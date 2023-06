Asimismo, durante todo el año pasado, las visitas al Santuario Histórico de Machu Picchu sumaron 1′038.584 personas, cuando en el 2019 el número superaba los 1,5 millones.

Vale mencionar que, luego de dos años en el que predominaron las visitas nacionales sobre las foráneas, ya en el 2022 la cantidad de turistas extranjeros en este recinto arqueológico sobrepasó a los visitantes peruanos con 712.150 personas frente a los 326.434 ciudadanos nacionales que recorrieron la ciudadela incaica.

Y es que, el turismo es el segundo sector más importante para Cusco, después de la minería, señala Ricardo Limo, presidente de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), a Día1. Agrega, que la actividad turística, más allá de la pandemia, también se vio afectada por los problemas políticos, sociales y climáticos.

Todo lo anterior explica el cambio de perfil de los turistas cusqueños, señala Rogers Valencia, presidente del Instituto Cusqueño de Economía (ICE).

“Cuando el turista nacional no podía viajar fuera del Perú, se volcó a los destinos nacionales y creció mucho el turismo en el norte y en el sur. También creció mucho su participación en el Cusco. Hoy en día, el Cusco está recuperando poco a poco su porcentaje normal de visitantes, de 30% nacional y 70% extranjero o receptivo. Eso volverá a su cauce normal en tanto el crecimiento del turismo internacional continúe”, sostiene.

Así, la región se encuentra aún en camino a recuperar la relación de la participación del turista nacional y el receptivo. Según la data del Mincetur, los ciudadanos extranjeros representaron el 56,8% de los casi 2,7 millones de arribos a hospedajes en el Cusco durante el 2022.

Y de acuerdo al Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco, hasta abril de 2023, el flujo de turistas nacionales e internacionales en el santuario de Machu Picchu era de 31% y 69%, respectivamente.

Sin embargo, los niveles del turismo receptivo en el Perú seguirán distantes de las cifras del 2019. Como señala Limo, se esperan para este años 2,2 millones de turistas internacionales en todo el país, por debajo de los 4,4 millones del 2019.

Esta estimación, explica el titular del Mincetur, Juan Carlos Mathews, ya considera los factores negativos de la conflictividad en los primeros meses del año, así como los problemas climatológicos y el dengue. De no haber ocurrido las protestas, las expectativas para el año serían de alrededor de 2,5 millones, anota.

Proyectos

La fecha más cercana que puede aprovechar el Cusco es el Inti Raymi, a celebrarse el 24 de junio. Para este evento, Limo espera que la ocupabilidad de hoteles en la región sea de entre 90% y 95% del nivel prepandemia.

A su vez, Valencia considera que para este año habrá una fuerte presencia del turista nacional, dado que “estamos en plena recuperación del turismo internacional”.

Pero a futuro, ¿hacia dónde debe mirar la industria turística cusqueña? Valencia apunta a dos proyectos a tomar en cuenta: el teleférico de Choquequirao y la construcción del aeropuerto de Chinchero.

US$ 427 millones es la inversión para construir el aeropuerto de Chinchero. Su tamaño sería ocho veces más grande que el Velasco Astete, según el Gobierno Regional del Cusco.

Con el primero, habría una integración turística entre ese parque arqueológico y Machu Picchu, dijo la viceministra de Turismo, Madeleine Burns, durante su participación en el evento ‘Juntos por la reactivación de Cusco y la promoción de inversiones’, organizado por InPerú durante la semana pasada en la Ciudad Imperial.

El teleférico, de S/770 millones de inversión, ayudaría a tener un acceso más amigable para el turista que quiere visitar Choquequirao a través de sistemas mecanizados. Actualmente, solo hay acceso terrestre.

Además, esto generaría que Cusco ya no dependa de Machu Picchu como único atractivo, pues con esta integración, explica Valencia, se extendería el espacio total del santuario histórico.

Por ello, Burns había sostenido durante su participación en el evento que se necesita de una visión y trabajo unificados por parte del sector privado y público, para tener esos espacios turísticos “y que Machu Picchu no sea un cuello de botella para el crecimiento del sector turismo”.

