La congresista no agrupada, Katy Ugarte, presentó el 16 de marzo pasado un proyecto de ley para que estudiantes y trabajadoras de los sectores públicos y privados tengan un día libre al mes cuando son diagnosticadas con dismenorrea o malestares menstruales.

En el caso de las trabajadoras, estas deberán de coordinar la licencia con sus jefes o con la empresa que las contrata.

“Las trabajadoras del sector público y privado, independientemente de la naturaleza contractual de su vínculo laboral, tienen derecho a un día de licencia compensable al mes, por dismenorrea o malestares menstruales. [...] La licencia otorgada a la trabajadora es compensable con horas de trabajo que serán acordadas con el empleador, por lo que se encuentra prohibido de realizar cualquier tipo de descuento”, señala la propuesta.

En ese sentido se plantea que para acceder a la licencia, la trabajadora deberá presentar la orden médica en la que se indique el diagnóstico de dismenorrea o similares.

Dolor menstrual.

En la exposición de motivos del proyecto se indica que la norma busca garantizar el derecho a la salud y el buen estado físico y psicológico de las mujeres. Además, el proyecto compara la iniciativa con la normativa española, la que determina que “la situación de las trabajadoras con menstruaciones dolorosas es considerada una situación de incapacidad derivada de una dismenorrea generada por una patología previamente diagnosticada, considerándose una situación de incapacidad temporal, lo que le otorga derechos en sus centros laborales”.

Reacciones

Según Shirley Quino, asociada especialista en derecho laboral de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, la propuesta solo se podría aplicar a las trabajadoras que sufran de dismenorrea. La abogada indica que se deberían especificar los casos en los que se aplicaría la licencia o en la reglamentación de la ley -de volverse norma-o durante la revisión del proyecto en comisiones.

“Esta licencia compensable será aplicable para las trabajadoras que tengan dismenorrea, no es un beneficio aplicable a todas las mujeres por el simple hecho de tener el periodo. Lo importante será que a nivel reglamentario, se especifique cuáles serán los controles para demostrar que una trabajadora tiene dismenorrea. Este no es un diagnóstico, sino un síntoma corporal que genera un malestar tan fuertemente que impide trabajar. Se tiene que hacer una lista con los síntomas que puedan generar la dismenorrea”, explica.

Para Katy Noriega, asociada principal del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, esta es una iniciativa positiva, pero está incompleta, pues no detalla cuáles son los procedimientos a seguir al momento de establecer la validez de los casos y solicitar la licencia.

“La parte que establece que el descanso se debe coordinar con el empleador es una referencia muy abierta, ¿qué pasa si el reglamento interno de la empresa exige que la solicitud debe hacerse con días de anticipación? No se especifica en el proyecto. Hay mujeres con periodos menstruales irregulares y que no podrían coordinarlo. Tampoco se establece si la necesidad física y diagnosticada de la trabajadora requiere una extensión posterior del descanso, puede que un solo día no alcance. Además, ¿todos los meses se pedirá a la trabajadora que acuda a pedir un descanso médico? Es nebulosa la parte operativa”, cuestiona.

Pueden ser inofensivos o el síntoma de alguna afección ginecológica. Foto: iStock.

En ese sentido explica que la dismenorrea es una condición que algunas mujeres tienen por toda su vida, por lo que sería ideal que la norma especifique que basta con recibir un descanso médico por este motivo para que la trabajadora pueda acceder a este beneficio cada mes. Asimismo, advierte que esta propuesta se diferencia a la española: mientras la medida de Ugarte solo propone un día de descanso al mes, la europea plantea permiso para los primeros dos días del ciclo menstrual, que son los de dolores más intensos.