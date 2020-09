La verdad es una sola: se dice y se explica. En 181 años, El Comercio ha transitado esa ruta, y adaptado sus contenidos periodísticos a nuevas plataformas -primero el papel, luego la fotografía y hoy la web y las redes sociales-. Este es un nuevo paso.

Desde este 16 de setiembre, el diario El Comercio forma parte de The Trust Project, un espacio global que eleva sus estándares de calidad en la producción de sus contenidos y que garantiza al lector fiabilidad y transparencia. ¿Cómo? ¿En qué mejora nuestro proceso? Estas son las respuestas.

¿Qué es The Trust Project y cuál es su influencia en los medios de hoy?

The Trust Project es un consorcio global de medios de comunicación que establece altos estándares de confianza para beneficio de los lectores. Trabaja con plataformas tecnológicas para reafirmar el compromiso del periodismo con la transparencia, la precisión, la inclusión y la imparcialidad. Así, los usuarios de El Comercio podrán tomar decisiones mejor informadas. Es un espacio que garantiza al lector fiabilidad y transparencia con el contenido que va a leer y compartir. ¿Quiénes forman parte de este grupo de medios en el mundo? Entre los diarios de habla hispana El País y el Mundo de España, La Stampa y Corriere della Sera en Italia y los prestigiosos BBC y The Washington Post. El Comercio es el primer medio peruano en obtener este sello y uno de los tres medios latinoamericanos que forman parte de The Trust Project junto a Folha de Sao Paulo y La Nación de Argentina.

¿Por qué es importante para un diario de referencia como El Comercio?

El mundo y las comunicaciones siempre se han dividido en dos tipos de contenido, aunque nos hemos encargado de darles distintos nombres: noticias de verdad y noticias que no lo son, hoy llamadas fake news. En tiempoS donde estas últimas viajan con rapidez y se difunden por todo tipo de plataformas, el buen periodismo y los medios de referencia con altos estándares de calidad se vuelven el mejor antídoto contra la desinformación. Liderado por la periodista Sally Lehrman, su sede está en el Centro Markkula para la Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara, The Trust Project defiende el contenido de calidad, a partir de un sistema de indicadores de confianza cuyo objetivo es aportar, de manera transparente, información sobre el medio, el periodista y los compromisos detrás de cada historia para facilitar a los lectores la identificación de noticias procedentes de un medio fiable. El proyecto tiene como aliados a Facebook y Google, que dan prioridad en las búsquedas a notas que llevan el sello Trust.

Los 8 indicadores -que también se pueden ver aquí- ayudan a la audiencia a saber quién y qué está detrás de una determinada noticia al divulgar información sobre:

● Buenas prácticas (Normas y Políticas)

● Conocimientos especializados del periodista

● Etiquetas de tipo de nota

● Referencias

● Métodos

● Fuentes locales de información

● Voces diversas

● Retroalimentación procesable

¿Cómo se ha trabajado dentro de la redacción?

El Comercio inició este proceso de admisión hace aproximadamente un año, como parte de la etapa de Transformación Digital de sus contenidos -que puede leerse aquí-. Para ello, incluyo tres áreas tranversales que participaron desde entonces: Contenido Calificado -liderado por Jaime Bedoya-, Fidelización -por Juan Aurelio Arévalo- y Soporte Digital -cuyo nexo con la redacción fue Ángel Hugo Pilares-. Desde hace cinco meses, estos equipos organizaron charlas vía zoom con los periodistas de esta casa para explicarles en detalle los 8 indicadores de confianza a cumplir para el trabajo diario, la reconfiguración en la construcción de las notas en el sistema ARC y la nueva ruta a seguir para transparentar nuestros contenidos.

El Proyecto Trust está financiado por Craig Newmark Philanthropies, Democracy Fund, Facebook, Google y la Fundación John S. y James L. Knight.

