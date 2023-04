El 78% de los peruanos y peruanas afirma que realiza prácticas deportivas hoy en día, de acuerdo al estudio Hábitos hacia el deporte, de la consultora Impronta Research. Las principales razones que los motiva a hacer deporte son mantenerse saludable, relajarse y verse bien. También para ser feliz.

En tanto, el 22% restante, que indica que no realiza algún deporte, comenta que es por falta de costumbre, por falta de tiempo y por razones de salud.

“En los últimos años-entre ellos los de pandemia- vemos cada vez más peruanos incorporando hábitos saludables, incluyendo la actividad física a sus rutinas, con diferente nivel de intensidad”, comenta José Oropeza, socio director de Impronta Research. Esto se refleja en los últimos ocho meses, cuando la cantidad de peruanos que afirmaba realizar actividad física subió 2 puntos porcentuales: en julio pasado, eran el 76%.

¿Qué ejercicios realizan más los peruanos?

De acuerdo al estudio, las actividades que más realizan los peruanos y peruanas son caminar, ejercicios en casa y salir a correr. Además de jugar fútbol e ir al gimnasio. [Ver infografía] Oropeza remarca que en el caso de jugar fútbol se trata de algo más esporádico.

El especialista comenta que las tres primeras de la lista son actividad más de rutinas, gratuitas y que son con las que suelen iniciar los consumidores que están probando incorporarse a la categoría. Entrenar en el gimnasio, por su parte, es la quinta de las actividades que más se realizan y ha tenido un salto del 25% en julio pasado al 27% este año.

En cuanto al gimnasio, requiere una mayor constancia, tienen horarios específicos y supone un pago mensual, por lo general. Esa es una de las razones por las cuales se ubica en la quinta posición, seguida de otras formas de ejercitarse que también requieren un abono.

No obstante, se ha visto el crecimiento de la demanda, en particular, con la incorporación de marcas de gimnasios más económicas y con mayor capilaridad, lo que permite que más personas se incorporen a la práctica deportiva, nos comenta Oropeza. Es por eso que Smart Fit lidera la lista de las marcas de gimnasios más recordadas.

Peruanos tienen al gimnasio como su quinta práctica deportiva favorita.

“Ellos tienen un modelo de negocio de membresías muy económicas, flexibilidad para el uso de sedes y ha logrado una buena expansión en zonas corporativas y residenciales. La cercanía también es un valor importante para el consumidor, además del presupuesto”, sostiene.

A Smart Fit le sigue Bodytech y Gym Plus en recordación. En el caso de la cadena colombiana Bodytech, la marca está trabajando en ofrecer diversidad de paquetes de membresía, para brindar flexibilidad y hacer un producto más sencillo. Lo que, para Oropeza, también valora el consumidor.

Es por esto que el 46% de los consumidores peruanos aseguran que es probable y muy probable que adquieran una membresía en un gym en los próximos seis meses.

¿Cuánto está dispuesto a gastar el consumidor?

De acuerdo al estudio, el 32% de los encuestados está dispuesto a invertir mensualmente en este servicio entre S/100 y S/150. Mientras que un 20% refiere que invertiría entre S/151 y S/200 para entrenar en un gimnasio. “Este grupo aumentó en 4 puntos porcentuales frente a julio del año pasado, cuando un 16% indicaba que estaba dispuesto a invertir entre S/151 y S/200″, comenta Oropeza.

No obstante, aún hay un 39% de consumidores que no está dispuesto a invertir más de S/100 en una membresía de un gimnasio, en particular en las regiones del país, por lo que hay una oportunidad grande- comentan desde Impronta Research- explorar y desarrollar opciones de gimnasios con una oferta más económica, sobre todo enfocado en los más jóvenes.