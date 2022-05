La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cayó ayer un 1,03% con 14 de sus 16 indicadores en negativo. Aunque de enero a marzo subió cerca de 23%, entre abril y lo que va de mayo ha venido bajando, acumulando un retroceso de 6,07% en el 2022. Dicho escenario responde, principalmente, a la caída del precio del cobre a nivel global, según señaló Alberto Arispe, gerente de Kallpa SAB.

Arispe anotó que cerca del 30% de los índices de la plaza limeña está compuesto por empresas mineras que producen mayormente cobre, cuyo precio en los últimos 30 días ha caído 15% desde su pico que fue en marzo que alcanzó los US$ 4,90 la libra, cerrando ayer en US$ 4,16.

“Al caer el precio del cobre bajan las perspectivas que tiene el mercado, las utilidades futuras de las compañías mineras y la economía peruana, que es muy dependiente de este metal. Esta caída está de la mano con el retroceso de los mercados internacionales”, señaló Arispe.

César Romero, jefe de Research de Renta4 SAB, explicó que en los primeros meses del año la bolsa registró una recuperación bastante fuerte, particularmente en los sectores financiero y minero, debido al buen precio de los commodities. Sin embargo, a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, la mayoría de las economías sufrieron impactos negativos.

Luciana Acosta, trader de Renta Variable en Seminario SAB, anotó que la caída en la bolsa se debió al impacto que ha tenido sobre el mercado la subida de tasas de interés en Estados Unidos, las expectativas inflacionarias y el temor de una desaceleración económica por las restricciones en China por brote del Covid–19, lo que impactó en el ánimo del mercado global que contagia a la plaza local.

Factores

Romero anotó que el Perú tiene diversidad productiva de commodities como el cobre, zinc y oro, que ha permitido que el país se beneficie por los mejores precios de los primeros meses del año. No obstante, a partir de finales de marzo, hemos visto una caída lo suficientemente fuerte que ha impactado en el índice, generando que se encuentre en terreno negativo (-6%).

Por el lado internacional, explicó que la subida de tasas de interés de la FED se ha acelerado y termina frenando la economía para evitar que la inflación siga subiendo. Sin embargo, tiene un efecto directo sobre economías como la nuestra con lo cual el tipo de cambio sube.

Acosta señaló que la BVL estaría retrocediendo principalmente por el comportamiento de los sectores construcción, minero y financiero.

Coincidió con que el sector minero retrocede porque la baja del precio del cobre ha impactado en el valor de las acciones de las empresas mineras, mientras que en la construcción la inversión pública viene retrocediendo y las expectativas de crecimiento se han ajustado a la baja, lo que afecta la cotización. Y sobre las empresas financieras, el impacto viene por el efecto negativo del mercado de Estados Unidos, anotó.

Incertidumbre política

Arispe señaló que el pésimo manejo económico y político del gobierno que no brinda confianza a los inversionistas también explica la caída de la BVL.

Señaló que, al poner nuevamente en el tapete la asamblea constituyente, el presidente faltó a su palabra y, aunque el Congreso ya archivó la iniciativa del Ejecutivo, queda en el mercado la sensación de que el gobierno y sus socios buscan cambiar las reglas vía una nueva Constitución, mucho menos amigable a la inversión privada.

Acosta coincidió en que la noticia de la asamblea constituyente generó incertidumbre en el mercado local.

Para Romero, cada vez que crece la incertidumbre política, los sectores más afectados son la banca y minería, este último porque es el principal sector en el que percibe que el gobierno está en contra queriendo cambiar leyes y crear nuevos impuestos, haciendo que el driver político se vuelva un catalizador del movimiento del mercado.

Prespectivas

Para Arispe, ya se anunciaba desde fines del 2021 que las perspectivas son malas para este año por la crisis política y lo poco que atrae el gobierno al capital, sumado ahora la desaceleración económica global.

“ Los estimados del consenso en el mercado de que la economía peruana iba a crecer 3% o 2,5% están basadas en un cobre de US$ 4,50 la libra. Ahora el precio está en menos de US$ 4,20 y, si cae por debajo de US$ 4, la economía podría crecer tan solo 1% o 0% ”, dijo.

Según Romero, se estima que en el corto plazo siga habiendo caídas ya que las acciones se encuentran bastante negativas porque se está empezando a sopesar en el mercado estadounidense hasta cuánto podría subir la tasa la FED.

De otro lado, anotó que a mediano plazo se podría ver una recuperación siempre y cuando la data económica se mantenga sólida y haya menores presiones inflacionarias si es que se presenta una desaceleración del precio de los commodities de alimentos y energía, principalmente el petróleo.

“Tendríamos que ver una mayor oferta de petróleo en el mercado que pueda generar que el precio del crudo caiga por debajo de los US$ 100 el barril, y ello podría aliviar la inflación de muchos países”, anotó.

Por su parte, Acosta señaló que, mientras los precios de los commodities de los metales se mantengan en niveles altos, las empresas deberían seguir reportando cifras positivas; sin embargo, si estos precios caen significativamente, se registrarían malos resultados en las mineras.

“El mercado externo está guiando el actuar del mercado local, principalmente el mercado de Estados Unidos, la evolución de los precios de los commodities, la depreciación de nuestra moneda y las expectativas sobre crecimiento económico”, dijo.