Javier Texidó, CEO de Nestlé para Perú y Bolivia, conversó con este Diario para contar los pormenores de este nuevo ingreso, cómo va a fortalecer su propuesta en el mundo de los helados con nuevos segmentos y los planes que vendrán a futuro.

—¿Desde cuándo tienen en mente traer a Antica Gelatería del Corso?

El proyecto que es Antica Gelatería del Corso es uno de los proyectos que estábamos manejando en el equipo de la zona Latam. Yo estuve siguiendo este proyecto que se lanzó en Chile hace unos años, y ahora en el Perú.

—¿Tendrá alguna relación con su marca principal de helados: D’Onofrio?

Esta es una nueva marca y un concepto diferente, separado de D’Onofrio, pero en el mismo mundo. Este es un concepto de gelato italiano ‘supepremium’ como Nestlé, una nueva propuesta de valor para el mercado peruano, dentro de nuestra experiencia global en helados. Es una propuesta diferente a una marca de helado tradicional. Precisamente, por el liderazgo que tenemos en el mercado de helados, que alcanzamos con casi el 90%, es que tenemos el rol de seguir desarrollando la categoría en conexión a lo que busca el consumidor, quien está buscando más productos ‘premium’ y ‘superpremium’.

Local de Antica Gelatería del Corso en Italia. La tienda en Lima, que se inaugurará el 23 de febrero, será muy similar.

—En el 2018, en una entrevista con Día1 mencionaron que tenían el plan de tener una cadena de heladerías en el Perú para el 2019, ¿por qué se retrasó?, ¿qué factores permitieron concretarlo este año?

El proyecto estaba para tenerlo antes, pero nos pilló la pandemia y eso retrasó no solo este proyecto sino otros más que irán apareciendo en los próximos meses . Nosotros vimos que el consumidor de helados en el Perú necesitaba algo nuevo y ya empezaba a buscar conceptos premium y superpremium. Y nosotros teníamos en nuestra cartera este concepto, esta marca de calidad superepreimum que es Antica Gelatería del Corso, por lo que era el ‘match’ perfecto. El año pasado pensamos que ya se estaba saliendo de la pandemia, por lo que aceleramos para poder lanzarlo en febrero.

—Además tenían la experiencia de ya haberlo lanzado en la región, en Chile.

Sí, ya habíamos lanzado en Chile, por lo tanto,era evidente que iba a llegar al Perú, empezado por Lima. Este concepto de Antica Gelatería del Corso ya lo teníamos desarrollado, tiene una larga tradición en Italia.

—Antica Gelatería del Corso llega únicamente de la mano de Nestlé es de Nestlé o tendrán algún tipo de sociedad ‘retail’?

Esta es una marca de hace muchos años. En la década de los años 90, Nestlé adquirió gran parte de los negocios de helados que hoy en día tenemos. Y Antica Gelatería del Corso es parte de esas marcas de helados que compramos. Es una marca de larga tradición en Italia, con prácticamente 100 años de vida, nacida en la plaza Garibaldi de Parma. Ahora están presentes, además de Italia, en ciudades tan diferentes como Shanghai, Madrid, entre otras ciudades europeas, y hace poco en Chile.

—¿Cómo ve el desarrollo del mercado de helados en el Perú?

El consumo de helados en el Perú es relativamente bajo, hay mercados no tan lejanos con un mayor consumo. En el Perú, el consumo per cápita es de 2 litros, cuando nos vamos a Chile, donde estamos presentes con Savory, líder del mercado, vemos que el per cápita está en 8 litros, 4 veces más. Así que vemos que aún hay oportunidad de darle al consumidor productos nuevos que completen la oferta y que nos vayan llevando a un consumo per cápita más alto. Hay un terreno por recorrer y una oportunidad que estamos desarrollando con D’Onofrio, como líder del mercado, y ahora también c on esta oferta de gelato italiano con la heladería Antica Gelatería del Corso, que nos tiene que ayudar de forma decidida a aumentar el consumo. Sobre todo ese consumo nuevo superpremium, artesanal y 100% a base de ingredientes naturales. Es la máxima calidad que va a encontrar el consumidor en el país.

"El proyecto [de traer Antica Gelatería del Corso al Perú] estaba para tenerlo antes, pero nos pilló la pandemia y eso retrasó no solo este proyecto sino otros más que irán apareciendo en los próximos meses".

—¿Cómo ha visto el crecimiento de las heladerías en el mercado?

