—Asumió la operación peruana de PedidosYa a inicios de año, ¿cómo analiza estos meses?

Yo asumí la operación en enero, siendo ya la marca de PedidosYa y he comprobado lo que me dijeron en su momento: es un mercado de alto potencial. Como cualquier migración (de Glovo a PedidosYa) es normal que se viva un momento un poco turbio al inicio, porque pasar de una marca a otra no es tan fácil, pero a pesar de ese arranque, hoy estamos en una etapa más estable y robusta, en un momentum de crecimiento en el Perú. Como equipo estamos convencidos de que el país tiene un gran potencial para mantenerse dentro del top 3 de PedidosYa en Latam y para seguir creciendo.

—¿Qué particularidades ha encontrado en este mercado frente a otros que dirigió?

El Perú es un mercado de unos 30 millones de personas, pero todavía muy incipiente en todo el tema de e-commerce como tal, y eso lo hace tan atractivo. Hay muchos restaurantes pero no están dentro de un ecosistema digital, por lo que existe el reto de digitalizar a nuestros ‘partners’ y consumidores, aún hay una alta dependencia al teléfono. La pandemia aceleró la adopción pero no terminó de desarrollar la categoría, falta mucho camino por recorrer para adquirir usuarios, aumentar la frecuencia y democratizar. Ese es nuestro propósito como PedidosYa Perú y lo que nos hace distintos a otros mercados.

—¿Cómo avanza la penetración de este rubro en el Perú?

Nuestra visión es tener una orden por habitante cada mes en el país, a largo plazo, con lo que alcanzaríamos un 10% a 15% de penetración como industria. nos queda mucho por recorrer aún.

Apps de delivery. (Foto: PedidosYa)

—¿Qué sería importante para llegar a esta meta?

Son muchos factores, no hay una única fórmula. Creo que es lograr que muchas cosas sucedan en paralelo, la digitalización y la formalización de los restaurantes, que los usuarios vean en las ‘apps’ de delivery una ayuda de conveniencia, eso ayudará a dinamizar la categoría. Además, algo que está de nuestro lado como jugadores de la categoría es la asequibilidad, democratizar el delivery, quitando barreras, una de ellas el precio del delivery, para que no sea restrictivo.

—¿Se refiere al precio del envío o de los productos que se ofrecen a través de la ‘app’?

Me refiero a todo. Con tiendas y restaurantes estamos trabajando muy bien para que existan opciones para todos los bolsillos. Y la otra barrera es lo que el usuario termina pagando como costo de delivery, que no puede ser restrictivo si estamos buscando un desarrollo de categoría. No cobramos tasas adicionales como tarifas de servicio o de plataforma. Si buscamos democratizar no es momento para cobrar eso en el proceso de desarrollo y penetración. En este momentum de crecimiento, estamos apostando fuerte a la asequibilidad y está trayendo un retorno muy fuerte.

—¿Es una nueva etapa dentro de su estrategia?

Sí, hemos pasado por distintas etapas. Al estabilizar la operación, hubo pie a saltos más grandes, con estrategias más agresivas. Es el momento de hacerlo. Yo creo que nosotros como PedidosYa estamos muy encaminados hacia la asequilbiliddad, hemos trabajado mucho en la asequilibilidad en precio y en el costo del delivery. Así como en brindar diversas opciones para que todos los usuarios puedan comprar. Este momentum viene muy enfocado en asequibilidad y en atraer nuevos usuarios.

“Para fin de año abriremos entre seis y diez nuevas ciudades, en el norte y sur del país”.

—¿Cuál es el objetivo con esto? Se podría incrementar la penetración del sector?

Nosotros estamos visualizando duplicar nuestro negocio en el Perú en un año, como mínimo, y triplicarlo en dos años, por ende, la penetración debería crecer a ese mismo ritmo. Somos la marca con más presencia en el Perú, con 23 ciudades y queremos abrir más. Todo está relacionado, para ello necesitamos más usuarios, comercios y repartidores, en sí que el sistema crezca.

—¿A qué nuevas ciudades planean ingresar? ¿también abrirán nuevas verticales?

Perú tiene la verticales que son el ‘core’ de neustro negocio. No visualizo que esté haciendo falta alguna otra para duplicar nuestro negocio, pero sí queremos expandir nuestra presencia. Hay distritos y ciudades no tan digitalizados aún donde queremos estar. Para finales de año abriremos entre 6 y 10 nuevas ciudades, sobre todo en el norte y sur de país.

—¿Cómo ha sido el ingreso en cada una de estas ciudades y competir en cada una de ellas? ¿Ha habido particularidades en este rubro dentro de la movilidad de cada ciudad?

