Muchos empresarios y emprendedores, debido a ciertas creencias y desconocimiento sobre la importación, tienen mucha desconfianza para acceder a mercados internacionales, limitando en consecuencia el crecimiento de sus negocios.

Janan Knust, CEO de KLog.co, explica la verdad detrás de estos siete mitos:

Los productos de China son baratos y de mala calidad

Existe una percepción de que todos los productos chinos son baratos y, por ende, de baja calidad, cuando en realidad hay una diversidad de opciones para todo tipo de inversor. En China se pueden encontrar productos de precios variados y de materias primas con calidad acorde a las necesidades del comprador.

Se tiene que viajar al país donde se importa para elegir productos de calidad

No es necesario viajar, existen diversas plataformas en línea, como Alibaba, que te permiten contactar con proveedores de todo tipo de productos y ver reseñas de otros compradores para corroborar la veracidad de los mismos, lo que permitirá entender la experiencia de otros clientes.

Solo se puede importar si se compra en grandes cantidades

Se pueden hacer compras en volúmenes grandes o pequeños. Las ganancias dependen de las buenas negociaciones que se hagan con el proveedor. Luego los productos se pueden traer por avión o por barco.

Aduanas siempre retiene la mercancía

Si la importación cumple con todos los requisitos y permisos no hay de qué preocuparse. Los productos son retenidos cuando son marcas registradas, no han sido declarados, no cuentan con la documentación necesaria para su ingreso o cuando presentan facturas devaluadas.

Se tiene que tener una empresa para importar

No necesariamente. También se puede empezar a importar como persona natural en forma ocasional mercancías cuyo valor FOB por operación no exceda los mil dólares americanos. Esto, siempre que registre hasta tres importaciones anuales que no superen los tres mil dólares americanos.

El proceso de importación siempre es complicado

Para los que se inician en el negocio de importación, es recomendable que se asesoren con expertos en el tema como KLog.co que centraliza en una sola plataforma el proceso de buscar una naviera, un agente de aduanas y transporte local de mercadería en solo un par de minutos.

Hay grandes probabilidades de que me estafen al importar

Es un miedo latente pero no debe ser obstáculo para abrirse camino al mercado internacional, ya que hoy hay acceso amplio a información y existen empresas que tienen como misión seguir educando al emprendedor para evitar malos ratos.

Una de las estafas más comunes tiene que ver con la verificación de proveedores. Hay factores que se deben tomar en cuenta para verificar su confiabilidad, por ejemplo, si ya cuenta con clientes en el país; solicitarle el código arancelario; precios FOB; personalización de productos o el tiempo de entrega. Si lo hace sin ningún problema, estaríamos ante un potencial proveedor confiable.

