Dato

A diciembre de 2021, el total de inversión del PNIC (US$ 33,5 mil millones) ejecutado fue de 17% (US$ 5,6 mil millones), que representa un avance de seis puntos porcentuales con respecto a julio 2019 (11,0%), cuando se publicó el PNIC. Asimismo, entre enero y diciembre 2021, se ejecutaron US$ 1,1 mil millones, lo que significó un incremento de 85% respecto al 2020 (US$ 0,6 mil millones).