S/1.250 millones será la inversión acumulada en las obras de Choquequirao. Según la viceministra de Turismo, esto incluye desarrollo de caminos, agua, desagüe y el teleférico.

Asimismo, con el nuevo aeropuerto, el Cusco también podría apuntar a más rutas aéreas directas con países del exterior que no necesariamente tengan conexión con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao. Algunos destinos sudamericanos a mirar, expone Valencia, son Quito o Guayaquil en Ecuador, el interior de Brasil, el norte de Argentina, Panamá, Miami y Houston.

Actualmente, el aeropuerto Velasco Astete solo recibe vuelos internacionales de Santiago de Chile, y Bogotá. No obstante, no cumple con los requisitos para poder ampliar las rutas aéreas internacionales.

“El aeropuerto de Cusco es uno de clase C, adecuado para el Airbus 320, pero no está diseñado para el actual caballo de fuerza del transporte aéreo internacional, que es el Airbus 340, un avión de tamaño intermedio. Hoy en día, estos conectan al mundo. El aeropuerto de Chinchero será adecuado para el Airbus 340. Esa diferencia de capacidad es lo que no permite que el aeropuerto Velasco Astete sea destino de estos vuelos”, explica Valencia.

Con estas conexiones potenciales, la región cusqueña también podrá aprovechar y convertirse en un destino de eventos y convenciones, aspecto que se dificulta actualmente por el uso de conexiones con el aeropuerto Jorge Chávez, añade Valencia.

Pero la ejecución de este nuevo aeropuerto también debe ser complementada con una autopista que conecte a Cusco con Chinchero, un tren eléctrico ligero para conectar a esta región con el valle sur y con el futuro aeropuerto, y un nuevo circuito turístico integrado, que incluya un anillo vial que junte el valle de Apurímac con el valle de Urubamba, el valle de Mollepata y el valle de Santa Teresa, añade el presidente del ICE.

Sobre el aeropuerto de Chinchero, cabe recordar que en el 2020 se hizo público el Estudio de Impacto Patrimonial (EIP) de dicho terminal aéreo sobre dos monumentos: Machu Picchu y el Qhapaq Ñan. Esta evaluación, realizada a raíz de un requerimiento de la Unesco, identificó 39 impactos negativos en ambos sitios arqueológicos como consecuencia del inicio de operaciones en el aeropuerto y, por tanto, del incremento de visitantes. La Asociación Civil “Unión Ciudadana por la Defensa y Valoración del Patrimonio Cultural y del Ambiente” presentó una demanda de amparo para detener la construcción del aeropuerto, la cual fue desestimada por el Poder Judicial posteriormente.

Meta

Según Burns, la meta del Mincetur es alcanzar los 10 millones de turistas extranjeros al año en el país. ¿Cómo se lograría esta meta? Según indicó la viceministra, con la construcción del aeropuerto de Chinchero, la ampliación del Jorge Chávez y el destino más importante del Perú, Machu Picchu. Esto sucedería en un horizonte de ocho años, señala el ministro Mathews en diálogo con Día1.

Carlos Milla, expresidente de la Cámara de Comercio de Cusco y past president de la Cámara Regional de Turismo de Cusco, considera que se debe extender el recorrido de seis hectáreas en Machu Picchu a más de 300 hectáreas, considerando otras montañas en la zona, así como incorporar seis caminos incas existentes y aumentar otros 16 sitios de gran atractivo turístico en el mismo recinto.

Y es que, según Mathews, progresivamente se buscará aumentar la cantidad de visitas de 4.400 personas diarias a Machu Picchu a 5.000 y luego a 6.000, por lo que vienen revisando proyectos de inversión de infraestructura que permitan viabilizar los accesos al lugar.

A su vez, Edy Cuéllar, past president de la Cámara de Comercio de Cusco, apunta a que Promperú debe promocionar más los destinos turísticos, y el Gobierno debe incluir los productos de los agricultores en el servicio turístico.