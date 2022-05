Desde el 4 de abril, comenzó a regir la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos y diferentes tipos de diésel, y desde 1° de mayo está vigente la Ley N° 31452, que exonera del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los alimentos de la canasta básica familiar que regirá hasta el próximo 31 de julio, entre ellos la carne de pollo, huevos frescos, azúcar, pastas (fideos) y pan.

Si bien las medidas tomadas por el Gobierno apuntaron a reducir el precio tanto de combustibles como de alimentos ante una coyuntura de alza internacional de ‘commodities’, a la fecha se observa que los precios se han mantenido en un nivel alto en el último mes.

Precios

Para el caso de los alimentos, según datos del Midagri, en abril el precio de los huevos se ubicó entre S/ 7,80 por kilo hasta los S/ 7,54, llegando ayer a encontrarse hasta en S/ 7,25 en los mercados minoristas de la capital.

En tanto, el precio minorista del pollo eviscerado fue bajando en abril desde S/ 10,00 el kilo hasta alcanzar los S/ 8,09 el 29 de abril. Sin embargo, al 6 de mayo, su precio promedio en la capital fue de S/8,76.

Para el caso concreto de los combustibles, durante la última semana de marzo, el precio por galón de la gasolina de 84 octanos fluctuaba entre S/ 10,44 y S/ 20,86. Mientras que ayer lunes se encontraba entre S/ 10,82 y S/ 19,77, según el portal Facilito. El precio de la gasolina de 90 octanos se encontraba en marzo entre S/ 15,00 y S/ 21,57 por galón, mientras que ayer se ubicó entre S/ 16,00 y S/ 21,79.

En marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) estaba en S/ 15,00 a S/ 21,77 el galón en los grifos de la capital y ayer fluctuaba entre S/ 14,09 y S/ 19,26. En tanto, el balón de gas de 10 kilogramos registraba precios en marzo desde S/ 47,00 hasta S/ 67,90, iniciando esta semana entre S/ 44,10 hasta S/ 68,00. Y el GNV se vendía desde S/ 1,35 por metro cúbico, manteniendo ayer el mismo precio

Efecto de las medidas

Antonio Castillo, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), explicó que ya habían anticipado que las exoneraciones no iban a tener los resultados esperados, básicamente porque en los alimentos exonerados del IGV no se ha considerado a toda la cadena productiva, razón por la cual no se podrá recuperar el crédito fiscal de materias primas, insumos y servicios que participan en la fabricación de los bienes.

Por el lado de la distribución y el comercio, Castillo señaló que el problema es la informalidad, debido a que los mercados de distribución son mayormente informales y además se encuentra en el sistema del Régimen Único y Simplificado (RUS), donde no se cuenta con crédito fiscal y no tienen cómo trasladar algunos costos.

“Dada la situación en que se encuentra la población y los incrementos de precios de las materias primas e insumos, es urgente la aplicación de medidas más focalizadas, sin embargo, no tenemos conocimiento de que haya una propuesta al respecto”, anotó.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, anotó que es muy temprano para poder conocer el impacto de las medidas por la naturaleza del mercado y del mismo IGV que es un impuesto al valor agregado; sin embargo, es poco probable que se tenga un mayor impacto.

Coincidió con Castillo en que las medidas serán bastante ineficaces. “La mayoría de estos productos se consumen en mercados informales o establecimientos que no incluyen el IGV porque están acogidos al RUS”, señaló.

Desde Apoyo Consultoría, anotaron que la exoneración del ISC a los combustibles y del IGV a productos alimenticios, así como el incremento del salario mínimo vital no son respuestas adecuadas ante el aumento de precios, pues son poco efectivas, no están focalizadas en atender a la población más vulnerable y suelen convertirse en permanentes o difíciles de revertir.

Reducción por oferta

Pedro José de Zavala, director de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), señaló que el precio del pollo venía teniendo una disminución ajena a la norma dada por el gobierno, y se debió a la mayor oferta por exceso de producción, que se registró hace algunas semanas.

“El pollo y los huevos varían de acuerdo con la oferta y demanda. Ya el precio del pollo acaba de rebotar y está empezando a subir porque su precio de equilibrio debe estar por los S/ 9,00 el kilo y supondría que las próximas semanas empezará a subir”, añadió.

