring y lo que significaron como parte de su historial en la lucha. En 1997, por ejemplo, ambos se enfrentaron en la primera Hell in a cell. Al siguiente año, en una Casket Match, ‘El Enterrador’ lesiona –sin intención– a Shawn Michaels, alejándolo del ring por cuatro años. Se enfrentaron nuevamente en WrestleMania 25 (2009), en un clásico que ha sido catalogado como la mejor lucha de este show y una de las mejores de la historia, y repitieron el plato en el mismo evento el siguiente año. Al igual que la pelea del año anterior, esta fue elegida la mejor lucha del año.

La pelea entre The Undertaker vs. Shawn Michaels en WrestleMania 26 fue declarada una Streak vs. Career Match, es decir una Lucha de racha vs, carrera. (Foto: WWE)

T

The American Badass

Pese a la fama del gimmick de ‘El Enterrador’, en el 2000, tras regresar de una lesión, Calaway lo hizo con un personaje distinto. Aunque mantenía el nombre de The Undertaker, empezó a aparecer con un atuendo distinto, el cabello sin teñir y con un trenza, jeans y pañoleta. Además, cambió su clásico tema de entrada –las famosas campanas fúnebres y la sinfonía fúnebre– e ingresaba a la arena en motocicleta. Dejó esa aura siniestra para dar paso a un rol más rudo. A esta nueva ‘personalidad’ la llamaron The American Badass –traducido sería algo semejante a El Rufián Americano– y gozó de popularidad casi tres años. Tras una nueva para por lesión, The Undertaker volvió en 2004 con su gimmick original del ‘Hombre Muerto’.

The Undertaker en su papel de The American Badass. Su última pelea, el Boneyard match contra AJ Styles, fue con este personaje. (Foto: WWE)

U

Un día pisó Perú

El 21 de febrero de 2009 es recordado por muchos fanáticos peruanos, pues ese día The Undertaker luchó en Lima. El ‘Fenómeno’ fue parte de la gira de WWE en Sudamérica y se presentó ante el público en el Estadio Nacional. Peleó en el estelar de la noche haciendo pareja con Jeff Hardy, contra Edge y Umaga. En ese evento también se presentaron Triple H, Big Show, Matt Hardy, MVP, entre otros.

V

Vida antes del wrestling

Calaway nació y creció en Texas, y desde la secundaria quiso seguir una carrera profesional relacionada al deporte. Jugó fútbol americano y baloncesto, siendo este último su gran pasión. Sin embargo, su temprana lesión a la rodilla hizo que se aleje de este y se dedique a la lucha libre de entretenimiento.

W

WrestleMania

Su evento favorito. Durante 21 participaciones consecutivas, ‘El Enterrador’ solo cosechó victorias, alcanzando la increíble racha de 21 victorias y cero derrotas. Parecía imbatible en este show, pero en 2014 Brock Lesnar le quitó el invicto. Luego de eso, siguió luchando en este evento, en el que finalmente logró 25 triunfos y dos derrotas (la segunda fue ante Roman Reings). Acá la famosa racha.

AÑO WRESTLEMANIA RÉCORD RIVAL 1991 VII 1-0 Jimmy Snuka 1992 VIII 2-0 Jake ‘The Snake’ Roberts 1993 IX 3-0 Giant Gonzales 1995 XI 4-0 King Kong Bundy 1996 XII 5-0 Diesel 1997 13 6-0 Sycho Sid 1998 XIV 7-0 Kane 1999 XV 8-0 Big Bossman 2001 X-Seven 9-0 Triple H 2002 X8 10-0 Ric Flair 2003 XIX 11-0 Big Show y A-Train 2004 XX 12-0 Kane 2005 21 13-0 Randy Orton 2006 22 14-0 Mark Henry 2007 23 15-0 Batista 2008 XXIV 16-0 Edge 2009 25 17-0 Shawn Michaels 2010 XXVI 18-0 Shawn Michaels 2011 XXVII 19-0 Triple H 2012 XXVIII 20-0 Triple H 2013 29 21-0 CM Punk 2014 XXX 21-1 Brock Lesnar 2015 31 22-1 Bray Wyatt 2016 32 23-1 Shane McMahon 2017 33 23-2 Roman Reings 2018 34 24-2 John Cena 2020 36 25-2 AJ Styles

Y

Yokozuna

En 1994, tuvo una rivalidad con Yokozuna, a quien retó por el título de la WWE. Desde que el enorme luchador llegó a la compañía, en 1992, The Undertaker expresó a Vince McMahon su deseo de trabajar con él, pues, pese a su tamaño, mostraba grandes cualidades y una agilidad asombrosa. El dueño de la empresa no se lo concedió en ese momento, pero sí dos años después, en que tuvieron un feudo con muy buena recepción del público que incluyó una Casket Match. Durante sus años juntos en la WWE, se convirtieron en grandes amigos.

The Undertaker vs Yokozuna, pelearon dos veces en 1994. Una victoria para cada uno. (Foto: WWE)

Z

¿Zafas o no?

En el documental The Last Ride, The Undertaker deja en claro su retiro. “No me queda nada por conquistar o lograr, el juego ha cambiado. Es hora de que surjan nuevos nombres”, dijo entre otras cosas. Sin embargo, dejó una pequeña rendija de esperanza: “Si Vince (McMahon) estuviera en apuros, ¿volvería? Supongo que el tiempo lo dirá solo en ese momento. En caso de emergencia, rompa el vidrio y use a The Undertaker. Tendría que considerarlo, nunca digas nunca”.

Es más, Shane McMahon, a quien derrotó en WrestleMania 2016, lo ha retado a una revancha. Y muchos fans están a la espera de una pelea más y proponen a Kane, su ‘hermano’ como su último rival, para que ambos puedan decir adiós juntos.

Lo cierto es que, por ahora, la túnica y el sombrero han sido colgados. Las campanas, los truenos y esa sinfonía fúnebre han parado de sonar. The Undertaker, una leyenda, ha dicho adiós y este parece difinitivo. Pero aunque los fanáticos de la lucha libre desde ya empiezan a extrañarlo, su legado de más de 30 años difícilmente será olvidado. Gracias, ‘Taker’.