Nosotros como PedidosYa somos fieles creyentes de la hiperlocalización en países y ciudades, esto es que para operar bien en el Perú necesitamos un equipo físico en el Perú que conozca los pormenores, y yo como líder en el Perú creo que los necesitamos y tenemos equipos enfocados en las ciudades del interior, que conocen los pormenores de cada ciudad y puedan levantar información. Por ejemplo, en el precio promedio de un plato en estas ciudades o el costo del delivery ‘fee’. Vemos diferencias entre las ciudades en muchas cosas como en la penetración de lo digital, hay ciudades donde nos ha costado más enganchar con los ‘partners’.

Nosotros, al ser la marca con más presencia en el Perú, nos damos cuenta de estas diferencias. No creemos que una sola estrategia es la respuesta para todo, capaz sí a nivel conceptual pero no en la ejecución.

Patricia Gonzales, Directora General de PedidosYa Perú (Foto: Difusión)

—¿Cuántos ‘partners’ trabajan con PedidosYa y cuántos usuarios tienen en el Perú?

Tenemos cerca de 10 mil comercios aliados, el número de usuarios no lo puedo compartir por política corporativa.

—¿Cómo avanzan hacia la meta de duplicar el negocio este año?, ¿se logrará?

Vamos firmes con la estrategia que marcamos desde inicio de año y, sin duda, llegaremos a la meta de duplicar. Factores externos siempre habrán, pero más allá del contexto que hay en el Perú, estamos convencidos de su potencial y en la medida que invertimos, los resultados se están viendo. Es más, acabamos de lanzar PedidosYa Plus, que será detonante para un crecimiento adicional.

—¿A qué apunta PedidosYa Plus y por qué se tardaron en lanzarlo frente a su competencia?

Apuntamos a más frecuencia, fidelidad y a que el usuario ahorre. Creo que estructuralmente ambas compañías vemos los programas de lealtad de forma diferente. Son dos visiones válidas. Si decidimos esperar es porque lo estamos lanzando en el momento correcto para un lanzamiento exitoso. Proponemos un solo tipo de suscripción, sin límite de órdenes, no cobramos costos adicionales y brindamos ‘cashback’ en PedidosYa Market. Lima es la primera ciudad grande de la región donde estamos lanzándola, es nuestra punta de lanza.

—¿Por qué Perú para este lanzamiento?

Primero porque somos parte del top 3 de la marca en Latinoamérica, estamos convencidos del potencial de país y hay un alto nivel de adopción. Iniciamos en el interior del país , en Chiclayo, Ica, Cajamarca, Cusco y Huancayo, viendo sus buenos resultados decidimos ir con todo a Lima.

—¿Cuántos usuarios apuntan a tener este año?

Esta es una palanca de crecimiento para nosotros. A nivel de suscriptores buscamos triplicar la cantidad de usuarios en el programa a finales de año . Vemos una buena aceptación.

"Esta industria ha dado una cantidad de saltos exponenciales, a un ritmo que quizás no han seguido las legislaciones".

—¿Cómo observa la competencia en el mercado peruano? Ha ingresado DiDi Food y otras marcas de ‘apps’ de delivery.

En cualquier industria, la competencia siempre es buena, te impulsa a fortalecer el ecosistema. Sin embargo, nosotros al leer el mercado latinoamericano y puntualmente el mercado peruano, tenemos una impresión un poco distinta, ya que para nosotros la verdadera competencia sigue siendo el teléfono. Y creo que el ingreso de marcas al mercado es bueno.

—Por el lado de los repartidores, ¿cómo es la situación con ellos? La marca indicó que podían ganar hasta el doble de un sueldo mínimo.

Esta industria ha dado una cantidad de saltos exponenciales, a un ritmo que quizás no han seguido las legislaciones. No solo en el Perú sino a nivel Latinoamérica. Nuestro rol es que se puedan establecer leyes que beneficie a todo el ecosistema digital. Sobre el salario, son ya hasta tres salarios mínimos los que pueden generar los repartidores.

"El costo de delivery no puede ser restrictivo si estamos buscando un desarrollo de categoría. Nosotros no cobramos tasas adicionales como tarifas de servicio o de plataforma.".

—Se han presentado proyectos de ley para un tener un marco laboral, ¿han sido invitados a alguna mesa de diálogo?

Nosotros somos muy activos con ese tema, para tener la mejor ley para todos, La iniciativa de ley se dio a comienzos de año, pero son conversaciones recurrentes y donde participamos todas las marcas. Creo que va a seguir teniendo cierto movimiento.

—A inicios de año comentaron que ante el alza del combustible estaban brindando beneficios a los repartidores en Argentina, ¿también lo hacen en el Perú?

Sí, nosotros estamos trabajando muy fuerte en estos beneficios, alianzas para descuentos en gasolina y otros importantes como repuestos. Lo tenemos en casi todos los países ante la inflación. En el Perú, nuestros repartidores ya están recibiendo estos beneficios, que tenemos abiertos e iterando según sus necesidades..

—¿Ha habido cambios en la atención al cliente?

Nosotros hacemos prueba y error constante, probamos absolutamente todo. Nuestra atención al cliente es instantáneo, todo a través del ‘app’, 100% digital, ya sea que tengas una duda pasada o algún reclamo.