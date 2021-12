Conforme a los criterios de Saber más

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que la minería debe colaborar con la población peruana, pagando más impuestos y contribuciones. Para ello, esgrime un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que justificaría este esfuerzo. En aras de la transparencia, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) solicita al Gobierno que publique dicho informe, pues “no es admisible que el MEF haga referencia a un estudio que nadie conoce”, señala su director ejecutivo, Pablo de La Flor.

- El ministro de Economía y Finanzas ha señalado que la minería deber ser solidaria y aportar ‘un poquito más’ porque tiene un aumento de ingresos muy apreciable este año. ¿Qué opinan en la SNMPE?

Yo le diría que la política pública debe guiarse por consideraciones técnicas, que no resultan evidentes de la propuesta que el MEF está llevando a discutir al Congreso para el otorgamiento de facultades extraordinarias. La carga impositiva de la minería peruana está casi al límite. Las empresas mineras están pagando casi la mitad de sus utilidades, entre gravámenes y contribuciones, y creemos que en esta coyuntura cualquier modificación, como la sugerida por el ministro, puede terminar erosionando la competitividad de la industria [minera].

- ¿Diría entonces que la propuesta del MEF no tiene una base técnica?

El MEF se ha referido continuamente a un estudio del FMI que nadie ha visto, y cuyos alcances son absolutamente desconocidos. En aras de la transparencia si, en efecto, tuvieran ese estudio, debieran hacerlo público. Pero no lo hacen porque ese estudio aún no ha sido oficializado. No sabemos cuáles son las recomendaciones.

- En la entrevista que concedió a El Comercio, el titular del MEF menciona que el FMI se ha reunido con ustedes.

Nosotros hemos tenido una reunión en la que hemos proporcionado la información que consideramos útil sobre los distintos estudios que se han elaborado [sobre tributación minera]. Yo he estado en contacto con los funcionarios a cargo del estudio la semana pasada y me han confirmado que no hay ningún informe finalizado. No hay ningún informe oficial todavía. Entonces, nos parece poco serio que el ministro Francke haga referencia a un estudio que ni siquiera ha sido oficializado.

- El FMI habría estimado que el cambio tributario en minería generaría entre S/ 1.200 millones y S/ 1.500 millones anuales, más. Ese es un adelanto o resultado del estudio.

En aras de la transparencia, en un proceso de evaluación de las políticas públicas que debiera ser manejado con rigor técnico, no es admisible que el MEF haga referencia a un estudio que nadie conoce porque, sencillamente, no ha sido emitido oficialmente. Pero el otro lado de la discusión lo estamos obviando, y tiene que ver con el uso de los recursos públicos. El nivel de ejecución de los recursos de canon y regalías en la última década ha sido sumamente bajo.

- ¿De qué monto no ejecutado estamos hablando?

Sabemos que los gobiernos subnacionales han recibido más de S/ 40 mil millones y apenas han podido invertir el 60%. Entonces, más que estar pensando en captar más recursos, bien haría el MEF en focalizar sus esfuerzos para ejecutar los proyectos públicos, porque los recursos están allí. No es un problema de falta de dinero sino de falta de capacidades. Y de una mala priorización del gasto público.

- ¿Cuánto dinero aporta la minería?

Bueno. Es importante no perder de vista que este año la minería pagará S/13.500 millones en contribuciones fiscales al Estado. Esto es, tres veces lo que se pagó el año pasado y casi dos veces lo que se pagó en 2019.

¿Son S/13.500 millones?

Así es. Es un récord histórico de recaudación. Y con esos mismos estimados conservadores de precios, estamos hablando de una recaudación de S/ 110 mil millones para el quinquenio, que también será un quinquenio récord en materia de tributación minera. Nuevamente, las reformas fiscales que se introdujeron en el 2011 para recaudar más de la minería, combinado con la mayor producción minera y los precios altos de los metales, están generando esta situación de importantes excedentes a los que tiene acceso el fisco. Por eso, resulta innecesaria la modificación que está planteando el MEF para el marco tributario minero.

¿Se ha establecido ya qué es lo que quiere gravar el Estado?

No lo sabemos, porque no han sido explícitos respecto a eso. Sabemos que una parte del paquete que ellos están manejando, es la modificación al Impuesto Especial a la Minería y las regalías, pero también se han referido a eliminar el mecanismo de la depreciación acelerada, que ha sido fundamental para atraer inversiones a nuevos proyectos. Y también han hablado de la posibilidad de excluir determinadas deducciones del cálculo del IR. Hay distintos elementos que están considerando en una situación general de incertidumbre.

- Eso se ve en el tema de Las Bambas. ¿La solución a este problema pasa, como dice el MEF, por “más impuestos, más obras por el impuesto y más inversión local”?

No. Ellos tienen un diagnóstico completamente equivocado. No hay un problema de falta de recursos en la región [Apurímac], más bien ha habido un importante flujo de dinero por las regalías que paga la unidad minera. MMG ha pagado más de S/1.000 millones en regalías contractuales, y lo que tenemos son niveles muy bajos de ejecución presupuestal en el gobierno regional, particularmente, en acceso a servicios básicos. Y eso lo que pone de manifiesto es esta terrible incapacidad del Estado para desarrollar los proyectos que se necesitan para cerrar brechas.

- La SNMPE ha denunciado una ‘parcialidad cómplice del Minem’ en el tema de Las Bambas. ¿Es así?

No solamente Las Bambas, también los lotes petroleros de la selva norte están, literalmente, paralizados, y el oleoducto no bombea petróleo hace dos meses producto de los bloqueos de los nativos y la toma de infraestructura.

- ¿En ese sentido, qué opina de la Oficina de Gestión Social del Minem que tiene a su cargo el manejo de los conflictos, especialmente, de Las Bambas?

Yo creo que lo que allí se ha generado es una confusión de roles. El señor Marco Sipán [jefe de la Oficina de Gestón Social] tendría que haber actuado como mediador en un conflicto que admitía la posibilidad de un diálogo muy fluido que, lamentablemente, no se pudo dar. Entre otras razones, por el pésimo manejo que se tuvo de la reunión. Y eso queda demostrado en los audios propalados y, lo que es más preocupante, en el acta que se suscribió.

- Pero parece también que los comuneros de Chumbivilcas estarían flexibilizando sus demandas. Ahora piden menos cosas.

No tengo los detalles, pero estamos ante una de las inversiones más importantes que tiene el Perú: el 16% del total de la producción del cobre de la minería peruana. Por eso, resulta preocupante que nuevamente tengamos los reflectores internacionales prendidos sobre una situación que solo genera zozobra, incertidumbre y enorme desconfianza entre los inversionistas.

