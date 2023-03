Si bien este año será complejo por los fenómenos climatológicos que están afectando al sector agrario en el norte del país, el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván, anotó que la oferta agraria peruana es muy demandada en el exterior, por lo que proyectó que cerrarían este año con US$ 10.608 millones, un crecimiento de 7,4% respecto al 2022. Las cifras se brindaron durante la presentación del 21° Almuerzo Agroexportador, que apunta a fortalecer la competitividad del sector.

Sin embargo, anotó que de acuerdo con datos de los gobiernos locales de Tumbes, Piura y Lambayeque, se estima que hay más de 23.892 hectáreas de cultivos afectadas y 11.432 hectáreas de cultivos perdidas, sobre todo de algodón, arroz y banano.

TAMBIÉN LEE | Sector agrario: Aseguradoras ya reportan daños de hasta la mitad de clientes consecuencia del Ciclón Yaku

Así también, se está cerrando la campaña de arándanos y esperan que el daño por las lluvias no sea tan grande, pero existe una gran preocupación por la campaña de paltas y uvas.

“Frente a esta situación, desde ADEX exhortamos al gobierno a seguir apoyando a los damnificados. El viernes participamos del lanzamiento Punche Perú Solidario cuyo objetivo es apoyar a los damnificados de las lluvias e inundaciones y tomar acciones preventivas de urgencia”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR | IPE: 14 regiones aún no recuperan ingresos por habitante del 2019, dificultando la reducción de pobreza y desigualdad

Para Segundo Regalado, viceministro de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la agricultura peruana ha logrado sortear con éxito la pandemia y esperan que suceda lo mismo con la emergencia por las lluvias y desborde de los ríos.

Para ello, indicó que desde el Midagri vienen trabajando a fin de consolidar lo ya avanzado en materia de agroexportaciones y dar las condiciones que garanticen su crecimiento en los próximos años.

“Es alentador notar que el sector agropecuario ha logrado mantener su ritmo de crecimiento anual de 4% en promedio durante los últimos 20 años. Asimismo, el sector agroexportador registra el crecimiento más importante para la economía peruana, además de generar empleo directo e indirecto, sobre todo formal”, añadió el viceministro.

Nuevo mercado

Segundo Regalado anunció que, luego de muchos años de negociación, mañana 22 de marzo se abrirán las exportaciones de uva a Japón. Un trabajo logrado en conjunto con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Miguel Quevedo, jefe nacional del Senasa, agregó que esta negociación, que inició en el 2014, es valiosa dado que la uva es el segundo producto de agroexportación más importante en nuestro país, entre los que también se encuentran los arándanos, la palta y el mango.

Resultados del 2022

Pese a la crisis sanitaria, la agroindustria mantuvo un buen dinamismo, señaló Pérez Alván. Así, en el 2022 las agroexportaciones totales, tradicionales y no tradicionales, cerraron con un crecimiento de 12,3% en US$ 10 mil millones.

Asimismo, las inundaciones que iniciaron este 2023 en Tumbes y Piura, se extendieron a La Libertad, Lambayeque, Lima e Ica, las principales regiones agroexportadoras del Perú que en el 2022 concentraron el 78% del total de las agroexportaciones; es decir, US$ 7.724 millones.

En un desglosado, el presidente de ADEX anotó que La Libertad exportó por casi US$ 1.944 millones, Ica por US$ 1.628 millones, Piura por US$ 1.283 millones, Lambayeque por US$ 964 millones.

Además, los principales productos de exportación fueron las uvas, arándanos, mangos, paltas, bananos y espárragos. “Lima, que tiene campos de cultivos en Barranca, Huaral y otras zonas, exportó por US$ 1.833 millones y la región Ica con poco más de US$ 1.628 millones cuya oferta de cítricos, paltas, espárragos, fresas, cebollas, entre otros se han visto afectados por las lluvias”, agregó.