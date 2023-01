Para Andrés Gaviria, managing partner de Korn Ferry en el Perú, los nuevos líderes son más ágiles y se adaptan mejor a los cambios del entorno. Esto exige, además, que su desempeño ya no sea medido únicamente desde el punto de vista financiero, sino sobre cómo maneja y construye la organización y la imagen de la empresa.

“Hace 10 años la orientación hacia el desempeño financiero respondía al 60% del éxito del CEO. Hoy hay mayor amplitud de factores, porque se debe ser ágil tanto en el desempeño como en la transformación del negocio. Es un constructo de la agilidad del CEO. El CEO debe tener adaptabilidad, tolerancia a la ambigüedad, curiosidad, humildad y autoconsciencia de las situaciones en las que se encuentra. Si no entienden esto hoy, su sostenibilidad en el cargo será menor”, explica a Día1.

Los especialistas consultados coincidieron en que además de la flexibilidad, los nuevos líderes también tienen mayor conciencia ambientalista, son más abiertos a la diversidad, buscan ser más cercanos con sus equipos de trabajo y quieren tener satisfacción más allá de lo económico.

“Son personas que buscan realmente un propósito en su trabajo. Les interesa sentir que contribuyen a una causa o a un propósito que les haga sentido a ellos”, indica Inés Temple, presidenta de LHH Perú y Chile.

La capacidad de adaptarse también los convierte en líderes más flexibles sobre su propio tiempo y el de su equipo de trabajo. La pandemia introdujo masivamente el concepto del teletrabajo y del trabajo híbrido, no solo como método, sino como forma de entender la productividad.

“El concepto de flexibilidad es un concepto mejor internalizado entre los CEO más jóvenes. La flexibilidad como un valor no sólo relacionado al trabajo remoto o en la oficina, sino el poder esperar de los trabajadores resultados más allá de la venta de su tiempo per sé. Eso es un concepto que parece simple, pero implica muchos cambios en la gestión, porque a la gente ya no se le paga por su tiempo, sino por su trabajo”, afirma a nuestro suplemento, Inés Temple.

Esta diferencia entre la flexibilidad de horarios es uno de los factores que los diferencia más de los CEO de mayor edad.

“Según el informe KPMG 2022 CEO Outlook, el 65% de los CEO prevé que el trabajo volverá a ser completamente presencial para el 2025. [Sin embargo],el trabajo híbrido hoy es un factor importante a la hora de atraer talento. Las generaciones que han experimentado que este trabajo híbrido ha funcionado se sienten cómodas realizándolo, porque ya sabe cómo puede compatibilizar sus tiempos de trabajo con los de la casa”, señala al respecto Mariano Zegarra, socio líder de consultoría de KPMG en el Perú.

Segmentación

Hacia el 2035 una habilidad nueva que tendrían los CEO sería el manejo de información relevante para comprender y segmentar a sus propios equipos de trabajo. Con ello se podrán desarrollar estrategias para ofrecerles un mejor retorno.

“La visión de la estrategia de gestión de talento pasará por entender qué tipo de fuerza laboral se tiene. Qué les gusta a los trabajadores, o qué no les gusta. Esta segmentación, como pasa hoy, por ejemplo, con las tarjetas de crédito en el rubro financiero, o con las páginas web que dan ofertas”, complementa, al respecto, Gaviria.