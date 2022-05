La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó, ayer martes, el dictamen que plantea un retiro facultativo de hasta S/18.400 –equivalente a cuatro UIT– a favor de los afiliados que aún cuentan con ahorros en el Sistema Privado de Pensiones.

El dictamen, aprobado por mayoría, reúne algunos de los proyectos de ley que también fueron aprobados en la Comisión de Economía del Congreso. Es así que, a la fecha, ya se tienen dos dictámenes de ley que autorizan el retiro de hasta 4 UIT y que deberán ser homologados para debatirse en el Pleno.

Cabe recordar que la propuesta de un sexto retiro –que podría debatirse en el Pleno de hoy– ha recibido comentarios en contra del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y la misma OCDE. Ello debido no solo al impacto sobre el ahorro previsional del afiliado, sino también por las consecuencias que impactarán en la economía.

Análisis

Un estudio elaborado por Phase Consultores estima que el sexto retiro de AFP implicaría la potencial salida de hasta S/37.750 millones de los fondos. Juan Carlos Odar, director de la consultora, explicó que dicho monto supone dos condiciones: que los afiliados que opten por el retiro sea de 3,7 millones –el máximo de afiliados que se acogió a anteriores retiros– y que el monto promedio de retiro por afiliado sea de S/10.000 –que permitió la Ley 31192 en mayo del 2021–.

Es así que se estima que tal liquidez en manos del afiliado tendría un impacto en la inflación anual vigente de hasta 4,5 puntos adicionales. A modo de ejemplo: si consideramos que la inflación anual de abril fue de cerca de 8%, el impacto podría llevar al indicador hasta un 12%.

“Lo que sucede es que la liquidez que tenga el afiliado muy probablemente se utilice para consumo, lo que levantará la demanda y presionará los precios. Un segundo canal es el tipo de cambio: que los afiliados no necesariamente adquieran bienes, pero sí compren dólares como cobertura”, explicó Odar.

La posibilidad de una mayor inflación también es una advertencia que se hizo en Chile ante la discusión de un quinto retiro de fondos en su país. Fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien –según medios chilenos– advirtió un impacto de hasta cinco puntos más en su inflación.

/ Jean Kolbert Izquierdo Villalobos

Escenario

El estudio de Phase Consultores también ilustra que si bien el deterioro de la demanda y del empleo en los primeros meses de la pandemia fue significativo, hacia fines del 2020 ya se estaba corrigiendo. “El sector real de la economía hoy está en una recuperación lenta. Sin embargo, no es atribuible a la pandemia”, sostuvo Odar.

El porcentaje de ocupados sobre el total de población en edad de trabajar se ubicó a marzo de este año en 64,9%, muy similar a lo visto en marzo del 2020. Del mismo modo, la demanda interna a abril de este año se encontraría cercana a su potencial.

Otros impactos

Para David Tuesta, asesor de políticas públicas de la Asociación de AFP, más allá de la cifra es importante entender el actual escenario de inflación. “El BCR tendrá que reaccionar subiendo su tasa de interés de referencia. El efecto de esa medida no será inmediato, pero sí se verá en el costo de financiamiento. Es decir, el efecto por algún lado se va a sentir”, dijo..

El economista recordó que el retiro estimado equivalen a 4 puntos del PBI. “Si a eso le sumas el hecho de que se está discutiendo liberar nuevamente la CTS, todo ello configura un escenario de presiones a la inflación”, acotó.

Para Enrique Castellanos, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, el impacto en inflación no es un escenario probable.

No obstante, sí cuestionó la necesidad de un sexto retiro. “El 80% de los que han sacado su AFP aún trabaja. No la va a usar para comer, por lo que no lo veo un impacto en la inflación. Lo que sí es cierto es que se está ayudando a gente de mayores ingresos, por lo que no hay necesidad de promover este retiro”, comentó.