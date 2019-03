General Motors: “Esperamos estar en el top 3 del mercado automotor en el 2021”

General Motors se encuentra en un período de cambios. Mientras que en Estados Unidos el gigante automotor ha emprendido un importante plan de reestructuración (que implica el cierre de plantas de producción), en Sudamérica se reorganiza a fin de fortalecer aun más su operación. Con esta y otras acciones, el fabricante estadounidense emprende, puntualmente en el Perú, la carrera para revertir la fuerte caída en sus ventas en el 2018 y para liderar el mercado con Chevrolet e Isuzu. Tarea que, desde diciembre pasado, recae en su country head Marco Kohatsu, quien detalla a Día1 algunas de las estrategias para lograrlo.

Pasó de las canteras de Divemotor a liderar las operaciones de General Motors (GM) en el país, ¿cómo ha sido este cambio y cuál es el reto que tiene ahora?

​Lo interesante de esta posición es liderar la organización desde fábrica. Eso, sumado a la experiencia que tengo en ‘retail’, ha sido prudente para poder tomar la operación. GM se viene transformando de manera positiva, está pasando de ser una compañía automotriz a ser una firma de tecnología en automóviles. Tanto es así que, lo que se ve como desinversión en realidad es porque está apostando muy fuerte con inversión en tecnología, desarrollando autos autónomos y eléctricos. Esto va a generar, de todas maneras, un cambio de visión de negocio acá también.

Precisamente, GM en Sudamérica realizó cambios hace dos años en su estructura de operación formando tres subregiones, colocando al Perú junto con Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.

Sí, pero esa estructura desde diciembre del 2018 se reformuló y ahora solo hay dos regiones. La parte oeste (‘west’) donde está Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia, y, por otro lado, Brasil y Argentina.

¿Por qué se da esta reagrupación?

Porque pese a ser países sudamericanos, alguno son más afines entre ellos que otros. Por ejemplo, los mercados de la región ‘west’ son más abiertos, de muchos competidores y con alternativas de productos de diferentes fuentes a costos competitivos, entre otros puntos. Mientras que, Brasil y Argentina son economías más cerradas, con mucha presencia de ‘hatchback’ y donde la migración a SUV se da, pero más lenta respecto a la zona oeste.

¿Qué beneficios trae esta reorganización al Perú?

Antes el Perú estaba subyugado a la operación de Colombia, ahora, reporta directamente al presidente [de Latinoamérica]. Es decir, ha cobrado mayor importancia y permite tener estrategias mucho más centradas a las necesidades del país, las cuales se verán reflejadas este año.

Confían, entonces, en revertir la caída de Chevrolet del 2018, según la Asociación Automotriz del Perú retrocedieron 17,5%.

Las ventas cayeron al igual que nuestra participación como grupo (de 6,5% a 5,9%) pero en sí todo el mercado sufrió, como producto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los autos nuevos. No obstante, el Perú es un mercado de mucha oportunidad, considerando la baja motorización. Chevrolet es en Sudamérica lo que es Toyota en el Perú, es decir, somos el líder y en el Perú el cuarto por lo que las posibilidades aquí son aun mayores y hacia eso apuntamos.

Claramente el objetivo es el liderazgo y así lo han declarado pero, ¿en cuánto estiman lograrlo?

Lo que te puedo decir es que en los próximos tres años, para el 2021, esperamos estar en el top 3 del mercado automotor, que está bien peleado.

Esta es una meta ambiciosa. ¿Cómo lo logrará?

Este año, específicamente, renovaremos la marca Chevrolet de la mano de tres lanzamientos enfocados en los segmentos más importantes del mercado donde participamos. Empezaremos, en abril, por presentar la nueva Captiva, que marcará el inicio del nuevo Chevrolet. Con Isuzu también tendremos tres novedades y, además, estamos desarrollando una estrategia de lanzamiento para impulsar nuestra línea ‘premiun’ donde participamos con Camaro, Equinox, Suburban y Traverse, que tienen un nivel de tecnología altísimo. Todo ello nos permitirá ganar ‘market share’ (7,6%) con Isuzu y Chevrolet este 2019, enmarcado en un cambio de rumbo que nos permitirá volver a la senda de crecimiento.

Y en unidades ¿cuánto estiman crecer?

Alrededor de 30%, es decir, colocar unas 13.000 unidades entre Chevrolet e Isuzu, aproximadamente. Esperamos que este año el mercado asimile el impacto del ISC, porque al parecer ya no hay retrocesos en la medida, lo que sí se podría dar es un cambio de estructura de mercado y en, general, estimamos que este se recuperará en 2%.

¿Qué implica un cambio de estructura?

Es decir, cambios en la importancia de algunos segmentos de vehículos respecto a otros. En SUV, por ejemplo, la categoría llamada C es la más importante de este nicho; sin embargo, la categoría B va a tomar, probablemente mayor protagonismo, lo cual generará más oportunidades. En los hatchbacks pequeños también vemos potencial, por eso el año pasado lanzamos el modelo Spark y hace poco presentamos una nueva versión.

El grupo, además, anunció en enero pasado que desarrollará vehículos ‘económicos’ en países emergentes, ¿este plan incluye al Perú?

Sí, GM incluirá al mercado peruano en su estrategia de lanzamiento de vehículos de bajo costo para el 2019. Esta es una plataforma especial para toda una línea de automóviles (bajo la marca Chevrolet) que se producirá en diversas plantas del mundo y que llegará al país. La idea de GM es abarcar todos los nichos de autos.

Chevrolet, como bien mencionó, está apostando por los autos eléctricos, ¿qué posibilidades hay de importar este tipo de vehículos al Perú, tras la eliminación del ISC?

Está en estudio definitivamente y la eliminación del ISC lo hace más favorable. En este momento no te puedo decir cuándo se concretaría, pero sí está en el plan lanzar autos eléctricos. Pero, para ello, es importante la infraestructura. Me parecería irresponsable lanzar este año un auto eléctrico cuando aún no se ha trabajado en la infraestructura. Tiene que haber un trabajo conjunto con el Gobierno para poder desarrollarla.

Toyota, en una entrevista con Día1, sostuvo que en algunos países la tecnología híbrida, por su infraestructura, será el fin ¿qué opina al respecto?

Los híbridos son una solución temporal, porque si bien son menos contaminantes que un auto convencional no es una solución drástica. El gran horizonte es la tecnología eléctrica y a eso está orientado GM.

¿Qué tan diversificados están con Isuzu?

Estamos presentes en los segmentos más importantes del mercado de camiones, lo que estamos haciendo es ampliando la línea y modernizando en términos tecnológicos los vehículos. Con los lanzamientos programados ya deberíamos estar peleando este año el primer lugar. El año pasado vendimos 1.212 camiones y este 2019 la meta es superar las 1.500 unidades.

¿Cuándo podría llegar Cadillac al Perú?

Este es un segmento que todavía tiene que madurar mucho más para poder introducir la marca. Lo más importante para GM, en este momento, es conseguir una posición muy expectante en el mercado peruano para pensar en otros nichos.