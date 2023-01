Según el Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2022 elaborado por Arellano Consultoría para Crecer, realizado entre abril y junio del 2022 a 5.300 personas en las áreas urbanas del Perú, de entre 18 a 65 años de edad y de todos los niveles socioeconómicos, el 38% del total de encuestados ha solicitado alguna vez un préstamo de dinero a algún familiar, persona o institución.

Dado que dicho porcentaje en el 2019 alcanzaba el 35%, puede concluirse que existe un crecimiento en la demanda por préstamos. Solo entre los no bancarizados, dicho total llegó al 29%. No obstante, resalta que un 65% solicitó dinero a un familiar, un 4% acudió a una Caja Municipal y un 5% a una financiera.

Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría para Crecer, explica que existen variables que resultan determinantes para entender esta preferencia por préstamos entre miembros de la familia.

“El no bancarizado tiene un nivel de instrucción menor al bancarizado. Esta es una variable importante. La encuesta muestra que el 49% de estos no bancarizados declaró no haber solicitado un préstamo a una entidad financiera porque ello implica mucho papeleo. Esto refleja una percepción, pues no tienen la información de las facilidades que hoy existen”

Jorge Rubiños, gerente comercial de Arellano Consultoría