Hemos visto que hay algunas heladerías boutique que venden gelato, pero no son muchas.

¿Qué es un gelato? Diferencia entre gelato y helado Preparación _ El helado cuenta con un proceso de elaboración diferente, el cual brinda una textura más cremosa, suave y sabores naturales intensos. Además, cuenta en su composición con mayor cantidad de leche y menos aire, lo cual hace que sea más denso. Conservación _ Además, mientras que un helado requiere ser conservado en una temperatura por debajo de los -18°, el gelato debe ser almacenado a una temperatura entre -10° y -8°.



—¿Dónde estará su primer local en Lima?

El primer local lo inauguraremos este mes de febrero, el 23, en Camino Real (San Isidro).

La heladería de Nestlé incursionará con 20 sabores de gelato italiano. / FRANCISCO IBARRA

Expansión en el plan estratégico

—¿Cómo se va a dar la expansión de Antica Gelatería del Corso?

Lo que normalmente pasa con una marca superpremium es que arranca con una ‘flagship’ , una tienda icónica que tenga todos los elementos de referencia de lo que la marca quiere transmitir al consumidor. Ese es el caso de la tienda que vamos a abrir en San Isidro este mes, en base a esta experiencia y a lo que los consumidores nos vayan diciendo vamos a hacer los ajustes que se requieran, para brindarles el mejor servicio. Y a partir de ellos vamos a terminar de definir nuestro crecimiento y tener más puntos de venta, que pueda ser puerta a calle o en un ‘shopping mall’, que cumplan siempre con las condiciones de ser premium o superpremium.

—¿Tienen en mente algunas posibles ubicaciones?

Lo vamos a ir definiendo poco a poco. No hay un plan concreto con puntos cerrados, lo vamos a ir definiendo.

De acuerdo al ejecutivo, el consumidor peruano se encuentra buscando propuestas más premium y superpremium, por lo que vieron la oportunidad para que Antica Gelatería del Corso aterrice en el país. (Foto: Antica Gelatería del Corso) / FRANCISCO IBARRA

—¿Cuál ha sido la inversión para esta ‘flagship’? ¿Así costarán los próximos locales?

Estamos invirtiendo S/2 millones. Esta es una tienda boutique con todo, con decoración italiana, cartelería italiana y también tenemos las máquinas para producir el gelato in situ, una miniplanta a la vista, donde el consumidor va a poder ver cómo se prepara. El objetivo es que cuando el consumidor vaya tenga toda la experiencia de Antica Gelatería del Corso, como si se trasladara a Italia.

Para los siguientes locales, la inversión será algo menor, ya que el aparato productor se va a quedar en esta ‘flasghip’, desde donde podremos abastecer las próximas tiendas. Nuestro objetivo es que Antica Gelatería del Corso se posicione como marca y sea reconocida como ‘superpremium’ en gelato italiano.

—¿En el corto plazo planean llegar a algunas ciudades de provincias?

Sí, quizás no tan a corto plazo. Lo primero será cubrir Lima y el siguiente ir a algunas ciudades de provincias donde haya un consumo de productos ‘superpremium’ suficiente. Al lanzar en Lima y tener después varios puntos de venta nos va a aportar un consumo y conocimiento de marca que nos va a facilitar salir a otras capitales de provincias. Será en la siguiente etapa de nuestro plan estratégico.

"Estamos invirtiendo S/2 millones. Esta es una tienda boutique con todo, con decoración italiana, cartelería italiana y también tenemos las máquinas para producir el gelato in situ, una miniplanta a la vista".

—¿Cuál es el tiempo que establece su plan estratégico para su expansión?

Normalmente nuestros planes estratégicos trabajan a tres años, pero para un lanzamiento de este tipo, la visión es de bastante más largo plazo. Esto porque en esos primeros tres años, el foco va a ser construir la marca y fortalecerla. Acá estamos construyendo la marca, y sobre todo asegurarnos que el cliente la acoja y conozca lo que es un gelato. Y luego, ya pensar en la expansión, primero en Lima y luego provincias. Entonces, el plan estratégico, en este caso, es más a 10 años. Esta ‘flasghip’ es una perfecta herramienta para tomar el pulso al mercado.

—¿La expansión a futuro será manejada directamente por Nestlé o por franquicias?

Es parte del desarrollo que tenemos que hacer, esta ‘flasghip’ es directa para ver cómo funciona la operación, sus fortalezas, debilidades y en función de ellos definir la expansión y si lo hacemos a través de un operador o por un sistema de franquicias. Las tres opciones están abiertas.