En el caso de los huevos, De Zavala señaló que la semana pasada tuvo un retroceso básicamente porque los canales de comercialización han esperado saber a cuánto iban a ofertar los productores. Si bien indicó que la caída no ha sido significativa, anotó que esta semana debería empezar a retomar sus precios anteriores.

“En el caso de que el maíz y la soya sigan altos por el conflicto entre Rusia y Ucrania, no hay razón para que los precios de estos productos bajen porque representan entre el 70% y el 90% del costo de producción, claramente el precio subirá”, aseveró.

Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), señaló que es muy prematuro para saber el impacto de la exoneración sobre el precio del pan, porque los insumos con los que siguen trabajando fueron comprados antes de la medida, pero anotó que no ha bajado el precio de este producto, quedando pendiente saber si el peso ha subido o bajado.

De otro lado, la Asociación de Bodegueros del Perú comunicó que promoverá entre sus asociados el cumplimiento de la exoneración del IGV a productos de consumo masivo y compartirá con el Indecopi información de los precios a los que han venido comercializando los productos contemplados en la norma para contribuir con la verificación de su cumplimiento.

Propuestas

Castillo señaló que se ha trabajado con los panaderos el programa Bono Pan y se han planteado bonos directos a través de canasta en especies, una propuesta en la que tienen experiencia desde el Covid–19 bajo modalidad de reparto de alimentos con el Ejército y Defensa Civil.

Asimismo, solicitan que se evalúe la inclusión al Fondo de Estabilización tanto de la soya como el maíz y el trigo, que son importantes insumos de productos de la canasta básica, señaló Castillo.

Por otro lado, se puede replicar el programa Chile Apoya (un apoyo a las familias y comunidades en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social por medio del fortalecimiento de sus relaciones sociales desde el interior de la familia hasta la red de apoyo de servicios y otras organizaciones) que ha sido replicado en Argentina, Brasil y Colombia.

Chile Apoya es un Plan de Recuperación Inclusiva que contempla múltiples medidas enfocadas en ser un apoyo para las personas enfrentando el alza en el costo de la vida, impulsaremos la generación de empleos y alivios para sectores rezagados y apoyando a quienes han abandonado el mercado laboral para ejercer labores de cuidado y así revertir las dificultades que ha dejado la pandemia.

De Zavala coincidió en que se deben tomar medidas focalizadas, sobre todo porque la guerra entre Rusia y Ucrania ha traído una consecuencia adicional con el incremento del precio de los fertilizantes que hace que los agricultores de panllevar (papa, arroz, etc.) no fertilicen como deberían y las cosechas a 12 meses, probablemente, sean pequeñas.

“Habrá escasez de productos e implicará que los precios suban para el segundo semestre por el incremento del costo de las materias primas”, dijo.

Para el director de la APA, la ley de exoneración del IGV ha hecho bajar el precio de la carne de pollo en los autoservicios, pero se necesitan medidas directas que vayan a la población más vulnerable identificándolas a través de los programas de ollas comunes, Qali Warma y Pensión 65.

Castilla coincide en que el gobierno debe entregar bonos focalizados utilizando los padrones de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65. Asimismo, con la presencialidad en las escuelas, se pueden reestablecer los desayunos y almuerzos escolares, así como fortalecer los presupuestos de los comedores populares.

“Son intervenciones que ahora se pueden hacer para mitigar, pero, bajo ningún criterio, se podrá ir en contra de los factores que explican los problemas de precios que experimentamos en la actualidad”, sentenció.

Desde Apoyo Consultoría, se propusieron cuatro medidas que responden al choque de precios que enfrenta la economía: el uso del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles para contener el incremento de costos; el aumento del vale de descuento para el GLP, otorgar un bono para familias vulnerables que cubra el incremento del costo de la canasta básica, y el aumento del presupuesto del programa de alimentación escolar Qali Warma.

“Estas medidas combinadas permitirán aliviar el impacto del choque externo sobre la economía peruana y proteger el bienestar de las familias más vulnerables, con medidas temporales, bien focalizadas, que no afecten la sostenibilidad de las cuentas fiscales”, anotaron.