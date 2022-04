Recaudación

Combustibles

La reducción en los precios de los combustibles, productos de primera necesidad y más no será inmediata. Más en un contexto de incertidumbre y especulación. Pueden reducir o exonerar el Impuesto Selectivo al Consumo o el IGV que es un componente del precio, sin embargo, los costos podrían seguir subiendo debido al contexto internacional y a la inflación global. Lo del IGV en productos de primera necesidad aún es un anuncio. La medida es necesaria, quizá por el contexto actual local (paros, saqueos o presión al gobierno) pero no es suficiente, menos de gran impacto. Una subida o reducción de impuestos no necesariamente se refleja de inmediato en los precios. Hay otros componentes como el tema de stocks, abastecimiento, estrategias de mercadeo y lo que esperan o crean los proveedores que puede seguir sucediendo.