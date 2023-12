El Consejo Fiscal sostuvo que hay una alta probabilidad de que la regla del déficit fiscal, de 2,4% del producto bruto interno (PBI) para este año, sea incumplido. Justamente, sostuvo que a noviembre de este año, con cifras preliminares, el déficit acumulado a 12 meses es de 2,7%, estando 0,3 puntos porcentuales por encima del límite.

“La probabilidad de incumplir con la regla de déficit fiscal en 2023 y 2024 es significativa debido, en buena medida, a la inadecuada práctica de hacer coincidir las proyecciones del MMM (Marco Macroeconómico Multianual) con el límite establecido por la regla del déficit fiscal de manera recurrente. Esto permite autorizar mayores niveles de gasto en el presupuesto público a costa de incrementar las posibilidades de incumplir con la regla fiscal ante cualquier desvío en la recaudación de ingresos fiscales o la materialización de otros de los riesgos fiscales identificados en el propio MMM”, expresó el Consejo a través de un comunicado.

En ese sentido, el Consejo Fiscal recordó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había anunciado medidas para cumplir con la regla fiscal de este año, como la aprobación del adelanto de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público, por S/1.000 millones, así como la posibilidad de racionalizar el gasto público con la Programación de Compromisos Anual.

En el caso del primero, el consejo sostuvo que ese mecanismo utilizado para “forzar el cumplimiento de la regla fiscal” no es una buena práctica corporativa ni fiscal, dado que todavía no se cuentan con los estados financieros auditados al cierre del ejercicio anual. Además, indicó que se altera la programación de fuentes de financiamiento sin que el Gobierno tenga la necesidad financiera, “toda vez que el Tesoro Público cuenta con recursos para cubrir un eventual déficit de caja”.

“Esta medida, más allá del debate técnico sobre su registro apropiado, representa un incremento forzado de ingresos presentes a costa de menores ingresos futuros y podría estar generando un desequilibrio en el presupuesto del sector público del ejercicio 2024, recientemente aprobado”, sostuvo el consejo.

Con respecto a racionalizar el gasto público, esta comisión autónoma explicó que de aplicarse ello, se contrapone a la emisión de créditos suplementarios hechos en el 2023 por más de S/12.000 millones, lo que afecta la predictibilidad del presupuesto anual.

Por otro lado, el Consejo Fiscal se refirió a las expresiones del ministro de Economía, Alex Contreras, por una observación al decreto de urgencia para adelantar el pago de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público. Es así que el consejo señaló que sus opiniones se dan “en función de sus competencias legales”, también representan la “opinión unánime de los cinco consejeros” y que se formulan de forma autónoma y con sustento técnico.

2024

Para el caso del 2024, el consejo consideró que hay dificultades para el cumplimiento de la regla fiscal, como menores ingresos a los que se prevén en el Marco Macroeconómico Multianual, el adelanto de utilidades del Banco de la Nación y la inconsistencia en la asignación presupuestal que se aprobó en la Ley de Presupuesto de 2024 con los supuestos de crecimiento del gasto público proyectados en el MMM.

“En la referida ley se prevé un crecimiento en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del rubro “Personal y Obligaciones Sociales” de aproximadamente S/10.000 millones, el cual no es consistente con el MMM, en el que se estima un crecimiento total del Gasto No Financiero del Gobierno General (por todos los rubros) de similar magnitud. De esta forma, el incremento del gasto en personal del presupuesto no dejaría espacio para el incremento en ningún otro rubro de gasto público. El Consejo Fiscal considera que esta clase de inconsistencias deben evitarse, debido a que el MMM es el documento que establece los principales supuestos para la elaboración de la Ley de Presupuesto, y estos no pueden dejar de respetarse durante el proceso de formulación y aprobación de esta”, expresó la comisión autónoma.