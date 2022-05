Desde la mirada de un gremio empresarial, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Cayetana Aljovín, revisa la situación actual del país y de su sector, así como el manejo del Gobierno en la designación de funcionarios.

—¿Cómo afectó la inestabilidad política al país?

A mí me gusta hablar con cifras y creo que uno puede ver cómo ha afectado el tema en el crecimiento económico si uno ve las cifras. El Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] publicó el marco multianual [informe de actualización de proyecciones macroeconómicas] y ahí ves que el crecimiento de la inversión privada es 0% [para 2022], no 0,1% o 0,15%, cero. También ves caídas en exportaciones e importaciones, y eso te demuestra que la actividad económica se va ralentizando. No es el dicho del empresario ni una percepción, sino que ahí están las muestras concretas.

—¿El Gobierno debería continuar con la propuesta de una nueva Constitución?

Poner temas como la asamblea constituyente en la agenda, por más que haya sido archivado en el Congreso, lo que te genera es inestabilidad. [...] Lo que estamos haciendo con estos temas es no permitir que estos capitales vengan y se queden en un mediano y largo plazo. Y no solo es un tema de inversión privada, el ciudadano no quiere una discusión de asamblea constituyente, lo que quiere es que tenga trabajo, seguridad ciudadana y un gobierno limpio de corrupción.

—Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Economía había dicho que iba a revisar el capítulo económico.

La verdad que hasta ahora nadie ha dicho qué cosa quiere revisar de la Constitución. Primero, habría que leer la Constitución. No veo qué cosas del capítulo económico se quieren modificar, lo que te da es un marco de actuación, lo que hace es decirle a la inversión privada cuáles son los temas que existen y cómo se les va a proteger justamente frente a los abusos. Es lo que ha permitido que haya inversión, crecimiento y que la pobreza se haya reducido.

—Desde su percepción, ¿qué reacciones genera el Gobierno, que recibe críticas por cuestionadas designaciones?

Preocupan sobremanera las designaciones. En el aparato público deberían estar los mejores cuadros que tiene el Perú. La mejor selección peruana debería estar justamente del lado del sector público y vemos que eso no está ocurriendo. No se dan cuenta de que quienes están en el sector público son los llamados justamente a dictar políticas públicas en beneficio de los ciudadanos. Si no tienen la capacidad, parecería que no le interesa [al Gobierno]. Pongo un caso específico: el nuevo ministro de Agricultura. Estamos pasando una crisis alimentaria. Tenemos la crisis de los fertilizantes y tenemos un ministro de Agricultura que no tiene formación en el tema, sabiendo que se va a venir una crisis y no pones al mejor.

—¿Cómo solucionar los problemas del Gobierno y del Estado?

Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Yo creo que todos los peruanos estamos de acuerdo en hacer reformas. Por ejemplo, la descentralización. Ahí tienes una reforma constitucional que hacer. Hay que repensarla, pero no en función de las cuotas de poder, es un sistema que debió ser diseñado para favorecer al ciudadano.

—Mencionó el crecimiento nulo de la inversión privada. ¿Qué se necesita para mejorar la inversión en el país?

Es un tema de confianza. Y la confianza es bastante difícil, la pierdes en un minuto y reconstruirla demora. Vamos a tener que construir confianza, pero las señales que se dan son nulas en ese sentido.

—Respecto a la pesca, la producción de este sector cayó 26,2% en el primer trimestre, según el INEI. ¿Cómo se encuentra este sector?

El INEI mide el 2021 y lo compara con el 2022. Pasó que en enero del 2021 continuamos pescando la cuota que se otorgó en la segunda temporada del 2020. En enero del 2021 se habían capturado 516.000 toneladas de anchoveta. ¿Qué pasa en enero del 2022? Que terminamos de capturar casi toda la cuota a fines de diciembre. Lo que quedó en enero simplemente fueron 70.000 toneladas.

—El MEF ha estimado una caída de 2,7% en la pesca para este año. ¿Cómo se puede mejorar ello?

En el nivel de la anchoveta, creo que las cifras van a ser similares a las del año pasado. Sin embargo, creo que hay medidas que se pueden tomar para que el sector pesquero se dinamice y tenga un mayor aporte. Pongo un ejemplo: el jurel. Ha habido jurel en el mar. El tema es que el ministerio [de la Producción] nos ha limitado a la pesca industrial a una cuota muy pequeña de jurel.