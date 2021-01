Conforme a los criterios de Saber más

Habiendo pasado ya el 2020, las empresas del sector Construcción esperan aumentar en un 17% su inversión en nuevos proyectos este 2021; según un reciente sondeo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

La mayor expectativa radica en las empresas vinculadas al rubro de Infraestructura, donde se espera un alza de 24,8%. Sin embargo –y como en cualquier otro sector– toda perspectiva o proyección se encuentra estrechamente vinculada a la concreción o reducción de riesgos. El 2021 presenta muchos de ellos.

Pandemia y vacuna

Para el sector, el anuncio del Gobierno sobre la llegada de un primer lote de vacunas en este mes se convierte en un soporte importante para la confianza empresarial. Así lo califica el presidente ejecutivo de Capeco, Humberto Martínez.

Sin embargo, este hecho no lograría atenuar el riesgo de una pandemia que se mantenga latente durante todo el año. “Todavía no tenemos claro cuándo y cómo es que empezarán a dar las vacunaciones. Tengamos en cuenta que países como Inglaterra ya cuentan con la vacuna, pero no han reducido sus números de casos positivos”, asevera en diálogo con Día1.

Riesgos para el crecimiento del sector Construcción. (Fuente: Capeco / Infografía: Luis Huaitan)

Capeco espera que el sector construcción cierre el 2020 con una caída de 15% y en el 2021 se proyecta que el crecimiento sería a doble dígito y cercano al 13%. Esta última proyección es menos optimista que las estimaciones del Banco Central de Reserva, que espera una recuperación del 17%.

El optimismo de la autoridad monetaria está relacionado al mejor desempeño que ha evidenciado el consumo interno de cemento en la segunda mitad del 2020. Luego de la caída de un 98,6% en agosto, dicho indicador comenzó una recuperación; logrando en agosto su primera tasa positiva de 1,6%. Ya para noviembre del 2020, el indicador marcaba un crecimiento de 11,3%

Lo que suceda en el transcurso del 2021, remarca el BCR, dependerá de “una mayor inversión tanto pública como privada”.

Elecciones y nuevo gobierno

El riesgo que tendría el mayor impacto en el 2021 para el sector está asociado a la elección de un nuevo Gobierno y la incertidumbre que genera la etapa electoral. Lo que ello contagie a los ánimos de inversión entre las empresas podría desmarcarse con facilidad frente a los efectos de la pandemia, advierte Raúl Ravina, socio del área de Construcción e Inmobiliaria de CMS Grau.

“Si el discurso de los candidatos gira en una línea contraria a la inversión, eso podría reducir la confianza para la inversión. La pandemia, por muy dura que sea, no modifica el entorno institucional. La conformación y políticas que maneje el próximo Gobierno sí puede generar efectos a largo plazo”, agrega.

Entre los dos tipos de inversión, es la privada total la que registra una mejor perspectiva para el 2021: llegaría a un nivel de 17,6% del PBI real. Internamente, aquella vinculada al sector no minero llegaría al 15,1% del PBI real. Destacará el avance de las obras como la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la Línea 2.

Por el lado de la variable pública, existen razones para pensar en una dinámica sostenida de inversión: en el 2021 ya debería disiparse el efecto de la inexperiencia de los gobiernos regionales; advierte Humberto Martínez de Capeco. “Debería mejorar en los gobiernos locales y nacionales porque ya están en su tercer año. Eso debe compensar un poco”, acota.

Sin embargo, un factor en contra recae en el impulso que el Gobierno Nacional pueda darle durante el presente año. “La recaudación en el 2021 no será la misma aún cuando tengamos un crecimiento”, agrega Martínez.

A su turno, Raúl Ravina de CMS Grau considera que al menos en los próximos seis meses no se espera un gran despegue en proyectos de inversión pública por parte del Gobierno Nacional. “Nos encontramos frente a un gobierno de transición que tiene poco por avanzar en ese campo. Es seguro que se concentrará más en la pandemia”, asegura.

Según la encuesta de Capeco, el 39% de las empresas esperan un mayor desempeño de proyectos de infraestructura pública y, en una escala del 1 al 6 donde 1 es el mayor nivel, esperan también que los tipos de proyectos más susceptibles a ser desarrollados sean los establecimientos de salud y las carreteras.

Perspectivas del sector para el 2021. (Fuente: Capeco / Infografía: Luis Huaytan)

Viviendas e inmobiliarias

El desarrollo de proyectos inmobiliarios en Lima se mantendrá durante el 2021 motivado por la fuerte demanda por viviendas. Las perspectivas de las empresas del sector esperan que la venta en el 2021 crezca 7% frente al año previo.

La vivienda no social sería la de mayor crecimiento, alcanzando un 11,9%, según el sondeo de Capeco. Es en esa línea que Granadero Inmobiliario ya se encuentra en búsqueda de nuevos terrenos para el desarrollo de proyectos en el largo plazo. Así lo comenta Miguel Deustua, gerente general de la inmobiliaria.

“Entregamos el edificio Altus One en el último trimestre del año pasado y tenemos en este momento otro proyecto con 103 departamentos en oferta. Estamos mirando mayor inversión en distritos en Lima Top como Miraflores o en Lima Moderna como Jesús María o Magdalena”, asevera.

Otra inmobiliaria que se encuentra en la búsqueda de terrenos para desarrollar nuevos proyectos es Aurora Grupo Inmobiliario. Xavier Barrón, gerente general de la compañía, comenta a Día1 que el 2020 permitió alcanzar niveles de venta inesperados.

“Creemos que este ha sido impulsado porque muchas familias no pudieron viajar durante el año y optaron por destinar dichos fondos a la adquisición de una vivienda”, dijo.

Según el reporte de Capeco, un 43% de las empresas inmobiliarias indicó que sus precios no sufrirían variación entre los meses de noviembre 2020 y abril 2021, mientras que un 21% considera que crecerían entre 2,5% y 5%. Ello determinaría que los precios se mantendrían relativamente estables en un año donde se esperan mejores ventas.

Es así que el sector construcción, pese a los riesgos aún presentes, mantiene las perspectivas positivas sobre la actividad en el 2021. Mantener los grados de confianza será clave para que se concreten las decisiones de inversión y ello, a su vez, impulse la esperada recuperación de la economía peruana.

VIDEO RELACIONADO :

Miraflores inicia construcción de boulevard en calle de las Pizzas