/ FRANCISCO IBARRA

—¿Cuál es el ticket promedio de la gelatería?

Es de S/ 12 soles en promedio El cono de una bola está alrededor de ese precio. Un importe relativamente alto, pero no inaccesible. Creo que todo consumidor amante del gelato italiano podrá tener acceso a probar nuestro producto.

Sinergias y portafolio 'superpremium'

—A lo largo de los próximos años, ¿en algún momento Antica Gelatería del Corso podría hacer sinergia con marcas superpremium de helados o confitería del portafolio de Nestlé para nuevos sabores?

Vamos a ir viendo poco a poco qué otras marcas superpremium del portafolio pueden tener sinergia con Antica Gelatería del Corso. Ahora estamos lanzando la marca, y estamos enfocados 100% en ello. Luego, veremos interacciones, sinergias del portafolio superpremium, tanto con marcas existentes como de marcas que aún no tenemos en el país, pero que podemos traer en el futuro. Sí que puede haber nexos bastante evidentes con alguna de ellas.

—Como parte de este concepto, ¿van a incorporar sabores peruanos también, tropicalizando un poco la oferta superpremium?

Nosotros estaremos ofreciendo 20 sabores diferentes, algunos clásicos, la mayor parte italianos como pistacchio, fior di latte, y otros que difícilmente se encuentre en cualquier heladería en sabor y calidad.

/ FRANCISCO IBARRA

—¿Cuánto puede aportar tener ya operativa Antica Gelatería del Corso, como parte de Nestlé, en la operación de Perú a nivel de ventas?

Como cifra de ventas entendemos que tendremos algo similar a la inversión que hemos hecho, alrededor de S/2 millones. Pero más importante que eso es el posicionamiento de la marca. Nosotros tenemos un portafolio muy amplio de marcas líderes, en diversas categorías, con una gama bien potente de más de 70 marcas en el mercado, de las cuales la mayor parte son líderes en sus categorías. En helados, tenemos el 88% de ‘share’ con D’Onofrio y la marca nos va a ayudar no solo a aumentar esa participación de mercado y aumentar el consumo per cápita. Está ayudando a mover el interés del consumidor por el producto y en el plan de mover nuestro gran portafolio de marcas hacia unos segmentos más premium y superpremium.

—¿Se planea replicar el mover el portafolio hacia esos segmentos en la mayoría de las categorías en las que participa Nestlé?

No sé si en todas, porque todas a lo mejor no tienen la opción o no tenemos la marca o el consumidor aún no tiene el interés, pero en algunas sí lo haremos y de hecho trabajamos ya con los planes estratégicos para ir añadiendo marcas premium a nuestro portafolio.

"Estamos moviendo nuestro gran parte del portafolio de marcas hacia unos segmentos más premium y superpremium. No en todas las categorías, pero en algunas sí y, de hecho, trabajamos planes para ir añadiendo marcas premium a nuestro portafolio [de Nestlé]".

—¿En qué categorías?

A lo largo del año tendremos noticias interesantes.

—¿Estos nuevos lanzamientos ligados a los segmentos premium y superpremium vendrán del portafolio global de Nestlé?

En algunos casos sí, hay opciones en los dos sentidos.

Javier Texidó, CEO de Nestlé para Perú y Bolivia. (Foto: Joel Alonzo /GEC) / JOEL ALONZO

—De otro lado, ¿cuál es su lectura del desarrollo del consumo, en las categorías en las que Nestlé está presente, en estos primeros dos meses del año?

Nosotros vemos que los volúmenes se recuperaron frente a la situación prepandemia, incluso en algunas categorías tenemos volúmenes están por encima del 2019, por tanto el consumo se recuperó totalmente. Y el tema de un gran desarrollo en algunas categorías hacia productos premium y superpremium es una constante en todo Latinoamérica.

—¿Se ve dinamismo o ha habido afectación por la crisis política y social?

Sí, este año hemos arrancado con fuerzas, con un buen nivel de ventas, como el año pasado. Es una línea de continuidad y estamos esperando que las rutas de carreteras se normalicen totalmente, sobre todo en el sur. [Durante las protestas y bloqueos] en algunos casos no hemos podido llegar [a todos los puntos], hemos intentado hacerlo al máximo. Esperamos que se pueda normalizar, ese es el único elemento que nos impacta.